Tiktoker prišao Željku Kerumu i pitao ga je li mu supruga Fani kći, a Kerumov odgovor sve je nasmijao

Na Tik Toku korisnik koji na ovoj društvenoj mreži ima ime Fazo Krkan objavio je video u kojem je jedne večeri u jednom kafiću došao do stola za kojim su sjedili Željko Kerum sa suprugom Fani i prijateljima. U videu Fazo dolazi do bivšeg gradonačelnika Splita i kaže mu: Striček Kerum, zgodna vam je kćer! Je li to kćer? Keruma ovaj upad nije zatekao i brzo je odgovorio da mu je to unuka. Video je objavio na svom Tik Tok profilu i kroz deset sati od objave video je imao gotovo tri tisuće lajkova, 53 tisuće pregleda i brojne komentare.

- Kerum je car. Svaka čast na hrabrosti Fazo. Pa ovo je vrh! - napisali su mu pratitelji u komentarima, a mnogi su dali do znanja kako ih je ova video dobro nasmijao. Željko Kerum i njegova druga supruga Fani u braku su od 2013. godine i imaju troje djece; Franu, Zvonimira i Eleonoru. Da im je brak još uvijek skladan Željko i Fani Kerum pokazali su i nedavno kada ga je Fani pred okupljenim novinarima poljubila kako bi mu čestitala 61. rođendan i 12. rođendan njegove stranke Hrvatska građanska stranka.

Za njegovu ljubav s tada 25-godišnjom studenticom doznalo se kada je Kerum javno na televiziji priznao kako se rastaje od tadašnje supruge Ankice jer je njegova ljubavnica trudna i namjeravaju se vjenčati.

VIDEO Severina odustala od showa na Una TV-u: 'Ne želim imati veze s osobom koja vrijeđa žene'