Martin Kosovec: 'Najbolji savjet dala mi je Vanna, ​da budem strpljiv i uporan'

Prošla je godina za tadašnjeg maturanta Martina Kosovca značila potpuni preokret. Mladić je to koji je svojim glasom i interpretacijama pjesama oduševio gledatelje i odnio pobjedu u The Voice Hrvatska te odmah nastavio raditi glazbu i izdao nekoliko svojih pjesama. Vrlo je brzo krenuo i s nastupima među kojima se istaknuo i njegov prvi samostalni koncert. Vrlo uzbudljivu godinu zaokružio je i nominacijom za najstariju i najprestižniju medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji novog lica godine. U povodu toga s Martinom smo porazgovarali o svemu što se dogodilo u 2024. godini, a evo što nam je rekao kako on gleda na to.

Nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine. Jeste li očekivali ovakvo priznanje?

Nisam se nadao, ali mi je drago. Nominacija me motivira da radim još više i pokazuje da sam do sada nešto dobro napravio. Stoga, hvala za nominaciju.

Kako ste doznali za nominaciju i koga ste prvog nazvali?

Nazvala me kolegica i rekla mi da sam nominiran. Bio je to zanimljiv poziv jer sam taman vozio prema gradu i malo izgubio fokus kamo trebam ići, pa sam krivo skrenuo. Ali sigurno sam stigao gdje sam trebao, samo s nekoliko minuta zakašnjenja.

Nominirani su i Antun Aleksa IDEM, Ružica Maurus, Josip Pekas Peki i Lana Ujević Telenta. Koga smatrate najvećim konkurentom u kategoriji i zašto?

Najvećim konkurentom smatram Pekija, i to zato što mislim da je najpopularniji.

Do nominacije vas je dovela pobjeda na The Voiceu te vaše pjesme i koncerti. Iza vas je vrlo uzbudljiva godina, mogli bismo reći. Što biste najviše istaknuli kao presudno od događanja u 2024. godini?

Pobjeda na The Voiceu jedan je od najistaknutijih događaja, ali meni je osobno više značio moj prvi samostalni koncert i okupljanje mog, najboljeg, pratećeg benda kojemu sam jako zahvalan. Upoznao sam u toj godini i stalne suradnike koji me sad vode karijerom. Hvala svima.

The Voice vam je omogućio osjećaj nastupa pred velikim brojem ljudi. Sjećate li se što vam je prolazilo glavom kada ste se prijavili? Ili prije audicije? Prvog nastupa? Jeste li priželjkivali pobjedu?

Ništa zapravo, mislio sam samo – idem pjevati. To mi je bila prva i jedina pomisao. Dalje je bilo što je bilo! Nisam razmišljao o pobjedi uopće, jednostavno sam se htio zabaviti i bome sam se dobro zabavio.

Jeste li uopće mogli sanjati o svemu što se dogodilo nakon The Voicea?

Nisam. Išao sam korak po korak, a uostalom slabo sanjam, ne dolaze mi baš snovi često, ili ih se barem ne sjećam. Sjećam se samo onih koji su suludi.

Iza sebe imate već nekoliko pjesama. Nastavljate li u 2025. godini u istom tonu? Pripremate li album?

Nastavljam u deset puta jačem tonu, pripremam album, a vidjet ćemo kako će biti primljen. Dvije pjesme nisu puno, trebam ih još više. E sad, koliko ih bude, bude.

Prošlu je godinu obilježio i vaš prvi samostalni koncert. Kako ste se osjećali? Kako vam je bilo?

Prvi samostalni koncert došao je dosta brzo i vrijeme mi je jednostavno proletjelo do tog trenutka, a i od tog trenutka. Znam da sam bio u euforiji i presretan što iza mene sviraju profesionalni glazbenici koje smatram obitelji i s kojima bih sad svirao bilo gdje, bez problema. Nastala je i jedna fotka nakon tog koncerta gdje smo svi u baš dobrom raspoloženju.

Koji je najbolji savjet koji ste dobili u karijeri i od koga ste ga dobili?

Dobio sam puno savjeta, ali jedan od najvažnijih mi je Vannin savjet – budi strpljiv i uporan. Njoj vjerujem.

Iza vas je već mnogo nastupa. Imate li i dalje tremu prije izlaska na pozornicu?

Nemam tremu.

Kao glazbeni uzor ističete oca, a koga biste istaknuli kao najveću podršku?

Moj menadžment, moj bend i moj ujak najveća su mi podrška u poslu i na tome sam im zahvalan.

Kakve su vam želje i planovi za 2025. godinu?

Prvo sam ovo pitanje pročitao kao "želje i pozdravi". Htio bih pozdraviti sve u studiju i redakciji, a i Večernjakov list koji me nominirao za Ružu. Sad ozbiljno, što se planova tiče, već sam ih u prošlim odgovorima istaknuo, ali najveća mi je želja napraviti koncert u Zagrebu.

U čijem ćete društvu doći na dodjelu Večernjakove ruže u HNK 11. travnja?

Povest ću svoje menadžere i nadam se da ćemo se svi dobro provesti.

Ako osvojite nagradu, kome ćete je posvetiti i kamo ćete je smjestiti?

Ne mislim da nagrade treba posvećivati, a smjestit ću je na svoj radni stol, uz ružicu koju ste mi poslali.

GALERIJA Severina nije mogla sakriti emocije tijekom nastupa u Karlovcu