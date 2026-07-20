Naš vatreni uplovio u bračnu luku: Kristijan Jakić oženio dugogodišnju partnericu

Jedan od hrvatskih nogometnih reprezentativaca zakoračio je u novo, posebno životno poglavlje. Kristijan Jakić (29) i njegova dugogodišnja partnerica Lucija Jelić izrekli su sudbonosno "da" te svoju višegodišnju ljubav okrunili brakom. Par koji je tijekom veze uglavnom izbjegavao medijsku pozornost sretnu je vijest podijelio putem društvenih mreža, otkrivši tako javnosti da su postali supružnici. Lucija je uz objavu označila kako je riječ o građanskom vjenčanju održanom u Hrvatskoj, no više pojedinosti o samoj ceremoniji zasad nisu otkrili. Nije poznato gdje se točno vjenčanje održalo ni tko je bio uz njih na njihov veliki dan, što ne iznenađuje s obzirom na to da su i dosad svoju ljubavnu priču nastojali sačuvati daleko od očiju javnosti.

Posljednje objave hrvatskog reprezentativca otkrivaju da par trenutačno uživa na Hvaru, zbog čega se pojavila pretpostavka da bi upravo taj dalmatinski otok mogao imati veze s njihovim vjenčanjem ili proslavom. Ipak, takva informacija nije potvrđena pa se zasad može sa sigurnošću reći tek da je građansko vjenčanje održano u Hrvatskoj, dok točna lokacija ostaje nepoznata. Vijest o vjenčanju stigla je samo nekoliko mjeseci nakon što se u siječnju doznalo da je Jakić zaprosio svoju dugogodišnju djevojku. Tada se, zanimljivo, pisalo kako par tijekom 2026. godine ne planira stati pred oltar, ponajprije zbog Jakićevih obveza vezanih uz Svjetsko nogometno prvenstvo. No čini se da su ljubav i želja za zajedničkim novim početkom ipak promijenili prvotne planove pa su Kristijan i Lucija još ove godine odlučili svoju vezu okruniti brakom.

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Njihova ljubavna priča godinama se odvijala daleko od reflektora. Jakić je ranije otkrio da je prvi kontakt s Lucijom ostvario putem Instagrama nakon što su se susreli na moru. Na njezin odgovor, prema njegovim riječima, čekao je čak tri mjeseca, a nakon što joj se ponovno javio počeli su se dopisivati te ubrzo otišli na prvi zajednički izlazak. Nogometaš je svojedobno priznao i da Lucija u početku nije bila osobito sklona ideji veze s profesionalnim nogometašem zbog čestih putovanja i načina života koji prati sportsku karijeru. Njihova je veza, međutim, s godinama postajala sve ozbiljnija. Jakićeva novopečena supruga dolazi iz Širokog Brijega, a svoju je poslovnu karijeru izgradila u Njemačkoj. Lucija se bavi šminkanjem i beauty industrijom te u Augsburgu vodi vlastiti salon, u kojem nudi usluge šminkanja, uređivanja obrva i trepavica te edukacije. Upravo u Augsburgu svoju nogometnu karijeru nastavlja i Jakić, koji je član istoimenog bundesligaškog kluba.

I dok Jakića javnost dobro poznaje zahvaljujući nastupima za hrvatsku reprezentaciju i karijeri na europskim nogometnim terenima, Lucija se sve vrijeme trudila ostati izvan svijeta medijske pozornosti. Hrvatski veznjak također je rijetko govorio o svojoj partnerici, nastojeći njihov odnos zaštititi od nepotrebnog javnog eksponiranja. Upravo zato vijest o vjenčanju predstavlja jedan od rijetkih trenutaka u kojima su javnosti dopustili nešto veći pogled u svoju privatnu sreću.

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Za 29-godišnjeg hrvatskog reprezentativca ovo je tako posebno razdoblje i na privatnom planu. Jakić, koji je s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, nakon velikih trenutaka u nogometnoj karijeri sada slavi i jedan od najvažnijih trenutaka izvan terena. Kristijan i Lucija svoju su dugogodišnju vezu okrunili brakom, a sudeći prema diskreciji kojom su dosad čuvali svoju ljubav, detalje njihova velikog dana vjerojatno će i dalje zadržati uglavnom za sebe i svoje najbliže.

**Uz korištenje AI-ja