Severina nakon 17 godina progovorila o čuvenoj snimci: 'Šest mjeseci nisam izašla iz kuće'

Severina Kojić dala je veliki intervju za srpski Nedeljnik, u kojem je progovorila o seksualnom nasilju, borbi i ispovijestima Merime Isaković, Danijele Štajnfeld, Milene Radulović i drugih hrabrih žena, govoru mržnje o kojem govori i ovih dana popularni spot "Hejt Sloveni", nacionalizmu, ali i svojoj dugotrajnoj borbi za skrbništvo nad sinom. No, nakon dugo vremena osvrnula se i na čuveni privatni video koji je 2004. procurio u javnost, a koji prikazuje snimku intimnog odnosa pjevačice i Milana Lučića. Severina je istaknula kako kako nije istina da je ona sama plasirala video u javnost u svrhu reklame.

- Nikad nisam tražila da moja intima izađe vani. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga, i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživjela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi pasati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dan-danas. Pa kad mi nemaju što reći, onda mi spominju taj nesretni snimak s broda, kazala je Severina za Nedeljnik, prenosi Telegraf. Pjevačicu su tada podržali majka i prijatelji.

- Ali moja Lepa Smoje me je tad nazvala i rekla: ‘Mala, koji su to punjetari (splitski izraz za nedorasle mladiće)? Kad je ona stvar imala veze s moralom? ‘Ko je to izmislija?’ Peki me je tad nazvao da me nasmije i rekao: ‘Pa ne možeš snimati sve u jednom kadru. Trebala si raskadrirati’. Arsen Dedić je pak krenuo telefonski razgovor na način: ‘Kolegice, čujem da vam treba filmska glazba?’. Mater je bila najpreciznija, rekla je: ‘Ajde, ćerce, jednom ćemo se tome smijat.’ I smijemo se danas”, ispričala je Severina. Ona, kaže, šest mjeseci tada nije izašla iz kuće.

- Ali tad nisam šest mjeseci izašla iz kuće. Prvo je bilo žaljenje, a onda osuda da sam to sama dala zbog popularnosti. Čitala sam da su i Mileni to spočitavali. Ali, kruha i igara… Pod rubriku ‘Zabava i Show'”, istaknula je pjevačica.

