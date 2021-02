Tata Vuco odlazi u politiku, a kći Brigita (21) ide na Doru: Nije me učio pjevati

Sljedeće subote na Dori, izboru hrvatske pjesme za Euroviziju, nastupit će Brigita Ivka Vuco, najmlađa od četvero djece pjevača Siniše Vuce. Šira hrvatska javnost još ju nije imala prilike upoznati, ali zato će se 13. veljače s pjesmom "Noći pijane" koju je sama napisala probati probiti do Rotterdama kako bi branila hrvatske boje na Euroviziji.

- Nisam ni planirala da ću biti pjevačica. Tata najviše priča sa mnom oko nastupa da se opustim. Doći ću tamo i biti svoja pa kako prođe - prođe - započela je priču u Exkluzivu 21-godišnjakinja koja je prije pet mjeseci postala majka, a upravo tijekom trudnoće, kako kaže, joj se i javila želja za pjevanjem.

Međutim, kada je riječ o suradnji s tatom tu ipak ostavlja prostora i tvrdi da nema glas za njegove pjesme.

- Ne pjevam ni slično kao on. On ima odličan glas; nije me ni učio pjevati, sada smo dobili priliku pa mi pomaže oko pjevanja - ustanovila je Brigita, majka petomjesečne Gite.

- Svima je bio šok, ali kada je došla stvarno je uljepšala naš svijet i svi je volimo! Svi su oko nje, stvarno imam pomoći koliko god - super mi je - govori entuzijastično pjevačica koja od glazbe najčešće bira slušati Alku Vuicu, Severinu i Jelenu Rozgu, a opušta se uz trap i rap.