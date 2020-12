Sjećate se šarmante kovrčave Sue? Upala je u pakao droge i alkohola, a ovako sada izgleda

Jedan od omiljenih filmova koji se na programima televizijskih kuća uvijek nađe u vrijeme Božića je i "Kovrčava Sue". Ova komedija prati zgode živahne i šarmantne djevojčice Sue (Alisan Porter) koju Bill (James Belushi) odgaja otkad je bila novorođenče. Alisan Porter bila je desetogodišnjakinja kada je na audiciji dobila ovu ulogu koja joj kao djevojčici donosi popularnost, ali iskustva s glumom imala je i prije ove uspješnice i to u komediji 'Roditelji' gdje je glumila uz u Steva Martina i Joaquina Phoenixa a gledali smo je i u drami 'Stella'. Kao tinejdžerica Alisan je odlučila spojiti glumu i pjevanje i počela je nastupati u mjuziklima, a 2009. godine izdaje svoj solo album. Prije nekoliko godina natjecala se u američkom "The Voiceu" i mentorica joj je tada bila Christina Aguilera i na tom natjecanju opet je osvojila publiku i pobijedila je te se nakon toga odvažila i izdala je još jedan album.

U Hollywoodu je puno primjera zvijezda koje su karijeru počeli kao djeca ili tinejdžeri i pod teretom slave nisu izdržali i utjehu su često tražili u alkoholu i drogi, a takav sličan scenarij dogodio se i kod Alisan Porter.

Foto: Instagram

- Vjerojatno ovo niste očekivali od mene. Zapravo, možda ste baš to očekivali jer sam bila dječja zvijezda. Svejedno, to je istina. Trijezna sam od 28. listopada 2007. i od toga dana nisam ni taknula drogu ili alkohol. Nisam dotakla dno, nisam si ubrizgavala heroin. Danas ne pijem zato što ne želim propustiti ni jednu sekundu svojih obaveza. Ne pijem zato što si to ne mogu dopustiti. Iako, želim to, često, zato što sam samo čovjek i zato što život katkada snažno udara. - napisala je prije nekoliko godina na svom blogu kada se dotakla teme ovisnosti. Prije tri godine rastala se od supruga Briana s kojim ima dvoje djece, ali ostali su i dalje u prijateljskim odnosima.