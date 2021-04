Svijet se danas oprašta od princa Philipa: Kraljica naredila da se braća Harry i William razdvoje

Princ Philip, vojvoda od Edinburgha, preminuo je 9. travnja u 100. godini, a posljednji ispraćaj održat će se danas u kapelici St. George koja se nalazi u sklopu dvorca Windsor. Kako je bilo poznato već na sam dan smrti, Philipova želja bila je da to bude svečani kraljevski pogreb kakav je imala kraljica Elizabeta, kraljica majka, a ne državni događaj kakav je uobičajen za monarhiju. Očekuje se da će trajati oko 50 minuta, a predvodit će ga dekan Windsora David Conner, dok će nadbiskup Canterburyja Justin Welby izgovoriti blagoslov.

BBC će prenositi pogreb i povorku uživo na televiziji i radiju kako bi omogućili ljudima diljem svijeta da zajedno tuguju za preminulim princem. Program će tako početi u 12.30 i trajat će sve do 16.20 sati , a navečer će, kao i ujutro, također dio programa posvetiti pokojnom princu. Lijes će biti prenesen iz privatne dvorske kapelice do Državnog ulaza u dvorac Windsor, odakle će u 14.40 sati krenuti povorka s lijesom. Slijedit će ga članovi kraljevske obitelji, pješice ili u automobilu. Charles, princ od Walesa, prvi će slijediti lijes uza svoju sestru princezu Anne, a iza njih hodat će prinčevi Edward i Andrew.

Braća prinčevi Harry i William neće hodati jedan do drugoga u povorci, kako se očekivalo, već će između njih biti njihov bratić Peter Phillips, sin princeze Anne. Za vrijeme drugog dijela procesije William će hodati uz Petera, a iza njih će biti princ Harry i David Armstrong-Jones, sin princeze Margaret, kraljičine sestre. Lijes će biti postavljen na poseban Land Rover, u čijem je dizajniranju sudjelovao sam pokojni princ, te prevezen u nedaleku kapelicu St. George. Članovi kraljevske obitelji neće biti tradicionalno odjeveni u vojne uniforme, već će umjesto toga odjenuti kapute s medaljama ili dnevne haljine. Kraljica će do kapelice stići Bentleyjem na začelju kolone, dok će orkestar cijelim putem svirati državnu himnu. Više od 700 pripadnika oružanih snaga Kraljevske mornarice, Kraljevskih marinaca, Britanske vojske i Kraljevskog zrakoplovstva pružit će svečanu potporu tijekom sprovoda.

Nosači će nositi lijes prema zapadnim stubama kapelice prije no što se zaustave na odavanje počasti minutom šutnje u 15 sati. Tada će lijes primiti dekan Windsora i nadbiskup Canterburyja. Kako se vrata kapelice budu zatvarala, kraljevska mornarica svirat će "Carry On". Zajedničkog pjevanja u kapelici neće biti, no himnu će otpjevati zbor.

Foto: Reuters/Pixsell

Broj prisutnih je ograničen na 30. Ta brojka ne uključuje svećenstvo i nosače. U kapelicu će smjeti ući samo članovi obitelji, a u njoj će biti izloženi, osim njegove zastave, mornaričke kape i mača, i neki drugi predmeti koji simbolično prikazuju Philipov život i službu. Nakon mise, vojvodu će pohraniti u kraljevski trezor. Kraljica, kao i članovi kraljevske obitelji i obitelj vojvode od Edinburgha potom će napustiti kapelicu. Kraljevska obitelj također je zatražila od građana da ne ostavljaju cvijeće kod rezidencije već da umjesto toga doniraju u humanitarne svrhe.

Na dan sprovoda prestaje razdoblje žalosti za naciju. Kraljevska obitelj bit će još dva tjedna u žalosti, ali će nastaviti s nekim javnim angažmanima noseći simbolične crne vrpce.

Cijeli popis gostiju koji će prisustvovati sprovodu u kapelici:

1. Kraljica

2. Princ od Walesa

3. Vojvotkinja od Cornwalla

4. Vojvoda od Cambridgea

5. Vojvotkinja od Cambridgea

6. Vojvoda od Sussexa

7. Vojvoda od Yorka

8. Princeza Beatrice

9. Edoardo Mapelli Mozzi

10. Princeza Eugenie

11. Jack Brooksbank

12. Grof od Wessexa

13. Grofica od Wessexa

14. Lady Louise Windsor

15. Vikont Severn

16. Kraljevska princeza

17. Viceadmiral sir Timothy Laurence

18. Peter Phillips

19. Zara Phillips

20. Mike Tindall

21. Grof od Snowdona

22. Lady Sarah Chatto

23. Daniel Chatto

24. Vojvoda od Gloucestera

25. Vojvoda od Kenta

26. Princeza Aleksandra

27. Bernhard, nasljedni knez Baden

28. Princ Donat

29. Princ Philipp od Hohenlohe-Langenberga

30. Grofica Mountbatten od Burme

