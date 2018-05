Svjetske zvijezde u Umag stižu helikopterom, a kultni DJ zatražio je hrvatski dres!

ada su u pitanju nastupi velikih svjetskih zvijezda, organizatori glazbenih festivala znaju da je izvođačima potrebno da se opuste i prije i poslije nastupa, kako bi publici pružili nezaboravan provod. S obzirom da smo na pragu drugog izdanja Sea Star Festivala koji se održava ovog vikenda u bajkovitoj Stella Maris laguni, zavirili smo u backstage da vidimo šta su najveća imena ovog festivala zatražila da ih dočeka u Umagu! Popis je uvijek raznolik, od nog ometnih dresova, igrica, bijelih ruža, sushija i veganske hrane, a ponekad se zvijezde odluče na pomalo neobične, ali krajnje simpatične poteze - festival s mamom i tatom, kako vam to zvuči?

Kako je opće poznato, zvijezde kalibra kao što su najbolji svjetski DJ duo prema izboru prestižne DJ Mag Top 100 liste Dimitri Vegas & Like Mike uvijek putuju sa mnogobrojnom svitom, ali ovaj put se u njoj našli i njihovi roditelji koji će ponosno pratiti nastup svojih sinova u subotu, 26. svibnja! Belgijski duo grčkog porijekla time je dokazao da, uprkos globalnoj slavi, nije zaboravio na svoje najbliže i njihovu bezuvjetnu podršku. Ovaj potez je i krajnje razumljiv, s obzirom na bogat program Sea Star Festivala koji se održava od 24. do 27. svibnja, kao i na spektakularnu lokaciju tik pored kristalnog mora i prelijepih plaža. Da su se potrudili roditeljima osigurati i domaću atmosferu, govore nam i detalji iz njihove rider liste, na kojoj se očekivano našla fast food hrana i jastuci prilikom vožnje do festivala. Belgijski DJ-evi očito nisu ljubitelji duge vožnje - zamolili su da, ukoliko se od aerodroma putuje duže od dva sata, vožnja bude - helikopterom!

Među elektronskim umetnicima ima mnogo gamera, a izgleda da su i Dimitri Vegas i Like Mike poklonici igrica, jer su zatražili da ih u backstageu sačekaju kultna izdanja Fifa 15 i Mortal Kombat! Obavezna stavka na njihovoj listi je i hrvatska zastava, koju je zatražio i hitmaker i još jedna zvijezda Sea Star Festivala Robin Schulz. Kao vatreni fan nogometa, ovaj njemački DJ i producent zamolio je da dobije i dva dresa jednog hrvatskog fnogometnog tima kao suvenire, a kada je u pitanju hrana, nema sumnje, omiljeno jelo ovog maestra ljetnih hitova je sushi, koji će ga čekati pred nastup.

Redovna želja poznatih umjetnika su luksuzna pića, voće i okrepljujuća hrana, a koncertna senzacija iz Britanije, sastav Hurts, svom popis dodao je i 36 bijelih ruža, što će sigurno oduševiti ženski dio publike koja će uglas pjevati njihove hitove prilikom nastupa na festivalu u subotu, 26. svibnja. Da bi se pripremili za spektakl, bend će imati čak šest prostorija u backstageu u kojima će biti zabranjeno pušenje. Ovaj detalj dodatno nam govori da će vokali frontmena Thea Hutchcrafta biti, kao i uvijek, na visini zadatka!

Kao i prilikom premijernog izdanja Sea Star Festivala, i ovaj put ljubitelje dobrog provoda očekuje raznolikost žanrova i nastupi vrhunskih majstora svog zanata, a samo neki od njih su techno magovi François X i Tommy Four Seven. François X, kao i većina nas, zna šta dobra kupka može da učini za raspoloženje, te je zatražio sobu sa kadom, dok njegov kolega Tommy Four Seven pažljivo prati svoj veganski režim ishrane, pa je njegov tim organizatorima uputio spisak umaških restorana u kojima su ovakva jela dostupna, kako bi im olakšali posao!

Sea Star Festival održava se od 24. do 27. svibnja u predivnoj laguni Stella Maris u Umagu. U dva centralna dana, petak i subotu, deseci tisuća mladih iz cijelog svijeta zabavljat će se na Addiko Tesla Stageu, Nautilus Areni i ostalim pozornicama uz neka od vodećih svjetskih i regionalnih imena kao što su Robin Schulz, Hurts, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like Mike, Ofenbach, Tram 11, Edo Maajka, Krankšvester, Nipplepeople, Krešo Bengalka, Boris Štok, Detour, Senidah feat AMN, Dječaci i Sajsi MC, techno virtuozi Luke Slater, Francois X, Tommy Four Seven, Toxic, Ivan Komlinović, Ian F. i DJ Jock te sjajna DJ reprezentacija u kojoj igraju Filatov & Karas, MATTN, VRH, Tekitoka, Lutemania, kao i Sin, Kiki Belluci i duo Jeulz X Hubris koji će nastupiti na Silent Octopus stageu i izvođači iz Exotic Lagune koje predvode MC Choma, DJ Tender, DJ Sesha, Samba Show & Tito. Welcome party u četvrtak 24. svibnja održat će se na tri pozornice – Silent Octopus, Exotic Laguna i Jagermeister Beach Groove, dok će se Closing party dogoditi u nedjeljno jutro kao nastavak subotnjeg programa, a nastupit će Dejan Milićević, After Affair, Aney F i AM:PM.

Predfinalna cijena festivalskih ulaznica od 299 kn na snazi će biti najkasnije do ponoći 23. na 24. svibnja ili ranije, ako isteknu osigurane zalihe. Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima te online u sustavima Ticket Shop i Entrio. Osim festivalskih ulaznica u ponudi su dnevne ulaznice od 169 kn za petak i 179 kn za subotu te VIP Gold ulaznica od 749 kn. Pred festival, a zbog ogromnog interesa, Plava laguna je u prodaju pustila dodatne pakete po fantastičnoj last minute cijeni već od 339 kn, a uključuju festivalsku ulaznicu i smještaj. Paketi, uz festivalsku ulaznicu, sadrže dva noćenja na nekoj od dvije istaknute lokacije nedaleko od održavanja festivala – Kanegra Bungalovi i Sol Katoro Apartmani. Apartmani se nalaze samo 10 minuta hoda o festivalske lokacije, dok su bungalovi smješteni u neposrednoj blizini jedne od najljepših istarskih plaža na idealnoj udaljenosti do grada Umaga i festivala. Količine paketa po ovoj izuzetnoj cijeni su ograničene!