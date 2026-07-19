Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BUDUĆA SNAHA?

FOTO Zgodni sin Dragana Bjelogrlića ljubi fatalnu plavušu! Seksi Sara ima duet s Ćorlukinom suprugom

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
19.07.2026.
u 15:36

Dvadesetšestogodišnji glumac sada je na Instagramu podijelio novu fotografiju na kojoj uživa u društvu popularne pop-pjevačice, ponovno privukavši pozornost javnosti na njihov odnos.

Glasine o ljubavi Alekseja Bjelogrlića Sare Jo već mjesecima ne prestaju, a njihove zajedničke objave na društvenim mrežama samo ih dodatno raspiruju. Dvadesetšestogodišnji glumac sada je na Instagramu podijelio novu fotografiju na kojoj uživa u društvu popularne pop-pjevačice, ponovno privukavši pozornost javnosti na njihov odnos. Iako Aleksej i Sara još uvijek nisu izravno i službeno potvrdili da su u vezi, u nekoliko su navrata s pratiteljima podijelili prisne i zaljubljene trenutke koji ostavljaju malo prostora za sumnju. Mladi glumac nedavno je tako objavio i fotografiju snimljenu na plaži, na kojoj pozira sa Sarom Jovanović. U opuštenoj ljetnoj atmosferi, uz more u pozadini, djeluju prisno, nasmijano i dobro raspoloženo, čime su dodatno potaknuli nagađanja o svojoj romansi. Fotografija je stigla upravo u trenutku kada su pojedini srpski mediji počeli nagađati da je njihovoj navodnoj vezi došao kraj. Zajedničkim prizorom s odmora Aleksej i Sara, barem sudeći prema reakcijama njihovih pratitelja, na najbolji su način demantirali takve tvrdnje.

Srpski mediji njihovo druženje intenzivno prate već mjesecima, nakon što su se u javnosti pojavile prve zajedničke fotografije i snimke iz beogradskih izlazaka. Jednom su prilikom viđeni i u jednom lokalu, gdje su, prema pisanju tamošnjih medija, djelovali vrlo blisko, razmjenjivali nježnosti i nisu skrivali međusobnu naklonost. Sara Jo, poznata po pjesmama "Nemam vremena za to", "Mili" i "Pokvariš mi san", prethodno je bila u dugogodišnjoj vezi sa slovenskim plesačem i koreografom Žigom Sotlarom. Njihova je ljubav trajala pet godina, a prema pisanju medija, navodno su razmišljali i o braku, no njihov je odnos u međuvremenu završio i to prije nekoliko mjeseci.

Foto: Instagram

FOTO Najpoznatiji voditelj Dnevnika Nove TV uživa u društvu našeg slavnog nogometaša, podijelio je fotku
1/7

I Aleksej je, prema medijskim napisima, okončao vezu s manekenkom Jelenom Zloporubović. Posljednji put zajedno su se u javnosti pojavili početkom godine na premijeri filma "Svadba", u kojem jednu od glavnih uloga tumači Aleksejev otac, poznati glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić. Iako Aleksej i Sara zasad izbjegavaju javno govoriti o prirodi svojeg odnosa, sve češće zajedničke fotografije govore dovoljno same za sebe. Najnoviji prizori s odmora, na kojima djeluju opušteno i prisno, dodatno su učvrstili uvjerenje njihovih pratitelja da je između njih ipak riječ o nečemu mnogo većem od prijateljstva.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
Sara Jovanović Sara Jo Aleksej Bjelogrlić showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
16:25 19.07.2026.

Legende.

Avatar Moodleen
Moodleen
16:01 19.07.2026.

Opet, opet i opet o... Zakaj? Od kud stiže osobni dohodak, u kojoj valuti?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!