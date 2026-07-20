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Prezgodna Lana Banely oduševila sve navijačkim izdanjem, a njezin izbor nije slučajan

Foto: Instagram
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
20.07.2026.
u 17:09

Bivša sportska novinarka i voditeljica ovoga je puta pozornost svojih pratitelja privukla objavom iz New Yorka, kojom je otkrila za koga je navijala u velikom finalu Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine.

Ljubav prema sportu očito nikada nije nestala iz života Lane Banely (40), nekadašnje uspješne sportašice i poznatog televizijskog lica, koja je posljednjih godina izgradila novu karijeru u svijetu dizajna interijera. Bivša sportska novinarka i voditeljica ovoga je puta pozornost svojih pratitelja privukla objavom iz New Yorka, kojom je otkrila za koga je navijala u velikom finalu Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine. Banely je pozirala u poznatom Bryant Parku, smještenom u srcu Manhattana, odakle je svojim pratiteljima poslala jasnu poruku o tome kome pripada njezina podrška u najvažnijoj utakmici prvenstva. Iako se finale igralo na MetLife Stadiumu u East Rutherfordu u susjednom New Jerseyju, nogometna atmosfera tih je dana zahvatila cijelo šire područje New Yorka, a Lana se i modnim odabirom potpuno uklopila u navijačko raspoloženje. Odjevena u prepoznatljivi crveni dres španjolske reprezentacije s brojem deset na leđima, koji je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nosio Dani Olmo, jasno je pokazala na čijoj je strani. Uz fotografije je svojim pratiteljima kratko poručila: "A za koga vi navijate večeras??", dodavši emotikone španjolske zastave.

Njezin izbor španjolskog dresa, a posebno upravo onoga s Olmovim brojem, zapravo i ne iznenađuje. Španjolski reprezentativac godinama ima snažnu poveznicu s Hrvatskom, gdje je proveo važan dio svoje nogometne karijere i igračkog odrastanja nastupajući za zagrebački Dinamo. Upravo je u Zagrebu izrastao u jednog od najzanimljivijih europskih nogometaša, prije nego što je karijeru nastavio u RB Leipzigu, a potom se vratio u Barcelonu. Olmov dugogodišnji nogometni agent je Andy Bara, suprug Lane Banely, pa je njezina podrška španjolskom reprezentativcu imala i dodatnu, osobnu dimenziju.

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Na objavu su brzo počeli pristizati komentari njezinih pratitelja, a brojni među njima dijelili su njezine navijačke simpatije. "Isključivo Španjolska!", "Vamos España" i "Olmooooo", samo su neke od poruka koje su se našle ispod fotografija. Jedan pratitelj primijetio je i: "Još i izgledaš kao Španjolka!", dok je drugi podsjetio na posebnu naklonost koju dio hrvatskih ljubitelja nogometa i dalje osjeća prema nekadašnjem Dinamovu miljeniku riječima: "Moramo za našeg Olmića". Lana je tako još jednom pokazala da, iako je televizijske studije i sportsko novinarstvo zamijenila sasvim drukčijim poslovnim izazovima, sport i dalje zauzima posebno mjesto u njezinu životu. Prije novinarske karijere i sama je bila uspješna taekwondoašica, a potom je godinama radila kao sportska novinarka i voditeljica na Hrvatskoj radioteleviziji. Nakon odlaska s televizije krajem 2018. posvetila se dizajnu interijera te sa svojim studijem ostvarila niz zapaženih i nagrađivanih projekata.

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A navijanje za "crvenu furiju" na kraju joj se i isplatilo. Španjolska je u spektakularnom finalu na MetLife Stadiumu svladala aktualnog prvaka Argentinu 1:0 nakon produžetaka. Pogodak vrijedan naslova postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španjolska drugi put u svojoj povijesti postala svjetski prvak. Dani Olmo, čiji je dres Lana ponosno nosila uoči utakmice, tako je s reprezentacijom stigao do najvećeg mogućeg nogometnog trofeja i svojoj bogatoj karijeri dodao naslov svjetskog prvaka.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
Španjolska svjetsko prvenstvo SP andy bara lana banely showbiz

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