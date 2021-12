Stiže nova knjiga! Ovih optužbi Charles se neće lako riješiti, a autor otkriva i nepoznate detalje velike svađe

Christopher Andersen autor je nove knjige pod nazivom “Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” koja izlazi danas, 30. studenog, a koja bi poput prijašnje mogla unijeti još veći i dublji razdor u kraljevskoj obitelji. Naime, u njoj Anderson tvrdi da je princ Charles onaj stariji član obitelji kojeg su Harry i Meghan optužili za rasizam u svom velikom intervjuu s Oprah Winfrey. Iako, Andersonu sve informacije daje neimenovani izvor, on tvrdi da je itekako pouzdan.

Dapače, u knjigu je uključio pravi razgovor Charlesa i Camille oko buduće djece Harryja i Meghan.

"Dana 27. studenog 2017., u 5 sati ujutro objavljenje su zaruke princa Harryja i Meghan Markle. Nekoliko sati kasnije, princ Charles je sjeo za doručak i rekao svojoj supruzi Camilli: "Pitam se kako će djeca izgledati?"

Camilla je ostala "pomalo zatečena" pitanjem i odgovorila: "Pa, apsolutno prekrasna, sigurna sam."

Spustivši glas, Charles je upitao: "Mislim, kakav bi mogao biti ten njihove djece?", stoji u knjizi.

Autor u knjizi prikazuje da su Charlesovu znatiželju izokrenuli dvorjani svojim spletkama kako bi ju prikazali rasističkom, a prstom upire u grupu visokih savjetnika u palači poznatih kao "Ljudi u sivom", piše Page Six. Njihovi su se tračevi usredotočili na to kako će članovi kraljevske obitelji "gledati na ostatak svijeta" nakon što afroamerička krv postane dio obitelji.

Anderson u knjizi piše i da je Harry bio frustriran njegovim komentarom i stavom te mu je rekao da je "previše osjetljiv po tom pitanju", dok je princ William rasistički komentar nazvao "netaktičnim", ali "ne i znakom rasizma u obitelji".

Također, upravo je ovo navodno glavni uzrok raskola dvojice braće, a situaciju je dodatno pogoršala kraljica Elizabeta II. koja je učinila da se Harry osjeća izbačenim iz obitelji. Primjerice, na obiteljskom portretu izostavila je Harryja i njegovu obitelj, a svi su znali da će Harry biti povrijeđen. U to vrijeme Harry je provodio praznike u Americi. Zbog toga je Harry rekao jednom od svojih najbližih prijatelja da se "osjeća kao da su on, Meghan i Archie izbrisani iz obitelji".

Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea također su bili "zbunjeni" stalnim pojavljivanjem Meghanine polubrata i polusestre, Samanthe i Thomasa Jr. koji su stalno pričali o Meghan, i to ne u dobrom smislu, a oni nisu znali kome da vjeruju.

U međuvremenu je Harry postao "bijesan" na svakoga za koga je smatrao da je "protiv Meghan", a posebno nakon što mu je William sugerirao da ne mora "srljati u brak".

“Što, dovraga, zamišljaš da si?” bio je Harryjev bijesan odgovor, prema knjizi.

Jedini odgovor kraljevske obitelji nakon najave knjige došao je od glasnogovornika princa Charlesa koji je The Postu odgovorio: "Ovo je fikcija i nije vrijedno daljnjeg komentiranja."

VIDEO>>Gledatelji napali Maju Šuput zbog haljine: "Ovo je van svake pameti! Pa ovu emisiju gledaju i djeca. Dno dna!"