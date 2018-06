Otvaranje ULTRE san je koji sanjamo deset godina

Mala senzacija ovogodišnje ULTRA Europe je što po prvi puta festival na glavnoj pozornici otvara domaći izvođač, odnosno hrvatsko-slovenski dvojac Vanillaz. Ako ne i zbog drugih stvari koje rade, onda je ta činjenica vrijedna intervjua.

Bili ste i na main stageu ULTRA Korea, no Split je ipak Split, je li vas iznenadio poziv? Da ste mogli birati, kojeg biste izvođača još odabrali za svoj prvi nastup na glavnom splitskom stageu?

Da, Korea je bila jedno prekrasno iskustvo i jako smo zadovoljni s našim nastupom. Split zauzima posebno mjesto u našem srcu i otvaranje ULTRA Europe definitivno jedno od najljepših vijesti koje smo dobili i nismo bili iznenađeni jer smo znali da će se kad tada ostvariti naši snovi na kojima smo radili više od 10 godina. Od izvođača bismo htjeli dovesti nekog od hrvatskih talentiranih DJ-ejeva zato jer smo svakodnevno okruženi s toliko mladih talentiranih ljudi koji jednostavno nemaju šansu isplivati na mjesto koje zaslužuju.

Često se čuje kako electronic dance music nema toliko puno publike kao drugi žanrovi. Je li to po vama točno ili ne? Gdje je publika u nas najbolja?

Elektronika kod nas nije toliko zastupljena i publika je poprilično kruta po pitanju slušanja elektroničke glazbe, no vremena se mijenjaju i mladi ljudi postaju sve urbaniji. Festivali poput ULTRE uvelike pomažu ne samo mladim artistima nego i svim mladim ljudima da bolje upoznaju sebe i otkriju što im se sviđa u glazbi. No, unatoč tome, u Hrvatskoj ima prekrasnih ljudi u koji slušaju modernu “state of art” glazbu i mnogi od njih nas prate i vjeruju u nas od samih početaka.

Najuspješniji ste DJ dvojac s ovih prostora, no sasvim sigurno nije sve išlo lako. Kako se postaje uspješnim DJ-em i producentom?

Postati uspješnim DJ-em/producentom je jedan vrlo kompleksan zahvat gdje su bitni razni faktori. Hrvatska na žalost nema tradiciju stvaranja artista u elektroničkoj glazbi i do puno saznanja smo morali doci na težak i dug način tako da bi mogli napisati nekoliko stranica kao odgovor na ovo pitanje. Dat ćemo dva ključna sastojka, a to su vjera i ljubav u ono sto radiš. Kao i u svakom poslu, to je temelj za bilo koji uspjeh. Našem uspjehu svakako je doprnijelo to što smo tražili i našli svoj prepoznatljiv glazbeni potpis, svoj tune. Zato nas jako veseli što ove godine u sklopu ULTRA Europe surađujemo s najinternacionalnijim pivskim brendom na svijetu – Heinekenom. Sjajno smo se uklopili u njihovu ljetnu kampanju Find Your Tune – kako smo rekli, i mi smo godinama tražili svoj tune. Drago nam je što ćemo na ULTRA Europe u Splitu biti domaćini dobitnicima Heineken nagradnog natječaja koje ćemo provesti najuzbudljivijim backstageom na svijetu i pružiti im nezaboravno iskustvo.

Zašto ste se uopće odlučili za DJ-ing, jeste li imali kakvog uzora?

Pošto smo iz dviju različitih a opet vrlo sličnih država, Hrvatske i Slovenije, imali smo drugačije puteve i isto tako uzore. Puno ljudi nas je inspiriralo kroz sve ove godine i možda sada ne bi nikoga nabrajali, trenutno smo u fazi gdje obojica vidimo uzore u dobrim ljudima oko nas.

Ove godine trebao je izaći i vaš novi album, vjerojatno ćemo čuti u Splitu nešto sa njega. Kako biste opisali svoju glazbu, negdje sam pročitao da je zovete Balkan Bass? Jeste li imali uzora, kojem se izvođaču smatrate najbližim?

Protekle dvije godine smo proveli radeći našem albumu, a zadnjih 4 mjeseca smo krenuli s releasovima. Izdajemo pjesmu po pjesmu svakih šest tjedana, a na kraju godine ćemo izdati album koji će oplemeniti sva izdanja do sada i nove neizdane pjesme. U Splitu ćemo imati premijeru naše nove pjesme “Sober” koja izlazi na američkom Ultra Recordsu. Našu glazbu bi podijelili na dva dijela, dio produkcije koji radimo fokusiran je isključivo na radio, a dio na klubove i festivale. Festivalski dio nazivamo balkan bass jer zvuk je surov i težak dok je radijski mekan i lijep. Izvođači kao Carl Cox i Fatboy Slim su nas inspirirali kao mlađe i radi njihove glazbe i DJ setova smo se i počeli baviti glazbom.