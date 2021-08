'Suprug nije ljubomoran na muške kolege, a svojim kćerima ne dozvoljavam da gledaju moje serije'

Nakon četiri godine pauze glumica Mirna Medaković Stepinac (36) vratila se na set. Trenutačno se snima nova humoristična serija Nove TV "Bogu iza nogu" u kojoj Mirna uz Filipa Juričića tumači jednu od glavnih uloga. Njezin lik je Ljubica, savjetnica za kulturna pitanja koja radi u općinskom uredu, i sušta je suprotnost Mirni privatno.

Uvijek sređena

- Ona je tip osobe koju sve zanima, koja mora biti upućena u sve što se događa i koja voli biti glavna. Uvijek je sređena i ne izlazi ni baciti smeće bez da se uredila. Konstantno vodi borbu s onih pet kilograma viška iako za sebe misli da je najljepša u selu. Beskrajno je zaljubljena u svog dečka Đuru (Filip Juričić) koji nikako da je oženi - govori Mirna koja je zbog uloge doživjela i fizičku transformaciju.

- Narasle su mi grudi i kosa - oni tradicionalno ženski atributi - i obukla sam sve što privatno ne bih nikad i u tome uživam. Otvorio mi se sasvim novi svijet u visokim štiklama i kratkim minicama - smije se glumica koja nam je otkrila i kako joj je bilo ponovno vratiti se na set nakon rodiljskog dopusta.

Foto: Nova TV - Može zvučati trivijalno, ali to je kao vožnja biciklom, ne možeš zaboraviti voziti. Bila sam iskreno oduševljena pozivom redatelja i produkcije da zaigram lik koji je toliko različit od mene i čije mi igranje predstavlja glumački izazov da mi ništa nije bilo teško - kaže.

A osim uloge izazov joj predstavlja i usklađivanje privatnih i poslovnih obveza. Uz snimanje i igranje predstave s Kerekesh teatrom, ne ostaje joj vremena za obitelj i prijatelje koliko bi željela, no s druge strane sretna je što ima posao u kojem beskrajno uživa. - U glumačkom poslu je tako, ili imaš puno posla pa nemaš vremena, ili imaš malo posla pa nemaš mogućnosti. Nekako se trudim izbalansirati te dvije krajnosti bez da skroz "pati" moj privatni život, a da se ipak ostvarujem kao glumica - ističe Medaković.

Pomoć supruga

U tome joj pomaže suprug Hrvoje Stepinac koji je sada preuzeo na sebe većinu obaveza oko kućanstva i njihovih 4-godišnjih blizanki Kaje i Zore. - Kad ja budem slobodnija, to će se drugačije podijeliti. Moje mišljenje je da je to bit zajedništva - razumijevanje i podrška. Naravno, tu su i baka i deda - napominje glumica koja nam je otkrila i kako njezine kćeri doživljavaju njezin posao.

- One znaju da im je mama "glumilica" i da puno radi. Još ne razumiju što to zapravo znači, ali im je drago kad dođu u dječje kazalište pa upoznaju glumce iz predstave. Ne dozvoljavam im da gledaju moje serije jer smatram da to nije primjeren sadržaj za njihovu dob - kaže Mirna.

U novoj seriji najviše scena, i to onih ljubavnih, ima s jednim od naših najpoželjnijih glumaca Filipom Juričićem koji tumači lik Ljubičina dečka Đure. - Filip je genijalan glumac, sjajan partner i kolega. Na njega se uvijek u sceni mogu osloniti, zatražiti glumački savjet ili pomoć, a što je još bitnije, s njim je beskrajno zabavno. Filip je jedna od najduhovitijih osoba koje poznajem i s njim nikada nije dosadno - ističe Mirna i dodaje da njezin suprug nema problema s ljubomorom kada su u pitanju njezini glumački partneri.

- Kad bi mu to bio problem, mi ne bismo bili zajedno. Hrvoje razumije posao koji se bavim, a scene nježnosti su samo mali dio glumačkog posla - govori Mirna. Gledatelji ovu zagrebačku glumicu pamte i po ulozi u seriji "Kud puklo da puklo" koja je srušila sve rekorde gledanosti. - "Kud puklo da puklo" je jedna sjajna serija koja će biti gledana i aktualna i za 50 godina, sretna sam da sam bila dio jednog tako dobrog projekta. "Bogu iza nogu" je drugačiji format, ali vjerujem da će i ova serija potući sve rekorde gledanosti - kaže za kraj Mirna.

