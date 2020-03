Tereza Kesovija: Natjerali su me da prosim na ulici od prolaznika

Dubrovčani Tereza Kesovija i Frano Mašković bili su gosti HRT-ove emisije „5.com s Danielom“ koju vodi Daniela Trbović. Naša glazbena diva pričala je o svojoj dugogodišnjoj i uspješnoj karijeri i podijelila je zadovoljstvo oko zadnje suradnje s grupom Let 3. Prisjetila se Tereza i kako je u emisiji Roberta Knjaza imala nezaboravan nastup i imala je irokez frizuru.

- I ne samo to, natjerali su me da od prolaznika na ulici prosim po deset kuna. Tako sam s tom frizurom hodala po gradu i "žicala" novac. Ljudi su me čudno gledali, ali su mi davali po deset, dvadeset, čak i pedeset kuna. Nevjerojatno.- prisjetila se pjevačica. Tereza je nastupala u najvećim svjetskim dvoranama i njezin glazbeni talent očarao je mnoge slavne osobe, a među njima bio je i poznati glumac Omar Sharif kojeg je očarala izvedbom „Larine pjesme“ iz filma „Doktor Živago“. Otkrila je Tereza kako joj je izmakla i karijera u Hollywoodu jer je odbila molbu jednog redatelja i naljutila ga je svojom odbijenicom.

- Bilo je to u Bejrutu, u hotelu u kojem smo odsjeli. U isto vrijeme snimali su film s Ann-Margret i nikako nisu uspjeli snimiti scenu u kojoj ona skače u bazen. Mi smo to promatrali sa strane kad nam je u jednom trenutku prišao redatelj i kazao kako sam joj vrlo slična te predložio da ja skočim umjesto nje. Ja da ti skačem u bazen?, pomislila sam. Odbila sam, a redatelj je odjurio bijesan. I tako mi je propala hollywoodska karijera - prisjetila se.