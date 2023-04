Stranac izveo 'Mamu ŠČ!' na harmonici i zapjevao, pa oduševio pratitelje svojim izgovorom hrvatskog

Glazbenik i TikToker Ryan Simpson objavio je video u kojem pjeva i svira na harmonici pjesmu Leta 3 'Mama ŠČ!', a mnoge Hrvate iznenadio je njegov tečan izgovor hrvatskog jezika. Kako se na snimci može čuti, Ryan je bez problema otpjevao sve stihove, a uspješno je izgovorio i "šč", na čemu su mu mnogi aplaudirali.

"Koliko ti je vremena trebalo da naučiš izgovarati stihove kao što ih izgovaraju Hrvati?" upitala je jedna znatiželjna pratiteljica, na što je Ryan odgovorio: "Preslušao sam pjesmu 3 ili 4 puta." Brojni drugi komentatori također su pohvalili Ryanovu izvedbu. "Kao Hrvat mogu reći da ste bili apsolutno nevjerojatni", "Hrvatski je obično teško govoriti strancima, ali ti si pjesmu fenomenalno otpjevao", "Ovo je bilo prilično dobro, dobar izgovor i konačno netko tko može ispravno izgovoriti ŠČ!" nizali su se komentari.

Inače, Ryan je na ovoj društvenoj mreži na isti način obradio i neke druge eurovizijske pjesme.

Podsjetimo, Let 3 su s Mamom ŠČ naši ovogodišnji eurovizijski predstavnici. Za ovoj spektakl sredinom svibnja, a Let 3 nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri 9. svibnja te će tako tražiti svoju ulaznicu u finale. Bend trenutno radi na promociji pjesme, a za vikend su nastupili u Londonu. Pred 2000 ljudi uspješno su zaključili niz promotivnih nastupa uoči puta u Liverpool na završni dio natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Scene koje smo gledali u Varšavi, Tel Avivu i Madridu ponovile su se i u Londonu, a prvi vrhunac dogodio se već prije samog nastupa kada je Let prolazio pored fanova koji su čekali ulazak u dvoranu.

Čim su ih ugledali engleski obožavatelji Leta i Eurovizije u glas su zapjevali ‘Mamu ŠČ’ u čemu im se odmah pridružio bend. Uslijedila su brojna fotografiranja i kratki susreti s fanovima od kojih su mnogi nosili ŠČ obilježja, a jedan od njih u potpunosti se pretvorio u Prlju odnosno njegovog dvojnika.

Podsjetimo, iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Nedavno smo saznali i voditelje ovog spektakla u organizaciji BBC, a to su: britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Njima će se u finalnoj emisiji pridružiti i poznati voditelj Graham Norton (59).

