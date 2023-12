Tia i Mario Mamić razvode se nakon šest godina braka: Ostajemo prijatelji

Tia i Mario Mamić nakon šest godina braka odlučili su se rastati. - Gospodin i gospođa Mamić, bez obzira na odluku da razvedu svoj brak, ostaju u prijateljskim odnosima - piše u priopćenju koje je magazin Story dobio od odvjetnice Nataše Pećarević u ime Tije Mamić te odvjetnika Ivana Stanića i Nikole Mandića u Marijevo ime. Par je svoju vezu brakom okrunio 2017. godine i tada su svoju jednogodišnju vezu okrunili brakom pred stotinjak uzvanika i nakon ceremonije vjenčanja svoje su uzvanike počastili svadbenom zabavom u hotelu Westin.

Tia i Mario voljeli su jako vole folk glazbu jer osim što su angažirali folk pjevačicu Radu Manojlović da zabavlja njihovih stotinjak uzvanika, mladenci su na plesnom podiju imali ispisan stih "Od ljubavi jači" koji se, pretpostavljamo odnosi na turbofolk hit Nedeljka Bajića Baje. - Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto - to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to - to - rekla je Tia u jednom intervju kako se rodila ljubav sa sinom Zdravka Mamića.

Za probleme u njihovom braku nije dosad bilo naznaka, a Tia je oduvijek bila suzdržana kada je riječ o medijima, ali u jednom od rijetkih medijskih istupa progovorila je o životnim nedaćama koje su je zatekle. Rano je ostala bez majke, a život s ocem alkoholičarem ostavio je traga na njoj. Novu šansu pružio joj je ekonomski stručnjak i političar Ljubo Jurčić koji je skrb o Tiji preuzeo nakon što je ostala bez oba roditelja. Da prebrodi rane iz djetinjstva, pomogao je i sin Zdravka Mamića, u čijem je zagrljaju pronašla svoju mirnu luku.

– Najvažnije mi je u životu znati da imam partnera koji je uz mene te mi je ujedno i najbolji prijatelj. Unio mi je mir i donio osmijeh na lice svaki dan – kazala je svojedobno Tia. Mario iza sebe ima jedan propali brak, i to s bivšom TV voditeljicom Monikom Kravić s kojom ima dvojicu sinova dok Tia iz braka s košarkašem Chrisom Warrenom ima sina Dominica.

