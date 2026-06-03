VIDEO Ana Gruica Uglešić po prvi put priznaje kako je upoznala supruga psihijatra, nećete vjerovati što joj se dogodilo

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić ovog je tjedna nova gošća Večernjakove emisije "Show na kvadrat". U opsežnom intervjuu otvoreno je govorila o svim aspektima svog života, od djetinjstva, manekenstva i baleta, preko glumačke karijere, bivših ljubavi i odgoja svog desetogodišnjeg sina, do novog poslovnog pothvata, otvorenje Uglešić Health & Care centra sa suprugom, psihijatrom Boranom Uglešićem. Posebnu dimenziju razgovoru dala je i priča o osnivanju njezine humanitarne udruge HU Gru, koja pomaže potrebitima, djeci te samohranim i zlostavljanim majkama, čime Ana aktivno doprinosi našoj zajednici. U intervjuu je prvi put otkrila i kako je zapravo upoznala svog supruga: "Tužila sam jedne novine, i onda mi je jedan zagrebački odvjetnik rekao da mi treba potvrda o duševnoj boli. Pitao me poznajem li psihijatra Borana Uglešića, a ja sam mu rekla kako smo poznanici dugo godina. Rekao mi je da otiđem kod njega i da mi napiše nalaz, jer tada sam bila u stvarno lošem stanju. Otišla sam, potražila sam taj nalaz, a ostalo je povijest," ispričala je Ana Gruica Uglešić u Showu na kvadrat.

CIJELA EMISIJA:

Ana je također otvoreno govorila o profesionalnim izazovima i pritisku da se dokazuje: "Cijeli život sam morala umanjivati sebe da bi ljudi oko mene bili zadovoljni s onim što vide. Ja sam sada u životnoj fazi kada imam 43 godine i nemam više potrebu se umanjivati i ljudima govoriti da sam kući skroz nešto drugo, što naravno i jesam. Ali, nemam više ni potrebu imati 'gard' koji je ljudima možda bio iritantan," priznaje. Razgovor se proteže i na druge teme, od prijateljstava na splitskoj sceni do strahova u majčinstvu, a cijeli intervju možete pogledati u emisiji koja se upravo emitira na našem YouTube kanalu.

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