Svi pričaju o urnebesnim obradama 'Čavoglava'. Evo kako su nastale 'Niprije'

Bespućima interneta su se proteklih dana poput pošasti proširile obrade Thompsonove pjesme "Bojna Čavoglave" u aranžmanima svjetskih hitova. Iza ovog projekta krije se VIS Niprije, koji su se nazvali po pošalici o "misterioznim bićima koji jedini mogu u Čavoglave" ("Nećete u Čavoglave, niste Niprije").

Prvo su prije pet dana objavili “Bojna Yesterday”, u kojoj su se prvi put predstavili javnosti pjevajući "Čavoglave" na aranžman Beatlesa.

Nakon toga uslijedila je nova obrada, ovog puta evergreena "Stand By Me" Bena E. Kinga, a nazvali su je "Stand By M.P.T."

Čini se kako je najbolje prošla Oscarom nagrađena pjesma "Shallow" Lady Gage i Bradleya Coopera, koja je na YouTubeu u četiri dana pregledana 40 tisuća puta. U njihovoj verziji zove se "Shallow Čikola".

Zasad posljednja obrada je ona "Dancing Thompson", koju su otpjevala na note pjesme "Dancing Queen" od Abbe.

Naravno, svi se pitaju tko su članovi ove grupe. Kako su nam kazali, nije im stalo do slave.

- Članovi vokalno-instrumentalnog sastava Niprije su skupina osrednje talentiranih pojedinaca, koji se glazbom bave amaterski, ili se njome uopće ne bave. Zbog osjetljivosti tematike pjesama koje su "poharale internet" posljednjih dana, zasad bi htjeli ostati anonimni. Također, smatramo da imena i prezimena u cijeloj priči nisu važna, zar ne - kažu Niprije.

Što se tiče samih pjesama, kažu kako su snimljene su u kućnoj radinosti, na amaterskoj opremi, s ograničenim znanjem.

- Lagali bi kad bi rekli da nas nije iznenadio veliki broj pregleda i komentara. Malo nas je naljutilo što su neki facebook page-ovi download-ali s youtubea naše video uratke i upload-ali ih na svoje zidove, ali ne brinemo, sudit će im bojovnici iz Čavoglava - dodaju Niprije.

- Broj obrada ovisi o inspiraciji, koje zasad ne nedostaje, a ideja je došla sasvim slučajno, ponajviše zbog vremenskih (ne)prilika posljednjih tjedana i skrivanja od kiše u toplini naših domova - kažu Niprije i poručuju da ćemo od njih čuti još iznenađenja.