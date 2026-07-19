FOTO Zgodni sin Dragana Bjelogrlića ljubi fatalnu plavušu! Seksi Sara ima duet s Ćorlukinom suprugom

Glasine o ljubavi Alekseja Bjelogrlića i Sare Jo već mjesecima ne prestaju, a njihove zajedničke objave na društvenim mrežama samo ih dodatno raspiruju. Dvadesetšestogodišnji glumac sada je na Instagramu podijelio novu fotografiju na kojoj uživa u društvu popularne pop-pjevačice, ponovno privukavši pozornost javnosti na njihov odnos. Iako Aleksej i Sara još uvijek nisu izravno i službeno potvrdili da su u vezi, u nekoliko su navrata s pratiteljima podijelili prisne i zaljubljene trenutke koji ostavljaju malo prostora za sumnju. Mladi glumac nedavno je tako objavio i fotografiju snimljenu na plaži, na kojoj pozira sa Sarom Jovanović. U opuštenoj ljetnoj atmosferi, uz more u pozadini, djeluju prisno, nasmijano i dobro raspoloženo, čime su dodatno potaknuli nagađanja o svojoj romansi. Fotografija je stigla upravo u trenutku kada su pojedini srpski mediji počeli nagađati da je njihovoj navodnoj vezi došao kraj. Zajedničkim prizorom s odmora Aleksej i Sara, barem sudeći prema reakcijama njihovih pratitelja, na najbolji su način demantirali takve tvrdnje.

Srpski mediji njihovo druženje intenzivno prate već mjesecima, nakon što su se u javnosti pojavile prve zajedničke fotografije i snimke iz beogradskih izlazaka. Jednom su prilikom viđeni i u jednom lokalu, gdje su, prema pisanju tamošnjih medija, djelovali vrlo blisko, razmjenjivali nježnosti i nisu skrivali međusobnu naklonost. Sara Jo, poznata po pjesmama "Nemam vremena za to", "Mili" i "Pokvariš mi san", prethodno je bila u dugogodišnjoj vezi sa slovenskim plesačem i koreografom Žigom Sotlarom. Njihova je ljubav trajala pet godina, a prema pisanju medija, navodno su razmišljali i o braku, no njihov je odnos u međuvremenu završio i to prije nekoliko mjeseci.

Foto: Instagram

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I Aleksej je, prema medijskim napisima, okončao vezu s manekenkom Jelenom Zloporubović. Posljednji put zajedno su se u javnosti pojavili početkom godine na premijeri filma "Svadba", u kojem jednu od glavnih uloga tumači Aleksejev otac, poznati glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić. Iako Aleksej i Sara zasad izbjegavaju javno govoriti o prirodi svojeg odnosa, sve češće zajedničke fotografije govore dovoljno same za sebe. Najnoviji prizori s odmora, na kojima djeluju opušteno i prisno, dodatno su učvrstili uvjerenje njihovih pratitelja da je između njih ipak riječ o nečemu mnogo većem od prijateljstva.

**Uz korištenje AI-ja