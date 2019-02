The Hives novo pojačanje impresivnog lineupa INmusic festivala

Odlični švedski garage rockeri The Hives, na glasu kao jedan od najboljih live bendova na svijetu, stižu ovoga ljeta prvi put na pozornicu INmusic festivala!

The Hives su se službeno okupili u malenom švedskom gradu Fagersta 1993. godine, a nakon što su objavili debitantski album Barely Legal 1997., energična petorka zajahala je val post-punk renesanse s početka 2000-tih koji ih je globalno lansirao do milijunskog auditorija.

Nekoliko desetljeća kasnije ovi rock'n'roll heroji prodali su milijune albuma diljem svijeta, njihove pjesme našle su se na soundtrackovima najpopularnijih video igrica i filmova, a srca publike i kritike nepovratno su osvojili svojim odličnim live nastupima. Bend je nakon prvog albuma otišao na turneju te ih je publika sve više počela pratiti, ali svjetski uspjeh postigli su tek 2000. godine nakon što su objavili drugi album Veni Vidi Vicious i singl "Hate to Say I Told You So".

Treći album Tyrannosaurus Hives objavili su 2004. godine, četvrti studijski album, ujedno i najprodavaniji album benda, The Black and White Album objavljen je 2007. godine, dok je peti studijski album Lex Hives izašao 2012. godine.

Neodoljivo odlučni i glasni, The Hives uvijek nastupaju u crno-bijelim odijelima koja su im kroz godine postala zaštitni znak, a svoj energični nastup donose i na jarunsku pozornicu ovoga ljeta. "Walk Idiot Walk", "Hate To Say I Told You So", "Main Offender", "Try It Again" i "Antidote" samo su neke od njihovih uspješnica koje ćemo slušati na INmusic festivalu #14 u lipnju ove godine!

The Hives se na INmusic festivalu #14 pridružuju impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turnera & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred te Zeal & Ardor uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine.