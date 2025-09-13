Suprug Simone Mijoković: 'U cijelom životu spavao sam s jednom ženom, nemam bogatstvo i ne bojam kosu'

Simona Mijoković, nekoć Gotovac, već godinama je daleko od života koji je punio medijske stupce. Svoju svakodnevicu posvetila je vjeri, a u središtu su suprug Stanislav i njihova djeca. Par se vjenčao 2016. u crkvi Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, a danas žive mirnim životom u austrijskom Linzu. U braku, čiju su devetu godišnjicu proslavili ranije ove godine, dobili su četvero djece: Joshuu, Amaliu Josipu, Zvjezdanu i Mihaela, a Simona iz prijašnjeg braka ima i kćer Gabrijelu. Stanislav, 18 godina stariji od Simone, njezina je najveća podrška na zajedničkom putu vjere.

Stanislav inače potječe iz Tovarnika, a u Linzu živi više od 25 godina. Za razliku od Simone, on je vjernik od malih nogu, odgajan u tradicionalnoj obitelji, bio je ministrant, a majka mu je pjevala u crkvenom zboru. Iz prvog braka ima dvoje djece, a Simona za njega kaže da posjeduje istinski "dar očinstva" i služenja obitelji. Iako se on sam ne voli izlagati u javnosti, sada je odlučio podijeliti nekoliko detalja o svom životu: - Ja sam radnik i Bogu hvala na tome. Nisam poduzetnik i nemam nikakvog imanja niti bilo što na ovoj zemlji. Niti posjedujem ikakvo bogatstvo u novcu ili bilo što materijalno. Bogu hvala zdrav sam i ne farbam kosu jer to nam je genetski cijeloj obitelji. Mama je umrla u 74 godini bez sijedih vlasi - izjavio je za Zagreb.info.

Otkrio je i da iza sebe ima jedan neuspjeli brak: - Ja nisam ostavio bivšu suprugu nego je ona ostavila mene s dvoje djece koja su tad imala 9 i 7 godina. Dva puta sam je prihvaćao nazad u dom. 2007 je otišla od nas po treći put. Bio sam sedam godina sam. Nisam ulazio u nikakve veze. Tražio sam poništenje braka 2009. i dobio poništenje 2015 godine - ispričao je Stanislav o ljubavnom životu prije susreta sa Simonom. Njihova ljubavna priča započela je preko društvene mreže Facebook.

- Upoznali smo se na Facebooku, gdje smo bili prijatelji. Imala sam želju poslati mu svoje svjedočanstvo, a on mi se nije javljao nekoliko dana i nisam bila sigurna zašto. On je tada bio u gužvi i radio je pa mi se i ispričao što mi nije odmah odgovorio na poruku. Tada mi je rekao da je ostao zadivljen mojim svjedočanstvom, a još se i rasplakao. Imao je četiri brata, jedan se preselio u nebo te je bio s posebnim potrebama. Moj Stanislav se o njemu jako brinuo, mijenjao mu je pelene i već je imao to iskustvo kako se brinuti o bližnjem. Isto tako, uvijek se brinuo i o svoje dvoje djece koje je dobio s prvom suprugom, a vjerujte, on baš ima dar očinstva u sebi. Ima dar služenja obitelji, djeci i supruzi, a to je veliki talent koji je dobio od Gospodina - ispričala je Simona u razgovoru za Večernji list.

U najnovijem obraćanju Stanislav se dotakao i svog podrijetla, potvrdivši posvećenost vjeri od malih nogu. - Nisam Srbin kako me neki prozivaju. Moj Otac Marijan Mijoković je 1945. godine prošao križni put do Dravograda i pješke nazad do Siska. Od malih nogu sam išao na misu i bio ministrant. Zadnji put sam ministrirao s 21 godinom. Inače svirao sam električnu gitaru imao dugu kosu i bavio se body-buildingom. U svom cijelom životu spavao sam s jednom ženom i sad sam u braku s drugom ženom, mojom predivnom Simonom Mijoković - hvali Mijoković svoju suprugu, s kojom bi, kako kaže, želio imati još djece.

- Ona je predivna osoba i predivna majka, u svakom pogledu. Puna je ljubavi, strpljivosti i razumijevanja. Nažalost život joj je nametnuo trnovit put koji je spoznajući Boga odbacila i sada korača punim koracima i punim plućima prema vječnosti i prema svom Spasitelju, koji je čeka u nebeskom kraljevstvu. Bog Svemogući nas je spojio i blagoslovio svetim sakramentom ženidbe te nam darovao četvero predivne dječice. I to još nije kraj jer mi smo otvoreni za život. Iako mnogi pišu da sam star čovjek, ali eto, onomu tko se Bogu prepusti ništa nije nemoguće pa u devet godina braka četiri zdrave i predivne dječice nam je podario - priča odabranim riječima o Simoni Stanislav.

Inače, bivša reality zvijezda na dnevnoj bazi se obično opušta uz kuhanje koje obožava, a njezina djeca i suprug obožavaju specijalitete koje im priprema: - Jako sam pedantna, a suprug mi kaže da ne trebam baš toliko čistiti. Osim toga, jednom sam pročitala komentar na društvenim mrežama koji me malo i nasmijao. Netko je prokomentirao da sam se udala za milijunaša i da imam poslugu u kući. Moj suprug je veliki radnik, on je voditelj odjela u firmi koja se bavi čišćenjem. Tako da kod nas ne postoje nikakvi milijuni i bogatstvo o kojem ljudi govore. Moram naglasiti i to da živimo u unajmljenom stanu, nemamo vlastiti stan, a kamoli vilu o kakvoj ljudi maštaju da je imamo - zaključila je Mijoković, a cijeli intervju za Večernji možete pročitati OVDJE.