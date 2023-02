Stanković najavio emisiju o samopomoći: Velimir Grgić analizira tko mulja, a tko ne

Aleksandar Stanković (52), urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebook stranici emisije otkrio je tko mu stiže u goste ove nedjelje. Riječ je o novinaru, piscu, scenaristu i producentu Velimiru Grgiću, a u najavi je otkrio i temu kojom će se baviti.

"SELF HELP IZBACI ULJEZA! Ivana Plechinger, Bruno Šimleša, Ana Bučević, Danijela Martinović, Braco i Mirjana Krizmanić.

Ima li nam pomoći od samopomoći? Tema emisije Nu2. Gost Velimir Grgić koji je nedavno izdao knjigu "Industrija sreće" u kojoj analizira tko mulja, a tko ne u tom ogromnom svjetskom biznisu", napisao je Stanković u najavi koja je izazvala brojne reakcije i u samo sat vremena prikupila više od 130 lajkova.

Inače urednik i voditelj HRT-ove emisije ranije je odgovorio na pitanja gledatelja koje je zanimalo zašto u "Nedjeljom u 2" nije ugostio i političare iz HDZ-a.

- U zadnje vrijeme redovito nas odbijaju gosti iz HDZ-a. Za najvažnije političke, društvene i ekonomske probleme često su upravo oni odgovorni i neodgovorno je da izbjegavaju najgledaniji politički talk-show. Nije smrtna opasnost, preživjet ćemo, ali s obzirom da puno vas pita zašto nema HDZ-ovaca - zato. - objasnio je Aleksandar Stanković na društvenoj mreži svoje emisije. Više od dva desetljeća emisija "Nedjeljom u 2" je u televizijskom eteru, a nova sezona je startala 4. rujna prošle godine kada smo razgovarali s HRT-ovim urednik i tom prigodom odgovorio nam je na pitanje osjeća li "zasićenje" nakon svih tih godina u emisiji "Nedjeljom u 2".

- Uvijek sam se rukovodio time da treba biti ustrajan u poslu koji radiš i zato sam odbijao ponude da krenem u neke druge izazove. Dobri intervjueri ponekad cijeli život vode jednu emisiju. Ne kažem da će to tako biti sa mnom, ali za sada me još uvijek u ovom poslu drži izazov da razgovaram s ljudima. Pred svaku emisiju imam tremu. Svaki gost mi je na neki način radost. Kada to tako više ne bude, morat ću otići. Da, osjetim zasićenje poneki put, ali onda dođe sljedeća emisija, novi gost koji još nikada nije bio i sve s leptirićima u trbuhu kreće iznova - odgovorio je Stanković.

Voditelj emisije “Nedjeljom u dva” prošle je godine prevalio 2700 kilometara u dva tjedna na motoru i snimio novu sezonu serijala “Vjetar u kosi”. Bila je to četvrta sezona njegovog serijala koja se na HRT-u prikazivala u sklopu jesenske sheme. Nakon što je u prijašnjim sezonama prešao Slavoniju, Zagorje, Banovinu, Liku, Gorski Kotar, Kvarner, Zagoru, Dalmaciju, ali i Austriju i Sloveniju.

Stanković se ovog puta odvažio istražiti susjednu Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, države koje su ga oduševile svojim krajolikom, ali i ljudima, a jedan od onih koji ga je zatekao pozivom bio je i crnogorski ministar Goran Đurović koji je privatnim automobilom prešao 40-ak kilometara samo da bi upoznao Stankovića i njegovu ekipu.

VIDEO Istražili smo zašto norveška predstavnica stoji bolje od Leta 3 na kladionicama