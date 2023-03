Svi su primijetili razočaranu reakciju Angele Bassett: 'Gorka gubitnica'

Očajna reakcija Angele Bassett (64) na to što ju je Jamie Lee Curtis (64) pobijedila u utrci za najbolju sporednu glumicu na nedjeljnoj dodjeli Oscara postala je viralna, a zvijezda je označena kao 'gorka gubitnica'. Zvijezda filma "The Black Panther: Wakanda Forever" izgledala je vidno razočarana i nije uspjela zapljeskati dok je ushićena Curtis vrištala na osvajanje prvog Oscara u svojoj desetljećima dugoj karijeri, za film "Sve u isto vrijeme".

Bassett, koji se nadala da će osvojiti prvog glumačkog Oscara studija Marvel nakon što je kući uzela Zlatni globus, bila je turoban dok je Curtis izlazio na pozornica, dok su druge nominirane glumice - Hong Chau, Kerry Condon i Stephanie Hsu pljeskale.

Obožavatelji su se brzo oglasili na društvenim mrežama kako bi odgovorili na njezinu reakciju.

Angela Bassett’s reaction to Jamie Lee Curtis’ name being called…you can tell how much that Oscar would have meant to her. she is, was, and always will be incredible. I better see her on that stage SOON pic.twitter.com/oHDfuDUksG