Hrvatska Meghan Markle i bosanska Victorija Beckham spremne za okršaj Dinama i Šahtara

Okršaj Dinama i Šahtara na Maksimiru izazvao je neviđenu pozornost među navijačima Modrih. Pred punim stadionom Modri će pokušati izboriti europsko proljeće i osigurati drugo mjesto u skupini Lige prvaka.

Podrška Dinamovcima pružit će i njihove bolje polovice koje će zasigurno biti među najvatrenijim navijačima na tribini. Neke od njih javnosti su itekako poznate, dok druge pak uživaju u samozatajnosti.

Dominik Livaković u vezi je s klizačicom Helenom Matić za koju su obožavatelji nogometaša Dinama i nogometnog reprezentativca komentirali da jako nalikuje vojvotkinji Meghan Markle. Helena je studentica industrijskog dizajna, a par koristi svaki slobodni trenutak kako bi ga proveli zajedno i tada si obično priušte neko putovanje. - Moraju se i djevojke dosta odricati u vezama s nogometašima - rekao je svojedobno talentirani Dominik te istaknuo kako njegova Helena voli kuhati te da uživa u kućanskim poslovima. Žena za poželjeti!

Mario Gavranović od 2016. godine u braku je sa suprugom Anitom s kojom je prije toga godinama bio u vezi. Par se vjenčao u švicarskom gradu Luganu, a Anita je za svoj posebni dan izabrala vjenčanicu od čipke i tila. Par se upoznao u Zurichu u butiku u kojem je Anita radila. U svibnju ove godine supružnici su dobili djevojčicu Leonie.

- Naravno da je sve novo za nas i da se navikavamo na promjene, ali nam ne pada teško s obzirom na to da je Leonie jako dobra beba. Ima dobar san i po danu je mirna. Proučava sve oko sebe i stalno se smješka okolo - ispričala je nedugo nakon porođaja ponosna mama za Story.

Medijski najeksponiraniji par su supružnici Hajrović. Izet i Lejlau braku pet godina i kradu pozornost gdje god se pojave. Lejla se ističe svojim modnim stilom i sudeći po fotografijama s Instagrama osim high street komada, njezin ormar prepun je dizajnerskih komada. Zbog ljubavi prema modi, ali i braku s nogometašem, kako mu mediji tepaju 'bosanskim Beckhamom', Lejlu, inače Švicarku rodom iz Travnika, regionalni mediji često uspoređuju s Victorijom Beckham. No, novac Hajrovići ne troše samo na skupocjene krpice. Manje je poznato da su diplomirana ekonomistica i nogometaš veliki humanitarci pa tako novac nerijetko doniraju potrebitima, no time se ne vole hvaliti u medijima.

- Kao dijete sam naučila da treba dijeliti i pomagati ljudima. Otkako znam za sebe, roditelji i ja pomažemo drugima. I Izet i ja smo to uvijek radili, samo privatno, nismo javno govorili o tome. Kada smo pomogli Pedijatrijsku kliniku u Travniku, o toj akciji se pisalo u medijima. Nisam netko tko voli pričati o tome na društvenim mrežama, niti sam ih koristila da bih to isticala, ali sam shvatila da ipak na tu moju publiku koju imam na društvenim mrežama, na djevojke i neku mlađu populaciju mogu utjecati. Shvatila sam da to treba koristiti, da pozovemo svakoga da pomogne u bilo kojoj mjeri. Nije to uvijek u pitanju novac, to može biti i bilo koja pomoć druge vrste - otkrila je Lejla koju na Instagramu prati gotovo 250.000 pratitelja.

U bračnu je luku prije dvije godine uplovio je i Mario Musa. Pred oltar je odveo dugogodišnju djevojku Anitu, s kojom je nedavno dobio i prvo dijete. Vjenčanje su imali na zagrebačkom Jarunu, a među 150 uzvanika, koji su stigli ne samo iz Hrvatske, već i iz Izraela, Njemačke, Srbije i BiH, bilo je i mnogo poznatih lica. S mladencima su slavili i nogometaši Andrej Kramarić, Domagoj Antolić, Karlo Bručić, bivša voditeljica Tina Katanić i srpska pjevačica Jana Todorović. Anita, inače po zanimanju kemičarka koja se bavila i manekenstvom, za Gloriju je jednom prilikom ispričala kako ju je dragi zaprosio. - Zaprosio me u Izraelu u jednom prelijepom restoranu smještenom na plaži - u pozadini jesvirala poznata izraelska pjesma, sve je bilo u znaku romantike. Upravo smo tu pjesmu izabrali i za prvi ples na dan vjenčanja!'

Foto: Instagram

Dinamovo krilo Mario Šitum u skladnom je braku sa suprugom Nikom koju je upoznao još tijekom srednjoškolskih dana. Oboje su pohađali X. gimnaziju u Zagrebu gdje je i planula njihova ljubav. U bračnu luku uplovili su nakon pet godina veze, a danas su ponosni roditelji sinčića Jakova. Za razliku od većine žena nogometaša Nika je po prirodi vrlo samozatajna, a u jednom od rijetkih intervjua za In magazin otkrila je kako je počela njihova romansa.

- Bili smo gimnazijalci, nisam ja još taj njegov nogomet shvaćala ozbiljno, ni on nije mislio da će to tako dobro krenuti, išli smo jedno drugome na maturalnu, i eto tako, zaljubili smo se, oženili se mladi - kazala je Nika za koju Mario ima samo riječi hvale.

- Ona je drugi ja, ne znam kako da se drugačije izrazim, jako mi puno znači što je ona cijeli život uz mene. Sve je prošla sa mnom, nemam riječi hvale za nju. Normalno, kao što ste rekli, jako je teško ženama napustiti sve svoje, odseliti se u drugu državu, bez prijatelja, bez rodbine, bez ikoga svoga. Sva sreća, nogomet je takav posao da si s financijske strane možeš dosta toga priuštiti, tako da ono vrijeme što imamo slobodno, to si priuštimo neka putovanja i stvari koje nas uveseljavaju. Nije to neki rastrošan način života kakav žive Ronaldo i Messi, ali ako ostaneš skroman možeš si priuštiti... - istaknuo je Šitum.

Foto: Screenshot/Nova TV

U bračnom životu uživa i Emir Dilaver koji sa suprugom Anitom ima dvoje djece. Ovaj stasiti branič uživa otac je dvojice sinova, a trenuci koje provodi s njima za njega su neprocjenjivi. - Jedini hobi mi je da ganjam njih dvoje. To mi je najljepši mogući hobi - izjavio je Dilaver.

Sličan hobi uskoro bi mogao imati i Poljak Damian Kadzior koji je u Dinamo došao prošlo ljeto. S njim je stigla i supruga Aneta s kojom se vjenčao uoči dolaska u Zagreb. O njihovoj ljubavi malo se zna. Poznato je tek da su medeni mjesec proveli u Turskoj gdje su se i zaručili.

Prije četiri godine u crkvi Gospe fatimske u Splitu vjenčali su se Danijel Zagorac i Ivana Buljan. Bivši vratar Splita ne krije koliko uživa u bračnom životu pa s vremena na vrijeme na svom Instagramu objavljuje romantične poruke posvećene upravo svojoj najvatrenijoj obožavateljici, supruzi Ivani.