Tatjana Jurić nam otkrila: Moram pohvaliti svoga brata, do sada je to uvijek izbjegavao ali više ne

Početak nove godine voditeljica Tatjana Jurić obilježit će povratkom na TV ekrane, i to na televiziji na kojoj je prije više od 15 godina napravila svoje prve voditeljske korake. Gledat ćemo je u voditeljskoj ulozi u “Zdravlju na kvadrat” emisiji u produkciji Euron film & TV koju rade za Novu TV.

– Jako volim svoj posao, volim svaki segment posla kojim se bavim, od radija do televizije i svega onoga između. Brzo sam se podsjetila koliko mi je svijet televizije falio! Srela sam u ovom kratkom periodu, otkako su snimanja pod palicom producentske kuće Euron počela, toliko dragih ljudi s kojima sam već radila i osjećaj je upravo takav – kao kad sretneš dragog prijatelja kojega dugo nisi vidio i imate sto tema pretresti – s uzbuđenjem nam je rekla Tatjana o svom povratku na TV. Dodaje kako se najviše veseli kreativnom procesu iza kamera, dogovaranju tema s urednikom Daliborom Bosančićem, slaganje priloga, terenska snimanja, rad u montaži...

– Ne znam što mi je draže, sve mi je falilo i odjednom u svemu guštam kao malo dijete. Imati taj privilegij baviti se poslom koji voliš velika je stvar. Zahvalna sam na tome! – kaže. Prva emisija je na programu 30. siječnja, a Tatjana nam otkriva i sadržaj. – U prvoj emisiji bavimo se mentalnim zdravljem nacije, a urednik Bosančić donosi i intervju s ministrom Berošem, koji će nas informirati i o cijepljenju koje nam slijedi, a o kojemu svi sigurno imamo puno pitanja. Bez obzira na temu kojom se emisija bavi, proces rada je uvijek isti, a izazov je to veći jer “Zdravlje na kvadrat” ipak pokriva teme o kojima se progovarati treba iz stručnog ugla s relevantnim sugovornicima – kaže nam Jurić, koju pitamo je li bilo treme prije snimanja ili je povratak pred kamere kao vožnja biciklom – nešto što se ne zaboravlja?

Foto: Nova TV

– Upravo to, kao vožnja biciklom! Nikakve treme nisam imala. Iza mene su već godine rada, znam što se od mene očekuje. Kao i uvijek, osjećam golemu odgovornost i stalo mi je napraviti dobar posao; to mi je najbitnije. Uz to, okružena sam pravim profesionalcima na koje se mogu osloniti, pa je time moja sigurnost veća – rekla je. Slušatelji narodnog ne moraju se brinuti da će ostati bez njezine emisije jer će Tatjana i dalje svakim radnim danom od 9-13 sati uveseljavati slušatelje. Pitamo Tatjanu kako se nosi s ovim pandemijskim uvjetima i pazi li sada više na zdravlje?

– Svima nam nedostaje aktivnosti, fali nam da zagrlimo voljene, svi smo željni povratka na staro normalno. U ovakvim uvjetima, teško je potpuno voditi zdrav život, a naglasak je sada na slušanju svih onih uputa koje se moraju. Minimalno kretanja, odnosno druženja, maske i dezinfekcija ondje gdje se i kada mora. Pokušati se izolirati koliko je moguće od loših vijesti, biti odgovoran, ali ne preplašen. Vjerujem da će sve biti dobro. I tlo mora prestati podrhtavati, a i moramo se s vremenom vratiti u normalu. Tome se posebno veselim, moja obitelj živi izvan Hrvatske i zbog ograničenja kretanja nisam ih vidjela još od prošloga ljeta – kaže nam Tatjana, čija obitelj s velikim nestrpljenjem očekuje njezino pojavljivanje na malim ekranima pa je pitamo tko joj je najveći kritičar.

– Svi su u mojoj obitelji zdravo kritični, no oni se oko mojih projekata više ne zanose. Sretni su da mi posao donosi ispunjenje, no toliko su već navikli na taj javni dio moga posla da tu nema previše priče. Ipak, moram pohvaliti svoga brata – nakon 15 godina izbjegavanja, konačno me bez stresa može i slušati na radiju i gledati na televiziji. Do sada je to uvijek izbjegavao, kaže, ako nešto pogriješiš... ne mogu ja to. Njemu je stres – kroz smijeh će Tatjana.