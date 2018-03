Techno heroji s Exita dolaze na Sea Star ispuniti Nautilus Arenu do vrha!

Prošlogodišnje izdanje Nautilus Arene, impresivne pozornice Sea Star festivala, dupko punom držali su regionalni techno majstori, ali ove godine uz njih stiže i furiozna postava s jedne od najvažnijih svjetskih elektronskih scena – Exitove Dance Arene! Duh ove mitske pozornice, u kombinaciji s morskim ugođajem Sea Stara, materijalizirat će se u subotu 26. svibnja u brutalnoj techno noći koja će publiku držati na nogama do ranih jutarnjih sati.

U magičnu Stella Maris lagunu stižu moćni techno heroji – britanski techno lord Luke Slater, lider nove pariške scene François X i berlinski virtuoz Tommy Four Seven! Podršku ovom ubitačnom triju dat će aktualni regionalni no. 1 DJ Jock, ali i poznati slovenski producent Ian F te zagrebačka vedeta Ivan Komlinović, čiji će setovi 26. svibnja u Umagu, pokrenuti ljetnu festivalsku party sezonu!

[video: 24415 / ]

Luke Slater rijetki je fenomen elektronike koji je pomogao definirati i redefinirati techno žanr kroz nekoliko desetljeća od početka svog rada u 90-ima. Na jakom berlinskom Ostgut Ton labelu i vlastitoj etiketi Mote-Evolver objavljivao je pod raznim pseudonimima izdanja koja su redom dobivala kritička priznanja, a karijeru su mu posebno obilježila ključna četiri albuma koja je izbacio kao Planetary Assault Systems. Ona su ga predstavila kao utjecajnog majstora dinamičnog i futurističkog techna. Nakon više od dvadeset godina karijere ovaj techno gigant jednako je relevantan i uzbudljiv kao prvog dana.

François X jedan je od ključnih protagonista pariške techno scene i vodeći je rezident čuvenog kluba Concrete, dok se regularno pojavljuje i u berlinskom Berghainu te londonskom Fabricu. Strastveni je glazbeni fanatik s bogatim znanjem različitih stilova, od afričkih korijena do hladnijih, europskih stvari. Na prvim izdanjima radio je s čuvenim DJ Deepom te se ubrzo umrežio i s drugim vrhunskim imenima kao što je Marcel Dettmann koji mu je traku „Rising“ uvrstio i na miks izdanje „Fabric 77“. Setovi pa i debitantski album „Irregular Passion“ kojeg je konačno izdao krajem prošle godine, vrve podjednako euforijom i melankolijom. Njegov prošlogodišnji b2b set s Antigoneom na Exitovoj Dance Areni publika je proglašavala jednim od najboljih lane!

Britanski producent s berlinskom adresom Tommy Four Seven etablirao se kao vodeće ime današnje techno scene. Visoko pozicioniran na etiketi CLR Chrisa Liebinga koji ga izuzetno cijeni, i sam je vlasnik sve popularnije izdavačke kuće 47 na kojoj gura talente u nastajanju. Reputaciju je stekao svojim izrazito sirovim i divljim technom, no ovaj techno wunderkind s okom za vizualni aspekt nastupa zapravo je veliki glazbeni istraživač koji radeći novu glazbu uvijek iznova pokušava nadmašiti samog sebe i otkrivati novi zvuk. Njegov rafinirani stil klizi po pultovima vodećih svjetskih klubova, a u društvu suradnika nalaze mu se Regis, Robert Hood, Perc i mnogi drugi.

Splićanin DJ Jock već je prvim izdanjima privukao pažnju svjetske scene. Ovaj proslavljeni techno talent, proglašavan i za najboljeg regionalnog DJ-a, može se pohvaliti i da mu je demo među prvima vrtio upravo slavni Carl Cox na Ibizi, nakon čega ga je pozvao i da nastupi s njim, a njegov EP „Rax Love“ objavljen je na Carlovoj etiketi Intec Records. Velik uspjeh postigla mu je traka „Chicas“ koja se vrtila u razvikanim klubovima i na festivalima uključujući Exit, Tomorrowland, Awakenings, Space Ibiza i Electrobeach Festival. Osim na Sea Staru, Dj Jock će ove godine na Exitu dijeliti pozornicu s magovima Richiejem Hawtinom, Adamom Beyerom i Benom Clockom.

Ian F. jedan je od vodećih slovenskih DJ-eva i producenata s više od deset godina karijere iza sebe. Nastupao je u rasprodanim klubovima diljem Europe pa tako i u berlinskom Club der Visionaere. Njegova izdanja mogu se naći na etiketama Colours Music, Jesus Loved You, Sleep Is Commercial, Traffica, Glorio Music, Sk Supreme Rec, Session DeLuxe, Helsat Rec.

Iz Zagreba u Umag stiže i svestrani Ivan Komlinović, jedan od bitnijih domaćih elektronskih imena koji je svojim beskompromisnim stilom obilježio procvat domaćeg techna 90-ih i ranih 2000-ih. Odbacivši nove tehnologije u DJ-iranju, osjeća se dobro isključivo u varijanti s pločama, gramofonima i analognim mikserom, kojima ubada u srž oldschool minimalističkog techna kombinirajući ga s electrom i tech-houseom u nastupima. Izdao je više od 40 izdanja na etiketama Escape, Omegaritam, Laus, Matrix, Work, Hard Play Hard, Decoded, Intec itd. Njegove stvari vrtili su velikani Laurent Garnier, Carl Cox i Trevor Rockcliffe.

Drugo izdanje Sea Star Festivala od 24. do 27. svibnja osim jakog techno line upa predstavlja i neke od najvećih svjetskih i regionalnih glazbenih zvijezda. Impresivan popis čine svjetski elektronski carevi Paul van Dyk, Robin Schulz i najveći svjetski DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike. Stadionski synth pop duo Hurts dodatno je žestoko pojačanje koje će zatresti pozornicu u umaškom Stella Marisu, a uz njih će najluđi party održavati francuski electro rock duo Ofenbach, najfiniji londonski house Disciples, tvorci radijskih hitova Filatov & Karas te energična DJ-ica MATTN. Uz bok stranim zvijezdama na Sea Staru zasjat će i regionalni prvaci - Tram 11, Edo Maajka, Sajsi MC, Krešo Bengalka, Dječaci, Detour i Boris Štok.

FESTIVALSKE ULAZNICE UZ ČAK 50% POPUSTA JOŠ SAMO DANAS!

Svim novim i starim Sea Star fanovima omogućena je sjajna prilika kupiti festivalske ulaznice po svega 259 kn, što uključuje fantastičnih 50% popusta na finalnu cijenu. Rok za kupnju je produžen za 24 sata i kupiti se mogu još danas do kraja dana na svim prodajnim mjestima te online u sustavima Ticket Shop i Entrio. Osim festivalskih ulaznica u ponudi je VIP Gold ulaznica čija cijena od 749 kn ostaje nepromijenjena. U ponudi su i dvije vrste kampiranja s 4 zvjezdice, Premium po cijeni od 209 kn te Premium Plus po 249 kn. Exitova turistička agencija Exittrip.org nudi pakete koji sadrže ulaznice i brojne druge opcije za smještaj te prijevoz do Umaga gdje se festival održava od 24. do 27. svibnja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na službenoj stranici festivala www.seastarfestival.com.