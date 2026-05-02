Nina Vujević oduševila Vukovar na otvorenju festivala „Svi zaJedno Hrvatsko naj"

Petnaestogodišnja Galovčanka Nina Vujević, koja sve sigurnije gradi svoj glazbeni put, ponovno je oduševila publiku – ovoga puta u Vukovaru, nastupom na svečanom otvorenju 8. Festivala „Svi zaJedno Hrvatsko naj“.

Svojim emotivnim i zrelim vokalom izvela je pjesmu „Molitva za Magdalenu“ Olivera Dragojevića, ostavivši snažan dojam na okupljene i još jednom potvrdila svoj status jedne od najperspektivnijih mladih pjevačica u Hrvatskoj.

Njezin nastup bio je dio svečanog programa kojim je, uoči Dana grada Vukovara i blagdana njegovih zaštitnika sv. Filipa i Jakova, otvoreno ovogodišnje izdanje festivala „Svi zaJedno Hrvatsko naj“. Riječ je o manifestaciji koja već godinama okuplja bogatstvo hrvatske nematerijalne kulturne baštine te sudionike iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva, stvarajući jedinstveni prostor susreta tradicije, kulture i suvremenog stvaralaštva.

Mlada zvijezda koja potvrđuje talent

Sa samo 15 godina, Nina Vujević iz Galovca kraj Zadra već ima niz zapaženih uspjeha. Široj javnosti postala je poznata nakon sudjelovanja u emisiji The Voice Kids Hrvatska, gdje je 2025. godine svojim snažnim vokalom i zrelom interpretacijom stigla do finala. Dodatnu potvrdu svog talenta ostvarila je i na međunarodnoj sceni pobjedom na festivalu Balkan Fest 2025., gdje je izvela repertoar Josipe Lisac.

Njezin nastup u Vukovaru nije prošao nezapaženo ni kod publike ni kod organizatora. Izvršni producent festivala Silvije Šimac istaknuo je kako je Nina svojim nastupom ostavila snažan dojam, a publika ju je nagradila dugotrajnim pljeskom.

Nina Vujević Foto: Marijana Dokoza

Festival zajedništva i kulturne baštine

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček naglasio je kako festival svake godine potvrđuje svoju važnost kao mjesto susreta različitih kultura i regija:

- Ono najbolje od Hrvatske ove je godine na jednom mjestu – od Posavine i Bosne do Vojvodine, poručio je Pavliček.

Direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić istaknula je kako manifestacija okuplja više od 600 sudionika te nudi bogat program kulturno-umjetničkih nastupa, radionica, eno-gastro sadržaja i koncerata, čime Vukovar tijekom festivala postaje živo kulturno središte.

Glazbeni program posvećen velikanima

Prvi festivalski dan obilježio je koncert „Vjeruj u ljubav“ posvećen skladatelju Zdenku Runjiću, čije su bezvremenske pjesme izvodili finalisti emisije The Voice Kids. Među izvođačima se posebno istaknula upravo Nina Vujević, čiji je nastup dodatno potvrdio njezinu scensku zrelost i glazbeni potencijal.

Među ambasadorima festivala glavni urednik i direktor Večernjeg lista Dražen Klarić

Festival već godinama okuplja i niz istaknutih ambasadora iz javnog života, koji svojim sudjelovanjem i podrškom dodatno naglašavaju njegov značaj. Među njima su izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, nadbiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije Đuro Hranić, glavni urednik i direktor Večernjeg lista Dražen Klarić, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak, znanstvenik i političar Dragan Primorac te glazbenik Gibonni.

Vukovar kao pozornica mladih talenata

Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija Vukovar tijekom nekoliko dana pretvara grad u veliku otvorenu pozornicu. Na više lokacija okuplja više od 1000 sudionika koji kroz nastupe, radionice i kulturne programe mijenjaju sliku grada i stvaraju atmosferu zajedništva.

Bogati program uključuje prezentacije kulturne baštine, eno-gastro ponudu, dječje sadržaje, kreativne radionice, ulična kazališta, performere, koncerte i nastupe plesnih skupina, nudeći sadržaj za sve generacije. Posjetitelji pritom imaju priliku doživjeti raznolikost hrvatskih turističkih manifestacija, od tradicijskih do suvremenih kulturnih događanja.

Ulice i trgovi Vukovara tako se tijekom festivala pretvaraju u prostor susreta kultura, umjetnosti i gastronomije, uz predstavljanje zaštićene nematerijalne kulturne baštine Hrvatske. Festival povezuje sudionike iz domovine i iseljeništva te predstavlja i kulturnu baštinu nacionalnih manjina i drugih zemalja.

Ovogodišnje izdanje posvećeno je „malim čuvarima baštine“ – mladim talentima i kreativcima, među kojima se posebno ističe i Nina Vujević, čiji je nastup u Vukovaru još jednom pokazao da nova generacija hrvatskih glazbenika već sada zauzima važno mjesto na kulturnoj sceni.