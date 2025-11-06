Naši Portali
REALITY SHOW

Šok za najmlađeg farmera u 'Ljubav je na selu': 'Djevojke koje su ti pisale nisu mogle danas doći'

Foto: RTL
06.11.2025.
u 14:36

Uz to, dvojica farmera na licu mjesta morat će donijeti prvu tešku odluku i jednu svoju damu poslati kući tek što su je upoznali

Prvi spojevi u 'Ljubav je na selu' opasno se zahuktavaju, a u večerašnjoj epizodi svoje će kandidatkinje upoznati preostala trojica farmera – Josip Đ., Dejan i Tomislav. Josipove kandidatkinje bit će itekako uzbuđene i jedva će čekati da mu se predstave u najboljem svijetlu. Neke će se hvaliti da su zbog njega prevalile veliki put, neke da su uspješne poduzetnice i spisateljice, a neke će biti skromne, dok će oči govoriti baš sve.

„Pokušala me hipnotizirati svojim pogledom, to mi se nije svidjelo“, bit će zbunjen mladi farmer nakon jednog razgovora. Simpatičnom Tomislavu stižu tri snažne žene – diplomirana filozofkinja i etnologinja, povjesničarka te bivša glazbenica. Trema će biti i više nego vidljiva, no mladi će se farmer hrabro pokušati uloviti u koštac sa zadatkom.

Najmlađi farmer sezone Dejan bit će itekako uzbuđen prije upoznavanja, no voditeljica Anita Martinović pripremit će mu hladan tuš: „Slušaj, imam jednu situaciju – djevojke koje su ti pisale nisu mogle danas doći. Ali došao je netko.“ Hoće li Dejan izgubiti nadu ili probati spasiti što se spasiti da?

Uz to, dvojica farmera na licu mjesta morat će donijeti prvu tešku odluku i jednu svoju damu poslati kući tek što su je upoznali! Tko već pakira kovčege, a tko već planira zajedničku budućnost, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

reality show RTL Ljubav je na selu showbiz

