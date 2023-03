'Sve u isto vrijeme' dominirao Oscarima sa 7 kipića, Yeoh i Fraser najbolji glumci

Završena je 95. dodjela najprestižnije nagrade u svijetu filma u Americi i svijetu. Radi se o nagradi Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti Oscarima koji se održavaju u Dolby Theatru u Los Angelesu. Ovogodišnja dodjela Oscara bila je spoj tradicije i novih trendova. Organizatori, već preko ranije angažiranog voditelja Jimmyja Kimmela, nastojali su vratiti pretpandemijsko ozračje svečanosti, a ovo je bila prva dodjela nakon 2020. godine koja se priređivala na uobičajen način.

Nagrada se dodjeljivala u 23 kategorije, a najviše nominacija imao je film "Everything Everywhere All at Once", odnosno, "Sve u isto vrijeme" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, njih čak 11. Ovaj film osvojio je sedam zlatnih kipića i to za najbolje ostvarenje, najbolju glavnu žensku ulogu, redatelje, originalni scenarij, montažu i sporednu žensku ulogu i sporednu mušku ulogu. Radi se o znanstveno-fantastičnom indie filmu s obiteljskom tematikom. Po broju osvojenih Oscara istaknuo se i film "Na zapadu ništa novo", odnosno "All Quiet On The Western Front" koji je osvojio četiri prestižne nagrade i to u kategorijama za najbolji dugometražni međunarodni film, najbolju filmsku fotografiju, najbolju scenografiju i originalni soundtrack.

Jedan od najvećih gubitnika ovogodišnjih Oscara je autobiografski film "Elvis" koji iako je imao čak osam nominacija nije osvojio niti jedan zlatni kipić.

Oscar za najbolju glavnu mušku ulogu pripao je Brendan Fraser za svoj rad na filmu "The Whale", a najboljom ženskom glavnom ulogom proglašena je Michelle Yeoh iz filma "Everything Everywhere All At Once". Po dva zlatna kipića dobili su Daniela Kwana and Daniela Scheinerta i to za najbolje redatelje i najbolji originalni scenarij filma "Everything Everywhere All At Once".

Treba istaknuti i da su se u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu natjecale Rihanna i Lady Gaga, no nagrada je ipak otišla za pjesmu Naatu Naatu iz filma "RRR". Lady Gaga ipak se pojavila na dodjeli, iako se prije šuškalo kako neće moći zbog rada na drugom filmu.

04:40 - Završena je dodjela Oscara! Najveći dobitnici su "Sve u isto vrijeme" sa sedam osvojenih zlatnih kipića i "Na zapadu ništa novo" s njih četiri.

Foto: Reuters/Pixsell

04:31 - Ostao je još samo jedan zlatni kipić. Posljednja kategorija jest ona za najbolji film. Nominirani su: ratna drama "All Quiet On The Western Front", znanstveno fantastični film "Avatar: The Way of Water", tragikomedija "The Banshees of Inisherin", biografski film "Elvis", avanturistički film "Everything Everywhere All At Once", drame "The Fabelmans" i "Tar" i filmovi "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness" i "Women Talking". Oscar osvaja "Everything Everywhere All At Once".

04:25 - Dodjeljuje se nagrada za najbolju žensku ulogu, nominirane su Cate Blanchett za ulogu u filmu "Tar", Ana de Armas za "Blonde", Andrea Riseborough za "To Leslie", Michelle Williams sa svojom ulogom u filmu "The Fabelmans" i Michelle Yeoh iz filma "Everything Everywhere All At Once". Zlatni kipić osvojila je Michelle Yeoh iz filma "Everything Everywhere All At Once". Ovo je i šesti Oscar za "Everything Everywhere All At Once".

04:19 - Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu osvaja Brendan Fraser za svoj rad na filmu "The Whale". Nominirani su bili i Austin Butler za ulogu u "Elvisu", Colin Farrell za ulogu u filmu "The Banshees of Inisherin" te Paul Mescal za ulogu u filmu "Aftersun" i Bill Nighy u "Livingu". Glumac je bio šokiran nakon što je preuzeo nagradu te zahvalio svima.

