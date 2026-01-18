Naši Portali
LJUBAV BEZ GRANICA

Muž slavne dizajnerice priznao da je gej, a ona je sve oduševila ovom objavom: 'Veliki prasak'

18.01.2026.
u 21:20

Zanimljivo je da je i prvi suprug Diane von Fürstenberg, princ Egon von Fürstenberg, bio biseksualac: - Udala sam se za dva gej muškarca, OK? Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gej, tako da to ne čini nikakvu razliku - zaključila je ikona stila

Slavna modna dizajnerica Diane von Fürstenberg emotivnom je objavom proslavila 50. godišnjicu veze s medijskim mogulom Barryjem Dillerom, i to samo nekoliko mjeseci nakon što je on u memoarima javno priznao da je gej. - Danas je 50. godišnjica VELIKOG PRASKA!!! Dana kada smo se Barry i ja zaljubili! - napisala je 78-godišnja dizajnerica na Instagramu uz niz zajedničkih fotografija. - Otvorio je vrata svog srca i nikada ih nije zatvorio! Prvi dan dugog, šarenog, sretnog putovanja… BEZUVJETNA LJUBAV - dodala je, zahvalivši suprugu s kojim je u braku od 2001., no njihova romansa seže mnogo dalje u prošlost.

Proslava je uslijedila nedugo nakon što je Diller (83) u memoarima "Who Knew" javno priznao da ga privlače muškarci, čime je stao na kraj nagađanjima o prirodi njihovog braka. - Nismo bili samo prijatelji. Bila je to eksplozija strasti koja je trajala godinama - napisao je, opovrgavajući glasine o platonskoj vezi. - Da, sviđali su mi se i muškarci, ali to nije bilo u sukobu s mojom ljubavlju prema Diane. Ne mogu to objasniti ni sebi ni svijetu - pojasnio je.

Iako je Dillerovo priznanje za javnost bilo novost, za dizajnericu to nije bila tajna, što je potvrdila u intervjuu za Variety. Na pitanje kako je biti u braku s gay muškarcem, odrješito je odgovorila: - Koja je razlika? To ništa ne mijenja. Žao mi je, to je glupo pitanje - odbrusila je novinarki i dodala: - Danas se otvorio svijetu. Meni se otvorio prije 50 godina - kazala je, istaknuvši da je pred njom uvijek bio otvoren.

Zanimljivo je da je i njezin prvi suprug, princ Egon von Fürstenberg, bio biseksualac. - Udala sam se za dva gej muškarca, OK? Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gej, tako da to ne čini nikakvu razliku - zaključila je ikona stila. Njezina i Dillerova priča, koja je započela kao strastvena romansa 1974., ostaje jedinstven primjer ljubavi koja nadilazi sve etikete i predrasude.

