Tarik objavio fotku iz mladosti, a svi su uočili jedan detalj kod Bitorajca

Once upon a time in Dubrovnik💪💪💪💪💪Antologijska...dubrovačka...generacijska minus Lučev🤣🤣🤣Hamletovska...Saša,Rene,Goran,Leon...i divna sjećanja... #dubrovačkeljetneigre 💙

A post shared by Tarik Filipovic (@tarikfilipovicofficial) on Nov 12, 2018 at 2:46am PST