Tko je bivša supruga Davora Bernardića? Razlog razvoda i dalje nepoznat, evo kako su objavili kraj

Bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić u privatnom je životu prije nekoliko godina prošao kroz značajnu promjenu. Iako je godinama slovio za jednog od prepoznatljivijih političara mlađe generacije, pažnju javnosti 2019. nije privukao samo političkim djelovanjem, već i vijest o raspadu njegova braka. Informacija o razvodu od supruge Irene objavljena je sredinom listopada iste godine, dok je Bernardić još bio na čelu SDP-a. Vijest je tada potvrđena i službenim priopćenjem upućenim iz središnjice stranke na Iblerovu trgu.

„Ovim putem želim obavijestiti medije da smo moja, sada već bivša supruga Irena i ja odlučili krenuti svatko svojim putem te smo se razveli. Nakon zajedničkih godina ispunjenih ljubavlju i međusobnim razumijevanjem, u život nastavljamo kao dobri prijatelji“, poručio je tada, zamolivši medije za privatnost. Par se vjenčao 2011. godine u crkvi sv. Križa u zagrebačkom Sigetu. Već tada je bilo vidljivo da Bernardićeva supruga izbjegava medijsku pozornost i nakon ceremonije kratko je pozirala fotografima, a potom je Bernardić zamolio okupljene novinare da se raziđu. Tijekom braka Irena Coljak ostala je izvan javnog života, zbog čega detalji njihova odnosa i razlozi razvoda nikada nisu javno razjašnjeni.

Njihova veza započela je još u studentskim danima. Irena, tada studentica ekonomije, tražila je pomoć iz matematike, a instrukcije joj je držao upravo Bernardić. Iz prijateljstva se postupno razvila ljubavna veza koja je trajala gotovo desetljeće prije nego što su se odlučili na brak. Nakon razvoda, Bernardić svoj ljubavni život nikada nije pretjerano eksponirao. Danas nije poznato je li ponovno u vezi, a krajem prošle godine na pitanje novinara Storyja je li zaljubljen, odgovorio je: "Ja sam uvijek zaljubljen". Nakon toga uslijedilo je i pitanje je li u vezi, na što je Bernardić rekao: "Ja sam uvijek zaljubljen, to je dovoljno".