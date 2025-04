Stankovićeva najava izazvala brojne komentare: Ako uspijem skupiti snage da to pogledam, plakat ću

Kako preboljeti smrt vlastitog djeteta? O tome u knjizi "Matija" piše novinar Drago Hedl. Prisjetit će se svoje bogate novinarske karijere te nam otkriti nove projekte, napisao je Aleksandar Stanković na Facebooku svoje emisije "Nedjeljom u 2" i najavio temu i gosta, a sudeći po reakcijama pratitelja mnogi će ove nedjelje u 14 sati biti uz Prvi program HRT-a. - Odličan gost. Katedrala od čovjeka. Hvala mu za sav trud. Teška tema, vrlo važna i nezahvalno da se bilo kako drugačije navede, ali odlično kroz knjigu opisana. Dobar gost! Veliki novinar koji je otkrio puno afera, naš lega iz Osijeka. Bol koju nosi on i supruga je sigurno neopisiva, gledat ću emisiju ali dvoumim se za knjigu. Mislim da tu nema rijeci za izraziti utjehu, mlad i uspješan sin da izvrši suicid, ostavi te da ostatak života razmišljaš i pitaš se za razlog. Kaos u životu, ogromna mentalna snaga i borba ,ako uspiješ normalno živjeti s tom tragedijom i traumom, to se ne preboli nikad, to je dio tebe zauvijek. Pročitala sam knjigu Matija. Divno napisano. O bože, ne znam da li ću uspjeti do nedjelje skupiti snage da ovo pogledam. Ako uspijem, plakat ću 100 posto. Knjigu sam pročitala, dobra tužna, posebna.Danima sam bila pod dojmom. Preboljeti? Nikako, to je nemoguće... Samo uzmeš svoju tugu pod ruku i ideš dalje... - bili su neki od komentara.

U rujnu prošle godine Stanković je najavio promjene u emisiji i odlučio je kako više u goste neće zvati političare i napravio je zaokret u konceptu. - Nakon četvrt stoljeća okrećemo novu stranicu, mijenjamo stara pravila igre i pričamo neku novu sasvim drukčiju priču. Nakon 24 godine mijenjamo koncept emisije. Cilj je da se nakon tih 55 minuta osjećate barem malo bolje - najavio je tada. Stanković je prošlog proljeća održao svoju 1000. emisiju koju je posvetio povijesti svog talk-showa. Istaknuo je neke situacije iz emisije te otkrio što se događalo iza scene, kao i nepoznate detalje o gostima i dogovorima gostovanja. Jedan od podataka koji je Stanković otkrio jest i koja je emisija bila najgledanija.

– Najgledanija emisija "Nedjeljom u 2" bila je ona kada je gostovala Lepa Brena. Gledalo ju je 1.200.000 ljudi u Hrvatskoj. Bila su to vremena kada su glazbenici iz Srbije tek počeli dolaziti u Hrvatsku i Brena se tu činila kao neki egzotični primjerak. Brena je u jednom dijelu populacije nepravedno nosila pridjev neprijatelja Hrvatske, a znam i da su me neke drage kolegice s HRT-a tada napale da poseljačujem HTV. Naravno, nisu bile u pravu. Brena je još uvijek bila velika zvijezda, što je i potvrdila gledanost emisije. Sjećam se i da nije mogla proći hodnicima HRT-a od neprestanih povlačenja za rukav i zaustavljanja i želje ljudi da se slikaju s njom ili, ne znam, da im da autogram – rekao je Stanković tada.