04:10 - Peti Oscar za film "Everything Everywhere All at Once" i drugi Oscar za Daniela Kwana and Daniela Scheinerta. Njih dvojica ovu prestižnu nagradu osvojili su i u kategoriji najboljih redatelja gdje su još bili nominirani i: Todd Field za film “Tár”, Martin McDonagh za “The Banshees of Inisherin”, Ruben Ostlund za “Triangle of Sadness” i Steven Spielberg koji stoji iza filma “The Fabelmans”.

04:06 - Iduća kategorija jest ona za najbolju montažu. U konkurenciji su bili Mikkel E.G. Nielsen za “The Banshees of Inisherin”, Matt Villa and Jonathan Redmond za „Elvisa“, Paul Rogers za “Everything Everywhere All at Once”, Monika Willi za “Tár” i Eddie Hamilton za rad na filmu “Top Gun: Maverick”. Oscara je osvojio Paul Rogers za “Everything Everywhere All at Once”.

03:58 - John Travolta najavljuje tradicionalni program In Memoriam u kojem je odana je počast filmašima koji su preminuli u protekloj godini, među kojima je i Olivia Newton-John. Tijekom ovog dijela nastupa Lenny Kravitz.

03:55 - Naatu Naatu iz filma "RRR" osvojio je Oscara za najbolju originalnu pjesmu. Izvođači su otpjevali svoj govor na pozornici.

Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava perform "Naatu Naatu" from "RRR" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

03:51 - Prestižnu nagradu u kategoriji najboljeg zvuka osvojio je "Top Gun: Maverick", a nominirani su bili “All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “The Batman”, “Elvis” i “Top Gun: Maverick”.

03:42 - Iduća kategorija jest najbolji scenarij prema predlošku, a u konkurenciji su filmovi “All Quiet on the Western Front”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Living”, “Top Gun: Maverick” i “Women Talking”. Oscara je osvojio film “Women Talking” iza kojeg stoji Sarah Polley.

03:37 - Treći Oscar za film "Everything Everywhere All at Once" ("Sve u isto vrijeme")! Naime, Daniel Kwan and Daniel Scheinert osvojili su Oscara za najbolji originalni scenarij. U konkurenciji su još bili i scenaristi iz filmova “The Banshees of Inisherin”,“The Fabelmans”, “Tár” i “Triangle of Sadness”.

03:30 - Glazbenica Rihanna popela se na pozornicu i izvodi pjesmu „Lift Me Up“ koju se moglo čuti u filmu "Black Panther: Wakanda Forever". Nakon izvedba publika je ustala i zapljeskala joj. Inače, Rihanna je nakon pauze od nekoliko godina ponovno krenula s nastupima. Glazbenica je nedavno nastupila na poluvremenu Super Bowla te otkrila kako čeka drugo dijete.

03:26 - Voditelj Jimmy Kimmel postavlja pitanja gledatelja gostima u publici dok scenski radnici pripremaju pozornicu za poseban nastup.

03:22 - Elizabeth Banks na pozornicu je došla u društvu velikog medvjeda te je prezentirala kategoriju najboljih vizualnih efekata. Nominirani su “All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “The Batman”, “Black Panther: Wakanda Forever” i “Top Gun: Maverick”, a Oscara je osvojio “Avatar: The Way of Water”.

03:11 - Iduća kategorija jest za najbolji originalni soundtrack, a nominirani su: “All Quiet on the Western Front”, “Babylon”,“The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once” i “The Fabelmans”. Prestižnu nagradu odnio je “All Quiet on the Western Front".

03:06 - Andie MacDowell i Hugh Grant prezenteri su u kategoriji za najbolju scenografiju. U ovoj kategoriji nominira su: "All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “Babylon”, “Elvis” i filmu “The Fabelmans”, a prestižno priznanje pripalo je filmu "All Quiet on the Western Front”.

