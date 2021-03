Sve što trebate znati o 'Dnevniku velikog Perice': 'Nismo slučajno izabrali ovo razdoblje'

U ponedjeljak je na HRT-u počelo emitiranje dugoočekivane nove serije "Dnevnik velikog Perice", koja se nastavlja na film "Tko pjeva zlo ne misli". Autor serije i izvršni producent je Albino Uršić, scenaristi su Renato Baretić i Emir Imamović, a redatelj Vinko Brešan (57).

- Film se bavio tridesetim godinama, a serija šezdesetima. Sve je različito, a opet se trudimo uhvatiti duh filma. To je priča o malograđanskom Zagrebu i erotskoj privlačnosti glavnih likova koja se nikad ne realizira. Mi smo napravili novu priču o malograđanskom Zagrebu i opet postoji erotska privlačnost između glavnih likova. To je ono što je Krešo Golik nazvao komedijom s pjevanjem - dodao je Brešan. U seriji ćemo tako ponovno moći čuti neke pjesme iz filma poput "Ja ljubim", ali i šlagere koji su obilježili šezdesete, od Vice Vukova i Drage Diklića do Jimmyja Stanića i drugih.

- Okosnica priče je da čovjek u srednjim godinama otkriva talent koji je zanemario i pokušava postati šlager-pjevač. Tu sad dolazimo do erotskih tenzija između Perice i kolegice iz njegove škole koju igra Iva Babić. Njezina oca, koji je zastavnik, glumi Nikola Kojo. Veseli me da ova priča nije politična, nego ima svoj komični i erotski element. Bit će puno eksterijera i velikih scena. Snimali smo ispred HNK, Sokola, u Maksimiru, Vukovarskoj, ali prikazat ćemo i velike scene poplave u Zagrebu 1964. Bit će to masovne scene s puno specijalnih efekata. Naravno, snimali smo i u "K Žnidaršiću". Bit će i čuvenih plesnjaka u Zagrebu i tučnjava na njima - otkrio nam je Brešan još detalja o seriji.

Jedina koja je ponovila svoju ulogu Ane je Mirjana Bohanec (81). Kazala nam je da joj je bilo posebno emotivno vratiti se glumi, ali i ulozi koja ju je proslavila.

- Probudila su mi se sjećanja na film i divan posao koji smo radili s Krešom Golikom. Nedostaju mi moji prijatelji Relja, Mia i Franjo. Žao mi je što ih više nema da zajedno igramo ovu seriju. Nadam se da će serija biti jednako zanimljiva publici, scenarij je jako zgodan, ponovno puno pjevamo. Veselim se ovom poslu nakon dugo vremena - rekla nam je Mirjana Bohanec.

Autor serije Albino Uršić ideju za seriju dobio je kad je jednu večer sjedio na piću s Marijem Petrekovićem.

- Razgovarali smo o svemu, pa smo došli i na temu što bi bilo kad bi Perica narastao. To i je ostalo u glavi i vidio sam da ideja ima potencijala za lijepu priču koja nije direktni nastavak filma, nego nešto novo sa starim likovima, ali da ima istu atmosferu kao i film. Radnja serije događa se 30 godina nakon radnje u filmu. Perica je sad profesor u školi, u rutinskom je braku i želi ostvariti svoju davnu želju, da postane šlager-pjevač. Na cijelom tom putu od šest epizoda dogodit će mu se brojne zanimljive stvari. Zbog toga u seriji imamo i puno pjesama iz tog perioda, manje i veće hitove. Sve ćemo ih izvesti u novim aranžmanima, nadamo se da će neke od tih pjesama ponovno zaživjeti. Riječ je o potentnim pjesmama koje održavaju duh tog vremena, a na njima je kao glazbeni producent radio Coco Mosquito iz Jinxa - kazao nam je Albino Uršić i dodao da je znao kakav bi Perica trebao biti lik, ali i da se sve odvija 1964. godine, kada je puno toga stiglo u Zagreb.

- Tako sam zamislio da to bude kronika Zagreba tih godina, hommage pop-kulturi Zagreba tih godina. Bilo je to doba kada su se ljudi otvorili prema Zapadu, u najboljem smislu, neopterećeno, gledao si Kennedyja, slušao Elvisa. Prije toga bilo je sivilo, a to tada ljepše nego danas. Planiralo se mjesecima kako će se kupovati televizor, uzimalo kredite, čistio se zbog toga dio kuće. A imao si samo jedan program, kaže Uršić. I onda je tu moda.

