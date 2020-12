Susjedi užasnuti zbog ovog poteza Beckamovih: 'To je čudovišno i ružno'

Iako su već izazvali negodovanje susjeda time što su na svojem, 51 milijun kuna vrijednom imanju odlučili izgraditi jezero, David i Victoria Beckham ne planiraju stati sa svojim ekstravagantnim idejama. Naime, bračni par je sada okrugu West Oxfordshire dostavio planove u kojima je navedeno da će na svoj posjed postaviti jezero veličine 4170 četvornih metara u kojem će biti i otok površine 122 četvorna metra.

Za to su brzo dobili i dopuštenje, a osim jezera, planiraju izgraditi vinski podrum, ali i stražarnicu. No to, naravno, neće biti moguće učiniti bez brige za zaštitu okoliša. Victoria i David će u svoje morati izgraditi posebnu živicu za zaštitu šišmiša i ptica, a u pored jezera i mjesto za prezimljavanje koje će štititi gmazove, vodozemce i ježeve.

Susjedi su užasnuti svim ovim novostima, te ih nazivaju čudovišnim i ružnim, a tvrde i da će narušiti izgled cijelog područja. Upozoravaju isto tako da bi bušotine mogle utjecati i na podzemne vode.

Ipak, to ne smeta njihovim slavnim prijateljima, pa su ih na imanju već posjetili i princ Harry, manekenka Kate Moss i pjevačica Rita Ora.