02:56 - Glazbenica Lady Gaga zapjevala je pjesmu "Hold My Hand“ iz filma 'Top Gun: Maverick'. Prije nastupa kazala je kako je ova pjesma nastala te rekla da je za nju značajna. Na pozornici je postala i emotivna te pustila suzu. Gaga je nastupila s minimalno šminke te u običnoj majici i hlačama, a kosu je splela u neurednu frizuru.

Lady Gaga performs during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

02:54 - Iduća kategorija je kratkometražni animirani film. Nominirani su “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, “The Flying Sailor”, “Ice Merchants”, “My Year of Dicks” ili “An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”. Oscarom je nagrađen film “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse".

02:51 - Dolby Theatre saznaje dobitnika Oscara u kategoriji najbolji kratkometražni dokumentarni film. Nominirani su: “The Elephant Whisperers”, “Haulout”, “How Do You Measure a Year?”, “The Martha Mitchell Effect” i „Stranger at the Gate”, a zlatni kipić će ponijeti Netflixov “The Elephant Whisperers”.

02:40 - Dodjeljuje se nagrada i u kategoriji za najbolji dugometražni međunarodni film. Nominacije su dobili "All Quiet on the Western Front“ (Njemački) , "Argentina, 1985“ (Argentina), "Close“ (Belgija), "Eo“ (Poljska), i "The Quiet Girl“ (Irska), a Oscara je osvojio njemački kandidat "All Quiet on the Western Front" ("Na zapadu ništa novo"). Ovo je drugi Oscar za ovaj film!

02:30 - Glazbenici Rahul Sipligunj i Kaala Bhairava izvode pjesmu "Naatu Naatu" iz filma "RRR“.

02:26 - Iduća kategorija u kojoj se dodjeljuju Oscari jest ona za najbolju kostimografiju. Nominirani su: Mary Zophres za kostime iz filma „Babylon”, Ruth Carter koja stoji iza kostima u filmu “Black Panther: Wakanda Forever”, Catherine Martin koja je brinula o kostimima u filmu „Elvis“, Shirley Kurata iz filma “Everything Everywhere All at Once” i Jenny Beavan za kostimografiju u filmu“Mrs. Harris Goes to Paris”. Zlatni kipić je pripao Ruth Carter koja stoji iza kostima u filmu “Black Panther: Wakanda Forever”.

02:25 - Jimmy Kimmel je na pozornicu došao u društvu magarca. Radi se o zvijezdi filma "The Banshees of Inisherin".

02:16 - Oscar se dodjeljuje i za najbolju šminku i frizuru. Nominirane su bile ekipe iz filmova “All Quiet on the Western Front”, “The Batman”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “Elvis” i “The Whale”, a nagrada je pripala ekipi iz filma “The Whale” koju su činili Adrien Morot, Judy Chin i Anne Marie Bradley.

Judy Chin, Adrien Morot and Anne Marie Bradley pose with the Oscar for Best Makeup and Hairstyling for "The Whale" in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Mike Blake Photo: MIKE BLAKE/REUTERS Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

02:09 - Glazbenici Son Lux, David Byrne i glumica Stephanie Hsu izvode pjesmu "This is a Life“ iz filma "Everything Everywhere All At Once".

02:05 - U konkurenciji za najbolju filmsku fotografiju našli su se filmovi “All Quiet on the Western Front”, “Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths”, “Elvis”, “Empire of Light” ili “Tár”. Oscara je osvojio "All Quiet on the Western Front".

01:55 - Nominirani za Oscara u kategoriji kratkometražnog igranog filma su "An Irish Goodbye”, “Ivalu”, “Le Pupille”, “Night Ride” ili “The Red Suitcase”, a nagradu je odnio "An Irish Goodbye”. Ekipa filma na pozornici je istaknula kako želi čestitati član svom kolegi, a cijeli Dolby Theatre zapjevao mu je 'Sretan rođendan'.