- Otišli smo u Varteks i rekli im što radimo. Mi bismo htjeli da nam vi radite kostime, rekli smo im. Da glavni glumci budu, ono, top. I ispalo je da je 1964. kreativna direktorica Varteksa bila Žuži Jelinek, koja je tamo radila krojeve za Tita i Jovanku. Oni su te krojeve našli pa su neki od kostima koje ćete vidjeti u seriji rađeni za - Jovanku. I to su te četiri osnovne ideje serije: ljubav, moda, žudnja i pjesma, rekao je Uršić.

Glavnu ulogu Perice Šafraneka igra osječki glumac Živko Anočić (39). Kako nam je kazao, cijela ekipa jedva je čekala emitiranje prve epizode.

- Uzbuđeni smo svi oko početka emitiranja, ali i zadovoljni prvim utiscima, Osjećao sam odgovornost i privilegij dobivši priliku igrati legendarnog Pericu - rekao je Anočić kojim nije bilo lako kao Osječaninu igrati pravog Purgera.

- Iako sam u Zagrebu već gotovo 20 godina, bez pomoći Biserke Ipše, transformacija iz Slavonca u Purgera bi bila gotovo nemoguća, kazao je glumac i otkrio kako je bilo na snimanju.

- Bio je izazov i nama kao i svima u prošloj godini raditi pod ovim neobičnim uvjetima, ali smo timski se svi bili potpora i izvukli smo najbolje od sebe. Držali smo se svih epidemioloških mjera, koje su nam sada već svakodnevica. Odmah od prvog dana sam bio svjestan da radim s redateljem visokog kalibra te me to inspiriralo da budem od samog početka na visini zadatka. Stvorili smo odnos baziran na obostranom povjerenju, što je meni kao glumcu neizmjerno puno značilo - kaže Živko koji se posebno pripremao za pjevačke dionice u seriji. Preslušao je sate i sate materijala i pogledao puno arhivskih snimki.

- To je jedno od najljepših razdoblja ne samo za glazbenu kulturu nego općenito za kreativnost na ovim prostorima. Vjerujem da je izabrano to razdoblje za radnju ove serije jer će obuhvatiti širok spektar ljudi koji vole i još se sjećaju tog vremena. Znam da mnoge zanima hoće li biti još sezona kao i u "Crno-bijelom svijetu". Pričekajmo ipak dojmove publike pa ćemo onda razmišljati o budućnosti - kaže Anočić.

Kao i svim kolegama, i na njegov rad i život utjecala je epidemija koronavirusa, no uspio je i dalje baviti se glumom. U njegovu kazalištu "Gavella" igrao je Uga u predstavi "Kiklop", za koju je nagrađen Nagradom hrvatskog glumišta. Riječ je o ulozi koju je maestralno utjelovio Rade Šerbedžija u filmu Antuna Vrdoljaka.

- To mi je moglo samo olakšati proces pripreme kada imate glumca takvog kalibra koji je već utjelovio tu ulogu te se možete referirati na njega. Inače, podjednako volim igrati u dramama i komedijama. Nema dobre komedije bez dobre drame i obratno. Nekako to gledam kao jednu cjelinu - ističe glumac, kojeg ćemo ove godine gledati i u filmu "Šesti autobus" Eduarda i Dominika Galića.

- Igram vukovarskog ratnog velikana kojeg je motivirala ljubav prema ženi, a ne neki uobičajeni nacionalno obojeni motiv te mi je taj aspekt i bilo nešto što me privuklo toj ulozi - rekao je osječki glumac koji svaki slobodni trenutak koristi za druženje s desetogodišnjim sinom Aleksandrom, kojeg je dobio u vezi s kolegicom Tenom Jeić Gajski.

- Trenutačno je zaluđen Jimom Carreyem, tako da tatina gluma pada u drugi plan. U slobodno vrijeme šetamo se po prirodi sa svojim psom i činimo jedan skladan čopor u ovim čudnim vremenima - zaključio je Živko Anočić.