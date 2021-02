Pišek nakon drame s plinom: Moja kći je teško otrovana. Još ne znamo kakve će biti posljedice

Prava drama odvila se u domu voditeljice Nikoline Ristović (ex. Pišek) u noći sa subote na nedjelju kada su ona i petogodišnja kći Una pronađene onesviještene u stanu u Zagrebu. Razlog tomu je, kako nam je Nikolina dodatno pojasnila, trovanje ugljičnim monoksidom uslijed puknute plinske cijevi u zgradi na kojoj se vrši sanacija.

- Istina je da se to dogodilo i trenutno je policija na uviđaju kako bi ustvrdila okolnosti. Ja samo mogu pretpostaviti da je u pitanju puknuće cijevi uslijed sanacije zgrade koja se trenutno odvija. Servis smo obavili u srijedu i bilo je sve u redu s plinskim instalacijama, a ovo se dogodilo sa subote na nedjelju - započinje Nikolina koja je danas otpuštena iz bolnice, a tamo joj je utvrđeno umjereno teško trovanje ugljičnim monoksidom.

- Mojoj kćeri Uni je ustanovljeno teško trovanje. Ne znamo još kakve će biti posljedice. Morat će na neurološka ispitivanja, a ja moram obaviti pretrage srca i pluća - kaže nam umornim glasom voditeljica koju su spasili prijatelji provalivši u stan nakon što više nije odgovarala na pozive supruga Vidoja, koji je u tom trenu bio u Beogradu.

- Kad sam rekla da se ne osjećam dobro, nakon što je Una počela povraćati, njemu je to bilo sumnjivo. On je počeo agresivno sve zvati da provjere što se događa jer se više nisam javljala na telefon nakon tog razgovora. To je već bilo oko pola 3 ujutro. Naš prijatelj koji živi nedaleko od nas je zvao policiju i objasnio im da mora provaliti u kuću jer nitko ne odgovara, ali psi laju - prepričava nam Ristović ističući da su ih samo minute dijelile od kobnog scenarija.

Nakon što su ih pronašli onesviještene, Nikolinu su odvezli u Vinogradsku bolnicu, a njenu kćer Unu u dječju bolnicu u Klaićevoj. Otpuštene su danas te su obje pri svijesti.

- Da je došao pola sata kasnije, mi ne bismo vodile ovaj razgovor - kaže nam iskreno i apelira kako bi se ubuduće trebalo voditi računa o ugradnji detektora za ugljični monoksid jer je alarmantni broj slučajeva trovanja o kojima je slušala proteklih dana.