01:49 - Slijedi kategorija dugometražnih dokumentarnog filma gdje su nominirani: “All That Breathes”, “All the Beauty and the Bloodshed”, “Fire of Love”, “A House Made of Splinters” i “Navalny. Nagradu odnosi politički dokumentarni film "Navalny".

01:40 - Glazbenica Diane Warren i glumica Sofia Carson izvode pjesmu "Applause“ iz filma "Tell It Like A Woman".

01:34 - Glumice Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), Hong Chau ("The Whale"), Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin"), Jamie Lee Curtis i Stephanie Hsu ( ''Everything Everywhere All at Once") nominirane su u kategoriji za najbolju sporednu glumicu koja je iduća na redu. Nagradu je dobila Jamie Lee Curtis koja je također glumila u filmu "Everything Everywhere All at Once". Glumica je svojim emotivnim govorom istaknula zahvalnost cijeloj ekipi filma.

Jamie Lee Curtis wins the Oscar for Best Supporting Actress for "Everything Everywhere All at Once" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

01:27- Kategorija koja slijedi jest ona za najboljeg sporednog glumca. Nominirani su Brendan Gleeson i Barry Keoghan iz "The Banshees of Inisherin", Brian Tyree Henry za ulogu u "Causeway", Judd Hirsch iz "The Fabelmans" ili Ke Huy Quan za rad na filmu "Everything Everywhere All at Once". Nagradu je, očekivano, osvojio Ke Huy Quan za rad na filmu "Everything Everywhere All at Once" koji je od sreće na pozornici zaplakao. Istaknuo je i da je osvajanje ove nagrade za njega 'ostvarenje američkog sna'.

Ke Huy Quan wins the Oscar for Best Supporting Actor for "Everything Everywhere All at Once" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

01:17 - Prva kategorija jest ona za najbolji dugometražni animirani film. U užem izboru su: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”, “Marcel the Shell With Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “The Sea Beast” ili “Turning Red”, a zlatni kipić odnio je film “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

01:12 - I Kimmel je istaknuo kako je glazbenica Lady Gaga ipak došla na dodjelu, a publika joj je uputila glasan pozdrav. Voditelj se potom osvrnuo i na to kako je čak i Elvis došao, ističući glumca Austina Butlera koji je glumio u autobiografskom filmu o velikom glazbeniku. Voditelj je rekao i da ove godine nema podjele u dvije grupe dodjela kao prošle, nego će sve nagrade biti dodijeljene tijekom jedne ceremonije. Našalio se te dodao da ne želi da se neko žali kako Oscari dugo traju te zato ovo ističe.

Jimmy Kimmel hosts the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

01:00 - Počela je svečana dodjela! Ceremoniju je otvorio voditelj Jimmy Kimmel koji je na pozornicu došao padobranom. U uvodnom govoru istaknuo je da je ove godine čak 16 nominiranih po prvi put te pobrojao neke. Našalio se i s nekim glumcima u publici.

00:58 - Došla je i glazbenica Lady Gaga za koju se šuškalo da se neće pojaviti. No, Gaga je u posljednjem trenutku ipak promijenila svoje planove te priredila iznenađenje. Više informacija o tome pronađite OVDJE.

Lady Gaga poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

00:47 - Na crveni tepih došla je i Cate Blanchett. Ona je nominirana u kategoriji za najbolju žensku glavnu ulogu za svoj lik iz filma "Tar". "Nervozna sam i preplavljena osjećajima. Svi su ovdje i jako uzbuđeni", rekla je voditeljici Ashley Graham.

Cate Blanchett poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

00:44 - Na crvenom tepihu je i jedna od favoritkinja u kategoriji za najbolju žensku glavnu ulogu, glumica Michelle Yeoh.

00:37 - Voditeljica Vanessa Hudgens razgovara s glumicom Angelom Bassett koja je nominirana u kategoriji najbolje ženske sporedne uloge. Ona ulazi u povijest jer je prva glumica nominirana za Oscara za ulogu u Marvelovom filmu. "Jako je uzbudljivo biti prvi", rekla je glumica.

