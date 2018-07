Brojna poznata lica pozivaju na šesto izdanje festivala ULTRA Europe!

Festival ULTRA Europe spreman je za još jedno vatreno izdanje, a u posebnoj energiji i atmosferi, glazbi najjačih izvođača elektroničke glazbe te u najsuvremenijoj produkciji, uživat će i brojna domaća poznata lica. Svoj su dolazak u Split najavile voditeljice Tatjana Jurić i Mia Kovačić, glazbenica Zsa Zsa, modna dizajnerica Anamarija Asanović, model Luna Valas te brojni drugi.

Radijska voditeljica Tatjana Jurić poslala je pravu sportsku pozivnicu iz Rusije najavljujući tako svoj dolazak na festival ULTRA Europe. Ovo će biti njezin prvi posjet festivalu, a želja joj je posjetiti sve festivalske destinacije.

Foto: Instagram

- Do finala je dugo, taman da se zagrijemo na ULTRI! Vidimo se u Splitu, a onda na finalu u Moskvi. Samo još moramo doznati tko ide na naše Vatrene. ULTRA, stižemo!“, objavila je na svom Instagram profilu , a na festivalu će joj se pridružiti i kolegica Mia Kovačić .

Talentirana glazbenica Jelena Žnidarić, poznatija pod umjetničkim imenom Zsa Zsa, također je na svom Instagram profilu objavila vrlo zabavnu i kreativnu najavu. “Već se vidim kako plešem i to je to! Jedva čekam da krene to ludilo o kojem slušam svake godine od svojih prijatelja i kolega koji su već bili, a vjerujem da će ove godine biti najbolje s obzirom na najavljene izvođače.“

Festival obožavaju i domaće modne snage pa je tako dolazak najavila i Anamarija Asanović :

- Obucite se najbolje što možete i dođite na najluđi i najbolji ULTRA Music Festival. Split će još jednom biti pravi domaćin, a festival je iz godine u godinu sve je bolji. Ludilo atmosfera, ljudi koji nam dođu iz doslovno iz cijelog svijeta i neko neopisivo zajedništvo i veselje – to su razlozi zašto sam tamo svake godine i zašto toliko volim ovaj festival.“

Foto: Instagram

U Split stiže i atraktivna Luna Valas, uspješna manekenka koja ovaj festival ne propušta kao ni bivši Mister Hrvatske, Radovan Stošić.

- Pratimo nogometno prvenstvo jer znamo što je vrijedno. Kad prođemo dalje zna se gdje će biti najbolji after. Tisuće ljudi i zabava bez stanke, uz brojne i genijalne DJ-e sve dok zora ne svane.“

Foto: Instagram

Trodnevne ulaznice za festival ULTRA Europe još se uvijek mogu kupiti po cijeni od samo 899 kuna uz koje na poklon stižu i posebne ULTRA hudice i to na svim prodajnim mjestima Tisak Media, a mogu se kupiti i u sustavu Ticketshopa.

U prodaju su puštene i jednodnevne ulaznice koje se mogu kupiti po cijeni od 450 kuna. Za rezervacije VIP stolova potrebno se obratiti na mail vip@ultraeurope.com . Sve informacije o festivalu ULTRA Europe mogu se pronaći na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu , Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu. Informacije o događanjima ULTRA Worldwide možete pronaći na www.umfworldwide.com , a o programu RESISTANCE na www.resistancemusic.com .