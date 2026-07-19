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JEDVA ČEKAMO!

Plavi orkestar uvest će Dubrovnik u 2027. godinu

Foto: Music Time
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
19.07.2026.
u 15:15

Jedan od najpopularnijih bendova s ovih prostora tako će pred tisućama Dubrovčana i gostiju ispratiti 2026. te uz svoje bezvremenske hitove uvesti publiku u novu godinu.

Legendarni Plavi orkestar nastupit će na dočeku Nove 2027. godine na Stradunu, potvrđeno je nakon što je dubrovački gradonačelnik Mato Franković objavio vijest na svojim društvenim mrežama. Jedan od najpopularnijih bendova s ovih prostora tako će pred tisućama Dubrovčana i gostiju ispratiti 2026. te uz svoje bezvremenske hitove uvesti publiku u novu godinu. Potvrda nastupa stigla je i od samog benda. U video poruci upućenoj publici frontmen Saša Lošić Loša pozvao je sve na zajednički doček u srcu Dubrovnika.

– Postoje trenuci koji se pamte cijeli život. Jedan od takvih trenutaka bit će i noć kada će Dubrovnik i Plavi orkestar zajedno odbrojavati posljednje sekunde stare godine te uz pjesmu ući u novu, 2027. godinu. To za nas predstavlja veliku čast i radost. Vidimo se na Stradunu, u srcu Dubrovnika, na najljepšem dočeku. Pozdravlja vas Plavi orkestar – poručio je Loša. Najava je u kratkom roku izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Ljubitelji benda ističu kako će hitovi poput "Suada", "Bolje biti pijan nego star", "Kaja", "Vuče" i brojni drugi biti idealna glazbena kulisa za ulazak u 2027. godinu, dok se očekuje da će Stradun i ove godine biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Objavom glavnog izvođača koji će uvesti Dubrovčane u 2027., Franković je ujedno predstavio i novu viziju zimskih blagdanskih događanja u Dubrovniku. Dosadašnji Dubrovački zimski festival od ove će godine nositi novi naziv – "Advent u Gradu", čime manifestacija dobiva osvježeni identitet, uz zadržavanje prepoznatljivog blagdanskog ugođaja i bogat program za sve generacije.

– Očekuje nas nezaboravna novogodišnja noć uz bezvremenske hitove, odličnu atmosferu i zajedničko odbrojavanje ulaska u 2027. godinu – poručio je gradonačelnik Mato Franković, najavljujući ujedno početak novog poglavlja dubrovačke adventske manifestacije. 

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Ključne riječi
Dubrovnik Plavi Orkestar doček Nove godine Nova godina showbiz

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