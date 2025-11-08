Neočekivana putovanja često imaju skrivenu svrhu koje ni sam putnik nije svjestan. Na jedno takvo odvažio se Andrija Cmrečnjak, sportski komentator na MAXSport televiziji, gdje radi utakmice najelitnijeg hrvatskog nogometnog natjecanja. Osim po upečatljivom glasu, najveći zaluđenici u najvažniju sporednu stvar na svijetu omiljenog Zizija znaju i kao donedavnog neizostavnog člana podcasta "Tribina", a danas jednako bitnog analitičara u novom showu "Totalni nogomet". Kad ne podiže atmosferu u eteru, vrijeme provodi putujući na razne živopisne destinacije. Odluka za odlazak u Kanadu donesena je potpuno iznenada, na inicijativu kolege s posla kojem su putovanja također velika strast.

- Dok sam sjedio na plaži u Zadru. Nazvao me prijatelj, svjetski putnik Mateo Pukšar i pitao hoćemo li u Kanadu krajem prosinca. Vrlo brzo rekao sam „Može!“ Iskreno, na listi mojih želja Kanada se sigurno nije nalazila u vrhu, ali pošto je Mateu trebala za 100 i neku zemlju svijeta - pa hajde - otkriva Andrija. Kolega Pukšar nije bio samo inicijator putovanja, već i njegov glavni organizator.

'Stajali smo ispod slapova Niagare, a u istoimenom gradu osjećali smo se kao da će nas netko ubiti na ulici'

- Iz Zagreba smo krenuli u noći s 30. na 31. prosinca prošle godine, autom do Trsta, avion Trst - Frankfurt, avion Frankfurt - Toronto što je sa svim trajalo otprilike 15 sati. Uz nas dvojicu spomenutih, na put su išli i Zvonimir Martinović i Ivan Čepin, a kući smo se vratili 9. siječnja. Sve je organizirao takozvani "Pukšar travel agency" - ističe Cmrečnjak. Kako su mijenjali lokacije, tako se mijenjala i vrsta smještaja za četvoricu entuzijasta.

- Prvu večer, Novu godinu proveli smo u jednom hostelu, u sobi s dva Meksikanca, jednim Filipincem i tri Grka. Ostale noći proveli smo u hotelima, bez nepoznatih gostiju, u centrima gradova - prisjeća se komentator MAXSporta. Ukupno su posjetili tri grada, uključujući dva najveća u Kanadi, a naš sugovornik ima i svog favorita.

- Toronto, Montreal i Quebec. Definitivno je od ta tri grada Montreal "broj 1“. Centar Toronta je bezličan, bez duše dok je Montreal fenomenalan spoj Amerike i Europe iz svakog pogleda - arhitektonskog, kulturološkog, ljudskog. Quebec, njegova stara jezgra također ulazi u tu kategoriju - opisao nam je svoje dojmove. Što se tiče znamenitosti i lokacija, Kanada ih ima u izobilju, a Cmrečnjak se s društvom potrudio posjetiti one najpoznatije.

- Slapove Niagare koji su usput rečeno teška glupost u usporedbi s Plitvičkim jezerima. Na CN Tower se nismo penjali jer je bilo maglovito, bili smo na NBA utakmici u Torontu, NHL utakmici u Montrealu kao i Olimpijski centar, stari grad Quebec, a i većinu pivnica u svakom gradu - nabrojio je sportski novinar. Toronto i Montreal poznati su po razvijenoj sportskoj kulturi, prvenstveno u hokeju i košarci, pa se tamo nalaze NHL i NBA franšize. Zanimljivo, na košarkaškoj utakmici ugledali su jedno poznato lice.

- NBA je show, NHL je strast. Na utakmici Raptorsa i Netsa prvo smo završili na velikom dvoranskom ekranu. Na poluvremenu smo stajali na parketu gdje smo uslikali par fotografija. U drugom poluvremenu plan je bio doći što je moguće bliže klupi Netsa ne bi li nekako došli do Bojana Bogdanovića što nam je na koncu i pošlo za rukom i uspjeli smo zabilježiti fotografiju i s njim, ali i s D'Angelom Russellom. To je definitivno bio vrhunac putovanja. Pratili smo uživo i NHL sraz Montreal Canadiensa i Vancouver Canucksa. Odlična priča, ali hokej je ipak malo manji show što ne znači da također nije bilo fenomenalno - uspoređuje navijač New York Knicksa doživljaj s ova dva popularna sporta u Sjevernoj Americi. Iako se Quebec, u odnosu na Toronto i Montreal, ne ističe sportskim sadržajima, njegova starogradska jezgra izgleda kao iz bajke.



- Taj stari dio je kao iz nekog Disney crtića. Dvorac, zaleđena rijeka, sve prekriveno snijegom, Božićne lampice... Teška romantika, ali nažalost tamo smo bili samo dva dana pa nismo mogli okusiti punu ljepotu grada. Zanimljivo je sanjkalište koje je umjetno izgrađeno tik do rijeke sv. Lovrijenca pa imaš osjećaj kao da toneš u nju - slikovito evocira sjećanje na Quebec Andrija Cmrečnjak. Odmor od razgledavanja znamenitosti tražili su u lokalnim pivnicama, iz kojih nose pozitivna iskustva.

