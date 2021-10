Javila nam se Hana Huljić i kratko prokomentirala vezu s Grašom: 'Kad se sve malo slegne...'

Posljednjih dana poput bombe odjeknula je vijest o novom paru na estradi. Naime, izvori bliski paru potvrdili su da je splitski pjevač Petar Grašo (45) već neko vrijeme u vezi s pjevačicom i skladateljicom Hanom Huljić (30). Iako nijedno od njih nije bilo raspoloženo za izjave, nisu demantirali vijest, već su samo zamolili za privatnost.

Već smo ranije pokušali kontaktirati Hanu Huljić kako bismo vijest potvrdili iz prve ruke i doznali detalje veze splitskog para, no ona nam je sada samo kratko poručila:

- Još neko vrijeme ne bih davala izjave. Kada se sve malo slegne... Hvala na razumijevanju! - kazala nam je Hana.

Inače, Petar i Hana poznaju se od malih nogu jer Grašo godinama surađuje s njenim ocem Tončijem, zbog čega su brzo postali bliski obiteljski prijatelji, no čini se da je prijateljstvo ipak preraslo u nešto više. Njihova veza traje već neko vrijeme, a navodno je među njima zaiskrilo ovo ljeto. Grašo je čak nedavno objavio jednu snimku na kojoj se vidi da ga snima ženska osoba veoma slična Hani, no nitko nije posumnjao o čemu se radi.

Otac skladateljice, Tonči, također je odlučio ugasiti telefon kako ga mediji ne bi ometali s pitanjima, no za nas je ipak dao komentar na novu vezu svoje kćeri:

- Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa - poručio je Tonči.

O Haninu ljubavnom životu ne zna se mnogo, ali je poznato da je sedam godina bila u vezi s Tomislavom Šošićem, za kojeg je u jednom intervjuu otkrila da se odlično slaže s njenim ocem. Kako pjevačica nije često govorila o svojoj vezi, nije poznato kada su točno prekinuli. Grašo je, podsjetimo, također nedavno prekinuo dugogodišnju vezu s pjevačicom Danijelom Martinović. Grašo i Danijela svoju su ljubavnu priču započeli prije više od dva desetljeća, a kroz sve ovo vrijeme o njoj su tek rijetko progovarali. Vezu nikada nisu okrunili brakom, a par je više puta istaknuo da svoju vezu drži za sebe, a isto je pjevač očito odlučio napraviti i s Hanom.

