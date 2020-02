The Voice Hrvatska: U finalu ispunjenom suzama pobijedio je Vinko Ćemeraš

U finalu treće sezone showa „The Voice Hrvatska“ za titulu najljepšeg glasa Hrvatske borili su se Albina Grčić, Bernarda Bobovečki, Filip Rudan i Vinko Ćemeraš, a glasovi gledatelja odlučili su kako je pobjednik Vinko.

Sva četiri finalista imala su tri nastupa; jednim su gledatelje podsjetili kako je sve počelo i izveli su pjesmu s kojom su nastupili na audicije, jednu su pjesmu otpjevali zajedno sa svojim mentorom, a trećom izvedbom oprostili su se od gledatelja koji su ih podržavali tijekom trajanja “The Voicea Hrvatska”. U nastavku pročitajte tijek večeri. Finale je otvorio Filip Rudan kojem je tijekom natjecanja mentorica bila Vanna i prva pjesma koju je otpjevao je bila „Someone You Loved“ s kojom je osvojio žiri već na audiciji.

Natjecatelj The Voicea Filip Rudan ispričao nam je kako mu se život promijenio nakon nastupa u emisiji i koju poruku od jedne obožavateljice najviše pamti.

– Sjećam se ove audicije i sjeta me hvata kad se sjetim kad je to bilo. Dečak je bio malo ljut što ga Filip nije izabrao, ali ja sam mu tada rekla ovaj dečko je moj – prisjetila se Vanna. Da će Albina Grčić doći do finala od početka je znala njezina baka koja ju je večeras prvi put gledala i bodrila u HRT-ovom studiju i oči su joj zasuzile dok je gledala Albinu kako u finalu pjeva pjesmu „En Cambio No“ s kojom je pjevala na audiciji.

- Albina je uvijek puno bolja na nastupu nego na probama, a Albinina baka i njezini roditelji odgojili su jednu divnu djevojku koja razumije glazbu i nadam se da će s njom i nastaviti dalje – rekao je Massimo koji je Albinu preuzeo u svoj tim u nokaut fazi. Bernarda Bobovečki natjecateljica je iz tima Ivana Dečaka i u finalu je prvo otpjevala „Hurt“. -Sretan sam da sam se okrenuo tebi i treća sezona Voice bila bi siromašnija bez tebe, ponosan sam na tebe – poručio je Bernardi mentor Ivan.

Foto: Dario Njavro/HRT

Vinko Ćemeraš iz tima Davora Gobca nastupio je četvrti večeras i pjevao je audicijsku pjesmu „Pyro“. Skromni Vinko rekao je kako i ako pobijedi ima i dalje iste ciljeve; svirati na ulici svoje autorske stvari. Prije dueta s mentoricom Filip je pohvalio Vannu i rekao kako se zaštitnički ponašala prema svakom od svojih natjecatelja. Zajedno su otpjevali Vanninu pjesmu „Loš trenutak“. Albina je s Massimom otpjevala njegovu pjesmu „Suze nam stale na put“. Bernarda je s Ivanom Dečakom pjevala pjesmu „Nama se nikud žuri“.

– Naučio sam biti opušteniji i s Gobcem stalno učiš – rekao je Vinko za mentora Gobca. Dok je Gobac rekao kako su zajedno odlično funkcionirali i bez puno priče i posebno ga je dojmilo što je Vinko tako staložen. Zajedeno su pjevali pjesmu „Pinokio“.

-Htjeli smo pokazati kako je Filip odličan pjevač i već sam rekla kako je ovaj show prekratak da Filip pokaže sve što zna – pohvalila je Vanna svog učenika. Dečak je istaknuo kako su imali tjedan dana da pripreme duet i pohvalio je svoju učenicu Bernardu i posebno je pohvalio Bernardu jer je ovo prva pjesma na hrvatskom koju je izvela u showu. Massimo i Davor Gobac bili su jako zadovoljni svojim učenicima i onim što su pokazali u završnici.

Treća pjesma koju je Filip otpjevao bila je „All I Ask“ od Adele i njegova mama u publici nije mogla sakriti suze. - Malo je bilo treme. Obećao sam da neću plakati - rekao je Filip i sa suzom u oku zahvalio se Vanni i čestitao tati rođendan. Vanna je rekla kako je dugo u glazbi i jako rijetko nailazi na ovako talentirane ljude kao što je Filip i on pozornicu čini čarobnom. - Show završava, ali budućnost je toliko svijetla za tebe da nisi toga svjestan - poručila mu je Vanna.

Albina je za kraj odabrala pjesmu "Korake ti znam" od Maye Sar. - Bio je ovo trnovit put za mene i zahvalna sam i Vanni i Massimu, obitelji, dečku i prijateljima - rekla je Albina. Massimo je rekao kako se Albina mora nastaviti baviti ovim poslom i kako se u životu nije bolje zabavio i bolje družio nego na ovom putovanju u The Voiceu. Bernarda je za treću pjesmu u finalu odabral "Only Love Can Hurt Like This" od Palome Faith. - Najprije pamtit ću ovu sezonu po kandidatima i njihovim izvedbama i ovo mi je najljepše iskustvo u životu - rekla je Bernarda. Vinko je za kraj otpjevao "Pelin i med" od Dine Dvornika. - Uživao sam od audicije do finala i drago mi je što sam završio s ovom pjesmom - rekao je Vinko. Gobac je rekao da mu je drago što su se sjetili i Dvornika i cijelu suradnju s Vinkom ocijenio je krasnom i u suzama je rekao kako je ova Dvornikova pjesma sve to lijepo zaokružila, a dok je to govorio u rukama je držao šešir koji je pripadao pokojnom Dvorniku.

Četvrto mjesto s osvojenih 14, 83 posto glasova publike osvojila je Bernarda, treće mjesto s 19,51 posto pripalo je Albini, a drugo mjesto pripalo je Filipu Rudanu.