- Dva puba u Montrealu gdje smo slušali dva nevjerojatno dobra benda kako izvode obrade klasičnih rock pjesama. Nakon onih hrvatskih, standardnih pjesama koje se vrte na svakoj fešti, za nekoga tko je odrastao na „rokerici“ bile su to vrlo emotivne večeri - kaže komentator SuperSport HNL-a, koji trenutačno ne razmišlja o povratku u Kanadu, ali nikad se ne zna: - Da i ne. Sada sam bio pa sam miran, ali zašto ne jednog dana? Bilo je jako lijepo - rekao nam je. Anegdota s putovanja nije nedostajalo.

- Ima ih jako puno, ali dosta njih nije za javnost (smije se). Novu godinu proveli smo na ulicama Toronta, NBA utakmica je jedan od najboljih sportskih događaja na svijetu, stajali smo ispod slapova Niagare, a u istoimenom gradiću smo se osjećali kao da će nas netko ubiti dok smo hodali ulicama. Količina gaziranih sokova po restoranima je sumanuta, hokej je kao kod nas nogomet, ali s puno pitomijom atmosferom gdje je nama Hrvatima bilo jako čudno vidjeti kako ljudi koji navijaju za suparničke ekipe sjede mirno jedni pokraj drugih. Za kraj puta, olujna mećava u Quebecu zbog koje smo skoro ostali zatočeni u Kanadi - podijelio je reporter, koji i ostalima preporučuje posjet državi na krajnjem sjeveru zemaljske kugle.

- Preporučujem, svakako, ali u Montreal. Ponavljam, za mene je to najbolji mogući spoj Europe i Amerike. Toronto je nažalost jako prljava metropola - savjetuje komentator SuperSport HNL-a. S obzirom na geografsku lokaciju, postoji i godišnje doba tijekom kojeg se Kanada može najbolje doživjeti.

- Definitivno zima. Temperature su gotovo čitavo vrijeme bile između -10 i -20 stupnjeva, a s vjetrom koji je puhao konstantno pravi osjećaj je jedan dan bio čak i -25. Oni koji vole zimu, kao što ju ja volim neće požaliti - naglašava novinar. Višednevni boravak u Kanadi značio je i pobliže upoznavanje s tamošnjim stanovništvom, s kojim nisu imali neugodnih situacija.

- Nikakvih neugodnih, osim što je gradić Niagara Falls stvarno opasno mjesto ako se malo "izgubiš“. U Torontu nažalost ima puno beskućnika koji spavaju po ulicama centra grada, žao ti je ljudi jer nemaju boljeg izbora nego ležati iznad toplih kanalizacija ne bi li se ugrijali. U Montrealu i Quebecu su te stvari puno bolje posložene - primjećuje Andrija, a dotakao se i financijskog aspekta života u Kanadi u usporedbi s hrvatskim.

- Cijene u Kanadi gotovo su identične cijenama u Hrvatskoj. Svi smo ostali zatečeni tom činjenicom, ali i činjenicom da na našim cestama ima puno više Mercedesa, BMW-a, Audija, dok tamo ljudi najviše voze Hyundaije, Toyote i slično. Što se same destinacije tiče, svaki od nas potrošio je sa svime oko 1500 eura za tih 10 dana (računajući sve – put, smještaj, hranu...) - govori član showa "Totalni nogomet". Kad je riječ o gastronomiji, Kanada slovi za državu s raznovrsnom i multikulturalnom kuhinjom, pri čemu zakinuti neće ostati ni ljubitelji visokokaloričnih specijaliteta.

- Velik sam gurman, ali na ovome putu sam išao s jednostavnim pristupom - probati sve lance brze hrane koje stignem probati. Najzanimljivije iz te kategorije je činjenica da smo svaki dan jeli fast food, svaku večer izlazili, ali zbog temperatura koje su išle ispod - 20 svi smo se vratili s nekoliko kila manje u Hrvatsku - priznaje Cmrečnjak, koji je sa sobom ponio jedan poseban suvenir.

- Javorov sirup. Ne može biti „kanadskije“ - zaključuje. U završnom dijelu intervjua sportski novinar otkrio je neke od svojih uobičajenih navika na putovanjima, poput vrste odmora koju prakticira.

- Ovisi o putu. Ima onih koji mi služe za odmor i uživanciju, a ima i onih gdje sam od jutra do mraka u pogonu. Ne volim miješati takva dva putovanja - tvrdi Andrija. Ponekad se voli opustiti uz razgledavanje povijesne baštine nekog mjesta.

- To ovisi o destinaciji. Tri puta sam bio u Rimu i mislim da ga još nisam vidio u cijelosti. S druge strane, ima nekih lokacija na kojima želim osjetiti vibru grada, ljudi, okusiti hranu i slično.

Od država koje bi volio posjetiti, prva na popisu je Zemlja izlazećeg sunca. - Japan, Tokyo. Čekam „Pukšar tours“ da nešto organizira - poručio je komentator nogometnih utakmica, ponovno se referirajući na kolegu Matea Pukšara, nakon čega se osvrnuo i na omiljene lokacije iz svog putničkog "portfolija".

- Da ne nabrajam jer tekst neće stati u tiskano izdanje (smije se), draga mi je Varšava, obožavam skijališta (sva na kojima sam bio), Italija je uvijek Italija, ali još uvijek nisam bio u boljoj državi od Hrvatske po pitanju prirodnih ljepota - pohvalio je Lijepu našu i za kraj podijelio planove za skoriju budućnost.

- U planu su Slovačka jer nisam nikada bio, a blizu je, četvrti put u Rim, skijanje u siječnju, blizu je bio i Brazil, Budimpešta drugi puta i tako. Nešto poslovno, nešto romantično, nešto divljačko. Ne volim previše unaprijed planirati, ali ovo je za sada plan za iduća dva mjeseca - zaključuje Andrija Cmrečnjak.