Sofia Vergara (48) može odahnuti nakon višegodišnjeg spora s bivšim mlađim zaručnikom

Sudski spor između glumice Sofije Vergare (48) i njezinog bivšeg zaručnika Nicka Loeba (45) dobio je epilog. Naime, sud u Los Angelesu presudio je u korist Vergare nakon četverogodišnje bitke oko prava skrbništva nad embrijima koje su dali zamrznuti još dok su bili zajedno, piše People.

Par je zaruke raskinuo u svibnju 2014. godine nakon što su se godinu dana prije toga podvrgli izvantjelesnoj oplodnji. Ona se vjenčala za glumca Joea Manganiella u studenom 2015. godine, a 2017. je odlučila predati dokumente sudu u Kaliforniji nadajući se da će spriječiti Loeba da bez njezinog pismenog pristanka koristi smrznuta jajašca koja se čuvaju u ART reproduktivnom centru na Beverly Hillsu.

Ovog utorka stigla je odluka suda koji je udovoljio njezinu zahtjevu za trajnu zabranu i spriječivši Loeba da koristi smrznute embrije "za stvaranje djeteta bez izričitog pismenog dopuštenja druge osobe". Drugi sudski spisi govore prethodno potpisanom dokumentu u kojem je bivši par dogovorio da se obje strane moraju složiti da bi se išta učinilo s embrijima.

Foto: instagram

45-godišnjak je ranije tvrdio da je to potpisao pod "prisilom", ali sud je ustvrdio da je dokument pravovaljan i da ne postoji materijalna činjenica koja potkrepljuje njegovu tvrdnju da su on i Sofia imali "usmeni sporazum" koji bi mu omogućio da koristi embrije s odabranom surogat majkom koja bi eventualno rodila dijete.

Uz sudski spor u Kaliforniji, Loeb je vodio i onaj protiv glumice u Louisiani gdje se nadao da će steći pravo skrbništva nad oplođenim jajašcima. Međutim, slučaj je obustavljen u siječnju kada je i tamošnji sud stao na stranu glumice, a potom donio odluku da se dokumenti otpečate pa su tako postali i javno dostupni. Odvjetnik Nicka Loeba već je najavio da će se žaliti na ovu odluku Vrhovnom sudu Louisiane.

Foto: INB/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL. "THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT" US PremiereUS Premiere of "THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT" - Red Carpet Arrivals Featuring: Nick Loeb Where: Manhattan, New York, United States When: 17 Mar 2015 Credit: Ivan Nikolov/WENN.comINB/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL

Podsjetimo, zvijezda "Moderne obitelji" prošle je godine završila na vrhu Forbesove liste najplaćenijih glumica na svijetu, predvodeći televizijske glumice u godini kad su kina zapala u krizu, objavio je Forbes. Vergara - koja je trenutno sutkinja u emisiji "America's Got Talent" - zaradila je nevjerojatnih 43 milijuna dolara u posljednjih 12 mjeseci u plaći i angažmanima.

Pomakla se s drugog mjesta prošle godine. 48-godišnja Kolumbijka zarađivala je 500 tisuća dolara po epizodi u posljednjoj sezoni Emmyjem nagrađene "Moderne obitelji" koja je prestala sa snimanjem početkom ove godine. Forbes je procijenio da će zaraditi "barem 10 milijuna dolara po sezoni" za "AGT", jednu od najpopularnijih natjecateljskih emisija u SAD-u.