Supruga Dinamovog nogometaša pobjesnila na obožavatelja: 'Ovo je ružno i nekulturno'

Leyla Hajrović, supruga Dinamovog nogometaša Izeta Hajrovića, nedavno je na glamuroznom slavlju proslavila svoj 30. rođendan, a nedugo nakon toga odgovarala je na pitanja obožavatelja na svom Instagramu.

Leyla i Izet u braku su 5 godina pa je jednog obožavatelja zanimalo zbog čega još nemaju djece što je influencericu poprilično uzrujalo. -Rođena sam u Švicarskoj i tamo sam bila do svoje 24. godine. Poslije sam živjela u Turskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i nigdje mi nitko nije postavio to pitanje. Ovo pitanje se postavlja samo na Balkanu i smatram da je jako nekulturno i ružno to nekoga pitati - napisala je Leyla pa nastavila i daljnjim odgovorom posramila osobu koja očito previše zadire u njihovu privatnost.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zamislite da netko možda ne može imati djecu, a vi konstantno postavljate to pitanje. Hvala Bogu, nemam takav problem, ali imam 30 godina, u braku sam više od pet godina, nemam dijete, i što sad? Jesam li zbog toga lošija ili nenormalna? Mislim da svatko ima pravo odlučiti što će i kada će. Do tada, neka to bude naša, a ne vaša briga - odbrusila je gospođa Hajrović.

Inače, Leyla je proteklog vikenda više od 250 tisuća pratitelja častila snimkama i fotografijama sa slavlja koje se održalo u luksuznom hotelu s pet zvjezdica Baur au Lac u Zürichu.

Leyla se pobrinula za svaki detalj pa je tako sala bila ukrašena velikim zlatno-bijelim ružama od kojih je oblikovan broj 30. Uz to, sve je bilo ukrašeno i balonima, a posebno iznenađenje za uzvanike bile su novčanice od 100 dolara s Leylinim likom koje su bacali po slavljenici.

Leylina fotografija bila je i na rođendanskoj torti koju je podijelila s prijateljima, a među kojima je bila i poznata influencerica Zorana Jovanović, poznatija pod imenom Zorannah. Najveće iznenađenje priredio joj je suprug Izet koji se nenadano pojavio u Švicarskoj točno u ponoć i iznenadio je buketom ruža i poljupcem, što je Leylu ganulo do suza.

– Mislila sam da ću 30. rođendan provesti bez supruga. Ovo je najbolje iznenađenje. Hvala Lulu, mojoj porodici i prijateljima koji su ovo sakrili od mene i sve organizirali – napisala je na Instagramu Lejla koja je poznata po svom istančanom modnom ukusu, a odjevnim kombinacijama koje čine kreacije najpoznatijih svjetskih modnih brendova često se hvali na društvenim mrežama. Poznata je ljubiteljica i skupocjenih torbi, a jednu takvu dobila je i za rođendan. Riječ je o Chanelovoj torbi u obliku nogometne lopte čija cijena iznosi oko 3200 dolara odnosno oko 20.000 kuna.