Angela Bassett poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

00:24 - Na crvenom tepihu pojavio se i Paul Mescal koji je nominiran u kategoriji za najbolju mušku glavnu ulogu za svoj rad na filmu "Aftersun" te otkrio kako mu je kolega i suparnik u kategoriji Brendan Fraser čestitao. "On mi je jedan od idola i to mi je puno značilo", rekao je.

00:04 - Na dodjelu je došla i glumica Stephanie Hsu koja nosi ružičastu balsku haljinu. Stephanie je nominirana u kategoriji najbolje sporedne ženske uloge za svoj rad na filmu ''Everything Everywhere All at Once".

Stephanie Hsu poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

00:00 - Jedna od voditeljica, glumica Vanessa Hudgens na crvenom tepihu razgovara s predsjednicom Američke filmske akademije Janet Yang. Yang je istaknula kako je na ovogodišnjoj dodjeli posebno osiguranje kako ne bi došlo do incidenata kao prošle godine. "Kad govorimo o nemilim događajima na prošloj dodjeli, nismo dobro reagirali i zato smo se ove godine dobro pripremili", rekla je Yang.

23:45 - Među prvima na 'crveni tepih' su došli glumica Jamie Lee Curtis koja je nominirana u kategoriji najbolje sporedne uloge za ulogu u filmu ''Everything Everywhere All at Once". Tu je i njezin kolega Brendan Fraser koji se natječe za Oscara u kategoriji za najboljeg glumca sa svojom ulogom u filmu "The Whale".

Brendan Fraser poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

23:25 - Zvijezde na 'crvenom tepihu' dočekuju glumica Vanessa Hudgens, plus-size model Ashley Graham te youtuberica Lily Singh.

Ashley Graham poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

23:20 - Uzvanici pristižu na na svečanu dodjelu. Zanimljivo je da ove godine po prvi puta neće biti crvenog tepiha već će svi pozvani prošetati tepihom boje šampanjca. Što je razlog tome pročitajte OVDJE.

NAJBOLJI DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM - Guillermo del Toro’s Pinocchio

NAJBOLJA SPOREDNA MUŠKA ULOGA - Ke Huy Quan

NAJBOLJA SPOREDNA ŽENSKA ULOGA - Jamie Lee Curtis

NAJBOLJI DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM - Navalny

NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM - An Irish Goodbye

NAJBOLJA FILMSKA FOTOGRAFIJA - All Quiet on the Western Front

NAJBOLJA ŠMINKA I FRIZURA - Adrien Morot, Judy Chin i Anne Marie Bradley (The Whale)

NAJBOLJA KOSTIMOGRAFIJA - Ruth Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

NAJBOLJI DUGOMETRAŽNI MEĐUNARODNI FILM - All Quiet on the Western Front

NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM - The Elephant Whisperers

NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM - The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

NAJBOLJA SCENOGRAFIJA - All Quiet on the Western Front

NAJBOLJI ORIGINALNI SOUNDTRACK - All Quiet on the Western Front

NAJBOLJI VIZUALNI EFEKTI - Avatar: The Way of the Water

NAJBOLJI ORIGINALNI SCENARIJ - Daniel Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

NAJBOLJI SCENARIJ PREMA PREDLOŠKU - Sarah Polley (Women Talking)

NAJBOLJI ZVUK - Top Gun: Maverick

NAJBOLJA MONTAŽA - Paul Rogers (Everything Everywhere All at Once)

NAJBOLJA ORIGINALNA PJESMA - Naatu Naatu iz "RRR"

NAJBOLJI REDATELJI - Daniel Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

NAJBOLJA GLAVNA ŽENSKA ULOGA - Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

NAJBOLJA GLAVNA MUŠKA ULOGA - Brendan Fraser (The Whale)

NAJBOLJI FILM - Everything Everywhere All at Once

