Supruga slavnog pjevača šokirala obožavatelje: Glazbenika na balkonu ošišala na ćelavo

Glazbenik Robbie Williams (47) ponovno je ostao bez kose. Naime, njegova supruga Ayda Field (42) na Instagramu je podijelila video kako ga brije na balkonu svoje kuće na obali Ženevskog jezera.

"Što se njegove kose tiče, on uvijek igra na sve ili ništa... Sad je to očito ništa", napisala je Ayda uz video koji je oduševio, ali istovremeno i šokirao obožavatelje slavnog pjevača.

Pratitelji pišu da ga je nova frizura pomladila za desetak godina. A neki tvrde da ga je pomladila i za 20 godina te da izgleda kao dok je pjevao u grupi "That that", koja je s Williamsom bila aktivna od 1990.-1996. godine.

"Izgleda 10 godina mlađe", "Ne, 20 godina!", "Ovo je puuuuno bolje", "To je naš Robbie!", pisali su mu u komentarima snimke njegove supruge.

Supruga pop zvijezde nedavno je otkrila kako mu redovito brije stražnjicu, te kako to spada u "bračne dužnosti".

"Prvo ga brijem u kadi, ali koristim i vosak. Tjera me da to radim što temeljnije, što je prilično tragično. Odlučila sam da to učinim kao supruga, ali sve je vrlo živopisno. Robbie ima nevjerojatno dlakava leđa i tjera me da skidam sve dlake s njegove pozadine", kazala je Ayda.

