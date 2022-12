Stanje slavnog glumca je sve lošije, a njegova obitelj ne odvaja se od njega: Nadaju se čudu

Glumac Bruce Willis u ožujku ove godine objavio je da se povlači iz svijeta glume zbog bolesti, a sada je došla informacija da je glumac sve lošije te da obitelj koristi svaki trenutak kako bi bila s njim. Naime, glumac se bori s afazijom, a radi se o bolesti koja napada njegove kognitivne sposobnosti. Kako tvrdi prijatelj obitelji, za obitelj Willis ovo su istovremeno teški i dragocjeni trenutci koje pokušava čim više iskoristiti tako da se često okupljaju i zajedno provode vrijeme te se nadaju čudu.

- Oni znaju da Bruce neće biti tu zauvijek. Dakle cijene svaki trenutak - rekao je za Daily Mail. Emma Heming i Demi Moore, Bruceove sadašnja i bivša supruga, dodatno su se zbližile tijekom ovog vremena te zajedno pomažu glumcu da mu olakšaju život s bolešću, a Demi se trudi stalno biti u kontaktu s njim.

- Ona koristi svaku priliku da provede vrijeme s njim. Ako nije uz njega, onda zove na telefon samo da čuje Bruceov glas - kazao je obiteljski prijatelj.

Velika obitelj provodi praznike u Idahu, a tamo su nastale i neke fotografije na kojima su zajedno pozirali Moore i Willis s njihovom 28-godišnjom kćerkom Tallulah. Na fotografiji su majka i kći pozirale zagrljene, a pridružio im se i Bruce koji je gledao u njihovog ljubimca, psa Pilafa. Inače, zajedničko vrijeme i je tradicija ove obitelji, a njihova druženja sada su se nastavila i postala samo još ljepša, iako uz dozu tuge.

- Bruce ne može puno govoriti i čini se kao da ne shvaća mnogo o onome što drugi govore. Emma je postala njegov glas i netko tko komunicira za njega. Postoje dani kada oni razaznaju djeliće starog Brucea, ali to su kratki momenti. Čini se da im Bruce sve više izmiče i to im slama srce. One ne mogu zamisliti Božić bez tog voljenog čovjeka - objasnio je obiteljski prijatelj.

- Njegovim starijim kćerkama nedostaje njihov otac kakav je bio, onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečkiju i davao im neželjene savjete. S Božićem koji dolazi, sve što mogu učiniti je reći mu da ga vole i moliti se za čudo – dodao je.

Podsjetimo, vijest o njegovom povlačenju objavila je njegova obitelj na Instagramu.

- Kao obitelj željeli smo podijeliti s vama informaciju da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema i da mu je nedavno dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Zbog toga se Bruce oprašta od glume koja mu je toliko značila. Ovo je jako izazovan trenutak za obitelj i jako smo zahvalni na vašoj ljubavi i podršci. Idemo kroz ovo zajedno, kao obitelj, a htjeli smo obavijestiti obožavatelje jer znamo koliko vam on znači, ali i koliko vi značite njemu - napisali su članovi obitelji Willis tada na Instagramu. Inače, afazija je stečeni gubitak ili poremećaj govora, govornog izražavanja (ekspresija) ili razumijevanja, a uzrokovana je oštećenjem mozga, odnosno centra za govor.

VIDEO Ivana Knoll u Dohi je proslavila novi uspjeh: 'Hejteri kako će te sad spavati?'