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VIDEO Ana Gruica Uglešić po prvi put priznaje kako je upoznala supruga psihijatra, nećete vjerovati što joj se dogodilo

Foto: Večernji list
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 20:00

Upravo se emitira nova epizoda emisije "Show na kvadrat" s glumicom Anom Gruicom Uglešić. Emisiju pogledajte videom u ovom tekstu ili na našem YouTube kanalu.

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić ovog je tjedna nova gošća Večernjakove emisije "Show na kvadrat". U opsežnom intervjuu otvoreno je govorila o svim aspektima svog života, od djetinjstva, manekenstva i baleta, preko glumačke karijere, bivših ljubavi i odgoja svog desetogodišnjeg sina, do novog poslovnog pothvata, otvorenje Uglešić Health & Care centra sa suprugom, psihijatrom Boranom Uglešićem. Posebnu dimenziju razgovoru dala je i priča o osnivanju njezine humanitarne udruge HU Gru, koja pomaže potrebitima, djeci te samohranim i zlostavljanim majkama, čime Ana aktivno doprinosi našoj zajednici. U intervjuu je prvi put otkrila i kako je zapravo upoznala svog supruga: "Tužila sam jedne novine, i onda mi je jedan zagrebački odvjetnik rekao da mi treba potvrda o duševnoj boli. Pitao me poznajem li psihijatra Borana Uglešića, a ja sam mu rekla kako smo poznanici dugo godina. Rekao mi je da otiđem kod njega i da mi napiše nalaz, jer tada sam bila u stvarno lošem stanju. Otišla sam, potražila sam taj nalaz, a ostalo je povijest," ispričala je Ana Gruica Uglešić u Showu na kvadrat.

CIJELA EMISIJA:

Ana je također otvoreno govorila o profesionalnim izazovima i pritisku da se dokazuje: "Cijeli život sam morala umanjivati sebe da bi ljudi oko mene bili zadovoljni s onim što vide. Ja sam sada u životnoj fazi kada imam 43 godine i nemam više potrebu se umanjivati i ljudima govoriti da sam kući skroz nešto drugo, što naravno i jesam. Ali, nemam više ni potrebu imati 'gard' koji je ljudima možda bio iritantan," priznaje. Razgovor se proteže i na druge teme, od prijateljstava na splitskoj sceni do strahova u majčinstvu, a cijeli intervju možete pogledati u emisiji koja se upravo emitira na našem YouTube kanalu.

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Naša glumica Ana Gruica Uglešić osnovala je humanitarnu udrugu za pomoć djeci, samohranim i zlostavljanim majkama
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