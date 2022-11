Suprug Sandre Bagarić otkrio kako ga je zaprosila: Žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama

Sandra Bagarić je svog supruga, Darka Domitrovića, upoznala na Muzičkoj akademiji i zaljubila se na prvi pogled. Njezin suprug otkrio je kako je izgledala prosidba u kojoj je Sandra kleknula pred njega.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana - kazao je Darko za IN Magazin. Dvije godine su svoju vezu držali u tajnosti jer je Sandra bila studentica, a Darko profesor na Glazbenoj akademiji, Sandra nam je nedavno u intervju ispričala zašto je ona odlučila poduzeti taj važan korak u njihovoj vezi.

- Ugledala sam ga i pomislila "ovom ću čovjeku roditi djecu'. On je ugledao mene i rekao si "uh, stiže nevolja", ali nije imao puno izbora - govori kroz smijeh. Na koncu, ona je bila ta koja ga je zaprosila. Muškarci su spori, a ja sam opet izrežirala svoj operetni život, ostalo je povijest - kaže. Darko i Sandra ove su godine proslavili 25. godišnjicu braka u kojem su dobili dvojicu sinova, Lovru i Marka koji, kako zasad stvari stoje, neće stopama mame i tate.

VIDEO Blanka Vlašić na svoj rođendan je rodila sina, a poznato je i koje mu je ime dala