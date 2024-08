Stela i Tomislav iz 'Ljubav je na selu' imaju obiteljsku dramu, a on je ranije mnoge rastužio: Ostavili su me kao bebu

Konobarica Stela Pavičić i farmer Tomislav Skejić bili su jedan od rijetkih opstalih parova iz sociološkog eksperimenta 'Ljubav je na selu'. Nakon završetka RTL-ovog showa svoju ljubavnu kemiju okrunili su vjenčanjem, no prema svemu sudeći njihovoj bračnoj idili došao je kraj. Naime, Stela koja je provela četiri godine u vezi i nekoliko mjeseci u braku s Tomislavom objavila je prekid. Tomislav se nije oglasio oko prekida.

Ovaj farmer ranije je ispričao svoju tužnu životnu priču. Naime, on je iz SOS sela Lekenik došao kod posvojiteljske obitelji u Srijane.

"Muči me što sam imao teško djetinjstvo, što ne znam ni odakle potječem. Neugodno mi je o tome i govoriti. Ne sjećam se djetinjstva baš puno. Znam samo da potječem iz Slavonije, a u rodnom listu mi piše da sam rođen u Zagrebu", rekao je ranije.

Objasnio je da priča o posvojenju kod njega izazove stres pa ponekad zamuca, a onda je otkrio kako je iz SOS sela Lekenik došao kod posvojiteljske obitelji u Srijane. "Kao dijete sam doveden u Lekenik. Vjerojatno su me biološki roditelji ostavili tamo kao bebu, ne znam. Tamo me čuvala jedna teta Silvana do neke šeste godine. Tu sam proveo djetinjstvo, upoznao prijatelje. Tada je došla moja mama u dom, vidjela me i svidio sam joj se. No teta Silvana me nije htjela dati samo tako. Na kraju je pristala i mama me odvela u Srijane. Tamo sam krenuo u školu", izjavio je Tomislav. "Nisam se bojao otići s mamom, ja sam to čekao! Čekao sam da dođe netko i da mi ljubavi i pažnje, da me uzme prava osoba. Bila je to ljubav na prvi pogled! Mama kaže da me željela čim me ugledala, odmah me primila u zagrljaj. Mama i tata, kojeg sada više nema, nisu mogli imati djece, a meni su pružili lijepo djetinjstvo. Kao obitelj smo bili jako povezani i bliski", zaključio je bivši kandidat.

Podsjetimo, Stela je progovorila o detaljima prekida prije nekoliko dana. Kako kaže, ona i Tomislav više ne žive zajedno: - Htjela sam da on dođe u Varaždin da skupa živimo, ali je rekao da mu je bolje u Omišu zbog posla. Ja nisam mogla tatu ostaviti... - započela je uplakana Pavičić za RTL.hr pa nastavila: - Osjećam se nikako, tek sam danas malo došla k sebi. Puno mi pomaže mama - otvorila se konobarica. U nastavku otkriva kako je krahu njihovog odnosa kumovala treća osoba.

- Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. On je postao toliko opsjednut njome. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan - ispričala je Varaždinka te se prisjetila situacije oko proslave Nove godine, kad je za sebe i Tomislava odlučila rezervirati vilu za doček u Bosni i Hercegovini: - Rezervirala sam to za nas, za dvije osobe da bude romantično putovanje jer ionako imamo malo zajedničkog vremena. Želim biti s njim, a on svugdje pokušava ugurati nju s nama - izjadala se bivša natjecateljica showa 'Ljubav je na selu'.

Posebno ju je šokiralo što je sestra Tomislava vodila i u striptiz klubove: - To je bolesno, nije mi to ni rekao. Kad smo prekinuli je objavio fotografije sa sestrom iz striptiz kluba - kaže neutješna Pavičić, koja se zbog Skejića mnogo žrtvovala: - Ja sam njega zbilja voljela, brinula sam se za njega, bojala za njega. Nisam nikada lošu riječ rekla protiv njega, toliko smo toga prošli zajedno i onda ovo napravi zbog takve neke... - govorila je kroz suze. Pritom ističe čudne situacije u odnosu brata i sestre: - Duša me boli, koliko je ona njega preokrenula. Toliko da on meni više ni riječ nije vjerovao. Ne mogu vjerovati da mu je to sestra jer je njegova mama rekla da se oni zaključaju u sobu i satima iz nje ne izlaze van. Na to sve je on meni rekao da sam ljubomorna i da sam ga jako razočarala, a zatim me još i ona izvrijeđala. Poslije kada sam ga zvala mi se više nije htio javiti na telefon. Samo mi je rekao 'Aj aj'... Njegovi susjedi su mi rekli kako sam ja njemu bila samo trofej - priznala je Stela kojoj će trebati vremena da preboli prekid.

- On se zakleo da me voli, no izgleda da takvi najmanje vole. Ja njemu nisam odmah veliku ljubav izjavljivala, pustila sam vrijeme da napravi svoje, a on je od početka krenuo s takvim izjavama. Što je najgore, ja sam njega zavoljela kakav god je bio. Nedostajat će mi, imam dijete i već puno godina. Najviše me boli što svima laže da sam ja njega iskorištavala, a ja sam samo ovo ljeto na njega tri tisuće eura potrošila - nije se niti zahvalio - razočarano će Pavičić.

