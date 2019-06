Švedska grupa The Hives i legendarni gitarist Johnny Marr oduševili publiku

Glavno pitanje prije početka svakog InMusica je “hoće li se nebo smilovati?” Već tradicionalno, kiša pada barem jednog od tri dana najvećeg glazbenog spektakla u Hrvatskoj i najboljem europskom festivalu. No, čini se kako na ovogodišnjem, 14. izdanju InMusica kabanice i čizme neće biti obavezna oprema.

– Ovdje sam već treći put i svake godine mi je sve bolje. Lani su me oduševili nastupi Nicka Cavea i Davida Byrnea, a ove godine došao sam najviše zbog The Curea. Ipak se radi o jednom od najvećih bendova svih vremena, grupi koja je u 70-ima i 80-ima mijenjala glazbenu povijest – kazao nam je Britanac John, koji se na InMusic smjestio ušatoru s djevojkom.

Britanci su na InMusic došli najviše zbog grupe The Cure, no nisu ostali razočarani ni nastupima prvog dana. Energična velška grupa Skindred već je nekoliko puta nastupala u Hrvatskoj, a na svojim koncertima kombiniraju razne glazbene stilove - od hip-hopa pa do heavy metala. Tako smo i večeras čuli semplove 2Paca i Prodigyja.

– Glazba je ono što me pokreće, a publika mi daje energiju. Zato mi nije problem onako skakati po pozornici - kazao nam je Benji Webbe, frontmen Skindreda. Njima je ovo drugi nastup na InMusicu, a on Jarun posebno pamti po mostu kojim su došli na Otok hrvatske mladeži. Izdvaja i njihov posljednji nastup u Zagrebu, kada su prije dvije godine na Šalati svirali s Prophets Of Rage i House Of Pain.

– Čuo sam da imate prekrasne plaže i želja mi je posjetiti i vašu obalu. Nadam se da ću se uskoro vratiti. No, prije toga me očekuje niz festivalskih nastupa, a onda mi je želja posjetiti Disneyland – kazao nam je simpatični Benji.

Uz Skindred publika je uživala u odličnoj švedskoj grupi The Hives, koja je ponovno pokazala zašto su prije sedam godina proglašeni za najbolji bend uživo. Nešto starija generacija došla je na svoje uz legendarnog gitarista Johnnyja Marra, koji je osim svojih pjesama odsvirao i klasike Smithsa poput “Bigmouth Strikes Again” ili How Soon Is now”, ali i “I Feel You” Depeche Modea.