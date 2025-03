Svi bruje o izjavi Nine Badrić da je razotkrila vezu Jelene Rozge i Ivana Huljića! Evo što je rekla

Jedna od najcjenjenijih hrvatskih glazbenica, Nina Badrić, uoči koncerta u Beogradu 12. travnja otvoreno je progovorila o svom ljubavnom životu, izazovima kroz koje je prošla nakon razvoda te kako danas gleda na ljubav. U iskrenom razgovoru pjevačica je podijelila intimne detalje svog životnog puta, od turbulentnog braka do današnjeg pogleda na partnerske odnose.

Nakon braka s Bernardom Krasnićem, koji je trajao od 2006. do 2012. godine, Nina je prošla kroz težak period prilagodbe. – Kakav god bio brak, svaki razvod je težak. Naučila sam lekciju i sada ću pažljivije birati. Ne znam kakav bi to muškarac morao biti da mi se svidi. Fizički izgled mi nije važan, želim običnog čovjeka. Važno mi je da ima strasti i kemije, da mi bude najbolji prijatelj. Kad nekoga voliš, želiš ga sačuvati i biti uz njega – izjavila je Badrić u razgovoru za Kurir.

Pjevačica je nakon prekida trebala nekoliko godina da se oporavi, a situaciju su dodatno otežavali mediji, zbog čega je bila prisiljena promijeniti telefonski broj kako bi sačuvala privatnost. Danas, nakon proživljenih iskustava, Nina ima jasnu viziju o tome što traži u potencijalnom partneru: – Udvarača ima, uvijek ih ima. No, nije stvar u tome sviđam li se ja nekome, već sviđa li se meni netko. Ne želim ponavljati loša iskustva – ističe glazbenica, dodajući kako fizički izgled nije presudan faktor. Nakon razvoda povezivali su je s različitim muškarcima, uključujući i zaruke s Mirzom Musflagićem koje su kasnije raskinute, no pjevačica je demantirala većinu tih veza.

Dok se priprema za veliki koncert u Štark Areni u Beogradu, Nina ne zaboravlja terapeutsku moć glazbe. Nedavno je saznala kako su njezine pjesme pomogle jednoj djevojci u borbi za život tijekom kome, što ju je duboko dirnulo. - Blagoslovljena sam jer radim posao koji volim - kaže pjevačica. - U mom životu bilo je svega - nepravde, borbi, boli, suza, rana. No, sve je to život - zaključuje Nina. Iako se smatra sretnom i zadovoljnom kao samostalna žena, ostavlja vrata otvorena za ljubav, ali samo za nekoga tko će istinski oplemeniti njezin život. Njezina životna filozofija ostaje jasna - bolje biti sam nego u lošem društvu.

Badrić je u razgovoru za drugi portal dobila pitanje kako gleda na izbor mlađeg partnera, a kao primjer navedeni su njezina kolegica Jelena Rozga i Ivan Huljić, sin našeg poznatog glazbenika Tončija Huljića. U medijima se šuška o njihovoj ljubavi, a mnogi su Ninin odgovor protumačili kao potvrdu nagađanja: - Palac gore, apsolutno da jer su godine samo broj. Kad se dogodi neka privlačnost, energija i ljubav, godine su tu nevažna stvar. S obzirom da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu. Bitno je koliko imaš životnog iskustva, a što se mene osobno tiče mogu imati nekoga tko je i mlađi od mene, ali ne puno. Netko tko je mnogo mlađi nema to iskustvo za mene, od 40 pa naviše, eto to može - rekla je glazbenica za 24 sedam.

