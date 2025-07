Stanković otkrio kako je ugostio Josipu Lisac: 'Godinama nije htjela doći, na kraju je presudila ova tema'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2", na društvenim je mrežama nastavio otkrivati što se događalo iza kulisa u prošloj sezoni emisije. Nakon što se prisjetio prve emisije s IT sručnjakom Mislavom Malenicom, otkrio je i kako je uspio pridobiti u emisiju Josipu Lisac.

- Druga gošća nove sezone bila je Josipa Lisac. Godinama nije željela doći u emisiju, iako nikada nije navela konkretan razlog. Jednostavno, nismo se uspijevali naći na istoj valnoj duljini. Onda se pojavila tema ljubavi. Najavio sam da će cijela emisija biti posvećena ljubavi, što možda zvuči pretenciozno, ali zašto ne razgovarati o toj temi? Pozvao sam Josipu Lisac i razgovarali smo o ljubavi. Bila je top, rekao je Stanković u videu.

Stanković i Josipa pričali su o ljubavi, a dotakli su se i teme seksualnosti, te njenog pokojnog partnera Karla Metikoša. Josipa je rekla kako je u njenoj obitelji bilo ljubavi. - U mojoj obitelji bilo je ljubavi. Ipak, to je starija jedna generacija, tako da su možda bili drugačiji odnosi. Danas je moja sestra meni najbolja prijateljica. Tako smo razvijale našu ljubav i odnos. Nema svađa i nema ružnih riječi. Lijepo je kad imaš tu podlogu u obitelji, ali nije sve baš tako. Ima drugačijih podloga koje mi kasnije u ovakvom drugačijem okruženju možemo primijetiti - izjavila je Josipa koja smatra da je ovaj svijet nehumano i krivo podijeljen.

- Podijeljen je na jači i slabiji spol. Muškarci su jači spol, oni su macho, a žene su slabiji spol. Žena koja je izuzetno snažna i koja drži sve. Muškarac koji je izuzetno emocionalan, on mora pred svijetom glumiti i biti macho. Njegove su emocije totalno zatomljene, a pred svijetom mora biti gala frajer. Objasnila je da je Metikoš, koji je u svijetu bio poznat pod imenom Matt Collins bio fantastična osoba.

- On je fantastična osoba. Izuzetno je emotivan, dobar čovjek i hrabar. Nikada nije imao nikakve konflikte, sve je bilo s razumom. Bio je gentleman. Nikad nisam čula neku riječ protiv žena - izjavila je te nastavila: - Ne moramo se vidjeti, dodirnuti, ali možemo se osjećati. To je snaga i sila ogromna. Ljubav je sila i ona ostaje. Karlo Metikoš je bio gospodin koji je imao veliku dozu "zafrkantnosti". Bio je na svoj način šarmantan. Treba uzeti u obzir da je s 21 godinu postao zvijezda. Vratio se s hitom iz Francuske, žene su ga obožavale, a i on je njih obožavao.

Lisac je također, naglasila da ima puno prijatelja gay populacije. - Imam jako puno prijatelja gay populacije. Susrećemo se na koncertima. To su divni ljudi. Samo u njima gledam ljude. Zamišljam kroz što oni prolaze i koja je to borba. To je pojačan senzibilitet, mi smo se tu nekako vezali. Počašćena sam i sretna da imam ljude koji mene razumiju, da ja mogu razumjeti njih, da se poštujemo i volimo. Progovorila je i o temi seksa, te navela kako postoji seksualna i erotska ljubav. - Seksualna ljubav je stalna potraga gdje nemaš mir u sebi. Nikad da se zasite, traže sebe. Kroz seks neće dobiti ljubav, ali nije da je to odvojeno. Erotska ljubav je drugačija. Prisutan je seks, ali drugačiji je izričaj - zaključila je.