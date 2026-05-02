Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VUKOVAR

Nina Vujević oduševila Vukovar na otvorenju festivala „Svi zaJedno Hrvatsko naj"

Marijana Dokoza
02.05.2026.
u 10:23

Petnaestogodišnja Nina Vujević iz Galovca oduševila je nastupom na otvorenju festivala „Svi zaJedno Hrvatsko naj“ u Vukovaru, gdje je emotivnom izvedbom pjesme "Molitva za Magdalenu" Olivera Dragojevića osvojila publiku. Ambasadori Festivala su Dražen Klarić, nadbiskup Đuro Hranić, Zlatko Dalić, Ivica Tucak, Dragan Primorac i Gibonni

Petnaestogodišnja Galovčanka Nina Vujević, koja sve sigurnije gradi svoj glazbeni put, ponovno je oduševila publiku – ovoga puta u Vukovaru, nastupom na svečanom otvorenju 8. Festivala „Svi zaJedno Hrvatsko naj“.

Svojim emotivnim i zrelim vokalom izvela je pjesmu „Molitva za Magdalenu“ Olivera Dragojevića, ostavivši snažan dojam na okupljene i još jednom potvrdila svoj status jedne od najperspektivnijih mladih pjevačica u Hrvatskoj.

Njezin nastup bio je dio svečanog programa kojim je, uoči Dana grada Vukovara i blagdana njegovih zaštitnika sv. Filipa i Jakova, otvoreno ovogodišnje izdanje festivala „Svi zaJedno Hrvatsko naj“. Riječ je o manifestaciji koja već godinama okuplja bogatstvo hrvatske nematerijalne kulturne baštine te sudionike iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva, stvarajući jedinstveni prostor susreta tradicije, kulture i suvremenog stvaralaštva.

Mlada zvijezda koja potvrđuje talent

Sa samo 15 godina, Nina Vujević iz Galovca kraj Zadra već ima niz zapaženih uspjeha. Široj javnosti postala je poznata nakon sudjelovanja u emisiji The Voice Kids Hrvatska, gdje je 2025. godine svojim snažnim vokalom i zrelom interpretacijom stigla do finala. Dodatnu potvrdu svog talenta ostvarila je i na međunarodnoj sceni pobjedom na festivalu Balkan Fest 2025., gdje je izvela repertoar Josipe Lisac.

Njezin nastup u Vukovaru nije prošao nezapaženo ni kod publike ni kod organizatora. Izvršni producent festivala Silvije Šimac istaknuo je kako je Nina svojim nastupom ostavila snažan dojam, a publika ju je nagradila dugotrajnim pljeskom.

Foto: Marijana Dokoza

Festival zajedništva i kulturne baštine

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček naglasio je kako festival svake godine potvrđuje svoju važnost kao mjesto susreta različitih kultura i regija:

- Ono najbolje od Hrvatske ove je godine na jednom mjestu – od Posavine i Bosne do Vojvodine, poručio je Pavliček.

Direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić istaknula je kako manifestacija okuplja više od 600 sudionika te nudi bogat program kulturno-umjetničkih nastupa, radionica, eno-gastro sadržaja i koncerata, čime Vukovar tijekom festivala postaje živo kulturno središte.

Glazbeni program posvećen velikanima

Prvi festivalski dan obilježio je koncert „Vjeruj u ljubav“ posvećen skladatelju Zdenku Runjiću, čije su bezvremenske pjesme izvodili finalisti emisije The Voice Kids. Među izvođačima se posebno istaknula upravo Nina Vujević, čiji je nastup dodatno potvrdio njezinu scensku zrelost i glazbeni potencijal.

Među ambasadorima festivala glavni urednik i direktor Večernjeg lista Dražen Klarić

Festival već godinama okuplja i niz istaknutih ambasadora iz javnog života, koji svojim sudjelovanjem i podrškom dodatno naglašavaju njegov značaj. Među njima su izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, nadbiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije Đuro Hranić, glavni urednik i direktor Večernjeg lista Dražen Klarić, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak, znanstvenik i političar Dragan Primorac te glazbenik Gibonni.

Vukovar kao pozornica mladih talenata

Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija Vukovar tijekom nekoliko dana pretvara grad u veliku otvorenu pozornicu. Na više lokacija okuplja više od 1000 sudionika koji kroz nastupe, radionice i kulturne programe mijenjaju sliku grada i stvaraju atmosferu zajedništva.

Bogati program uključuje prezentacije kulturne baštine, eno-gastro ponudu, dječje sadržaje, kreativne radionice, ulična kazališta, performere, koncerte i nastupe plesnih skupina, nudeći sadržaj za sve generacije. Posjetitelji pritom imaju priliku doživjeti raznolikost hrvatskih turističkih manifestacija, od tradicijskih do suvremenih kulturnih događanja.

Ulice i trgovi Vukovara tako se tijekom festivala pretvaraju u prostor susreta kultura, umjetnosti i gastronomije, uz predstavljanje zaštićene nematerijalne kulturne baštine Hrvatske. Festival povezuje sudionike iz domovine i iseljeništva te predstavlja i kulturnu baštinu nacionalnih manjina i drugih zemalja.

Ovogodišnje izdanje posvećeno je „malim čuvarima baštine“ – mladim talentima i kreativcima, među kojima se posebno ističe i Nina Vujević, čiji je nastup u Vukovaru još jednom pokazao da nova generacija hrvatskih glazbenika već sada zauzima važno mjesto na kulturnoj sceni.

Ključne riječi
showbizz Silvije Šimac Nina Vujević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nikša Sviličić
Premium sadržaj
NIKŠA SVILIČIĆ

'Medijska titula najobrazovanijeg Hrvata mi značajno više stvara nelagodu nego što ugađa taštini'

U vremenu brzih informacija i površnih sadržaja, Sviličić ostaje posvećen znanju, stvaranju i kontinuiranom propitivanju stvarnosti. Iza impresivne biografije krije se autor koji jednako uvjerljivo djeluje u znanstvenom, umjetničkom i javnom prostoru. U velikom razgovoru otkrio nam je kako izgleda život na sjecištu umjetnosti i znanosti, što ga i dalje pokreće te koliko je danas uopće moguće biti "najobrazovaniji" u svijetu koji se stalno mijenj

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!