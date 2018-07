Sve je spremno za ULTRU! Prvi smo zavirili na pozornicu, partijaneri okupirali Poljud

Ekskluzivno je Večernji list dobio priliku da uđe na splitski stadion Poljud i napravi prve fotografije bine na vrhu koje je znak ULTRE ukrašenim kockicama, a s koje će se večeras nakon kratkog uvoda Avadoxa začuti tonovi glazbe hrvatsko-slovenskog dvojca Vanillaz kao prvih domaćih izvođača koji otvaraju festival ULTRA Europe a onda i ostalih velikih DJ imena današnjice koji su traženi i nastupaju širom svijeta.

Šesto izdanje velikog festivala elektronske plesne glazbe prate velike mjere osiguranja, još i veća organizacija nego lani kada se radilo o doista odličnom događaju. Ništa se ne smije dogoditi što bi narušilo već sada sjajan dojam koji imaju prvi posjetitelji prostora ispred stadiona gdje se preuzimaju karte. Već oko deset ujutro počeli su se formirati redovi u koje je stalo par tisuća ultranauta koji su željeli odmah preuzeti svoje ulaznice kako bi danas popodne ušli na poljudsku ljepoticu čiji je prostor sada nešto organiziraniji i kompaktniji nego lani, pa je, recimo, popularni Resistance stage na kojem nastupa legendarni Carl Cox dostupniji nego prije.

Broj se zemalja koje nikada nisu imale svojih fanova ULTRA Europe festivala u Splitu naglo smanjuje, sada ih već, prema riječima organizatora, ima i iz Konga, Maroka, Malija, Indije... Svi su izuzetno dobro raspoloženi i pristupačni. Susreli smo sedam djevojaka iz Španjolske koje su za svoje putovanje Europom kao nezaobilaznu destinaciju izabrale upravo Split i ULTRA Europe. Ispred objektiva oduševljeno su reagirale na poziv za osmijeh – everybody say Modriiiiiiić! Salva smijeha otkrila je da djevojkama nimalo ne smeta stajanje u redu za karte na ljetnoj žegi, a ujedno smo tako otkrili iz kojega su grada stigle simpatične Španjolke.

– Došle smo ovamo iz Madrida, proputovale nekoliko europskih zemalja, na festivalu ćemo biti sva tri dana, a onda nastavljamo za Bar u Crnoj gori, kažu nam Silvia Casado, Daniela Fernandez, Clara Gonzalez, Marta Megias, Isabel Costales, Ines Ibarra i Maria Ramos. Ovo je prvi put da su na ULTRA Europe, snašle su se brzo, cijene su prihvatljive i sada čekaju svojeg omiljenog izvođača – Marshmello! Njega smo došle vidjeti prije svih drugih, iako je lineup zaista sjajan, kažu. Ali, Marshmella ćemo čekati iako znamo da je među posljednjim izvođačima, govore simpatične Španjolke kojima je Split iznenađujuće lijep ambijent u kojem će lako dočekati otvaranje vrata poljudske ljepotice i prve tonove s DJ pulta koji će proći kroz moćno ozvučenje.

Dvojica Kanađana od kojih je jedan stigao iz Amsterdama gdje sada živi bili su nešto slabije sreće. Ramya Patel i Dhruvine Patel doputovali su uredno iz nizozemskog grada, no to nije bio slučaj i s njihovom prtljagom.

– Malo nas je to omelo pa ponešto i strepimo hoće li sve biti u redu. Nema veze, sada imamo ovo što imamo na sebi, ali tulum ne propuštamo, došli smo po karte i jedva čekamo da ULTRA Europe počne, kaže kanadski dvojac. Ovo im je prvi put da su u Splitu, ali su dalmatinsku metropolu izabrali za prvu svoju destinaciju za dalje putovanje Europom.

– Lako smo pronašli apartman u kojem su nas lijepo dočekali, ništa ovdje nije za nas preskupo, nismo imali za ovo kratko vrijeme nekih lošijih iskustava. Pojeli smo nešto, hrana vam je odlična, a čak se nismo ni trudili pronaći nešto što bi bilo garantirano dobro, kažu oni. Sretno u povratu prtljage! Vladko, Matka i Dominika drugi su put na ULTRA Europe. Odlično su bili raspoloženi jer su uspjeli podići svoje karte pa je ostalo malo vremena za chillanje dok tulum ne počne.

– Došli smo iz Slovačke, odakle se svakako isplati doći ovdje na ovakav festival. Čak i nemamo nekog omiljenog izvođača iako su David Guetta i Armin van Buuren garantirano odlični izvođači. Bit ćemo sva tri dana a onda i još jedan dan u Splitu. Ima nas još ovdje iz Slovačke, došla je naša cijela ekipa, sve nam se ovdje sviđa, stadion je prava lokacija za festival, ne idemo na druge festivale ovakvog tipa, samo ULTRA! kažu Slovaci. I onda posebno vesela ekipa koja je u Split došla iz Albanije.

– Svi smo iz Tirane i došli smo izravno ovamo kako bismo bili na ULTRA Europe, kažu nam Egest Xhoga, Eron Piperku, Megi Disha, Anila Dado, Nerajda Dado, Mateo Mehili i Olta Ndreko. Ali, nešto sjevernije nastupa Rita Ora, američka pjevačica albanskog porijekla. – Gledali smo je već u Albaniji dva ili tri puta, tako da nam nije danas interesantnija od ULTRE, kažu Albanci. Najomiljeniji izvođač im je Martin Garrix kojeg, nažalost, ove godine nema na ULTRA Europe. Jedan od njegovih najvećih hitova pjeva još jedna pjevačica albanskog porijekla, Dua Lipa.

– Šteta što nije ovdje, to bi bio kompletan događaj, no nastupit će uskoro u Albaniji s baš Duom Lipom pa to nećemo propustiti. Prežalit ćemo! Ima drugih imena čiji su nastupi za nas rijetkost, poput Alessa, a svakako nam je sjajan Carl Cox pa ćemo ga isto poslušati, govore Albanci koji su na putu do Hrvatske prošli i kroz Dubrovnik.

– Posjetili smo mjesta iz Igre prijestolja, prošetali stazom srama! A onda smo nešto pojeli na Stradunu, sjajno je bilo, nije čudo da je skupo, gdje jede Cersei, mora koštati, a to je i jedno od najljepših mjesta u svijetu. Tu smo sva tri dana, a onda se vraćamo kući, kažu gosti Splita iz Tirane.